Jaki tablet kupić w 2024 roku? Oto najlepsze modele na rynku

Jaki jest najlepszy tablet, jaki można kupić w 2024 roku? Odpowiedzi na tak zadane pytanie może być wiele, bo też wszystko zależy od tego, czego oczekujemy i ile chcemy wydać. Dlatego w tym rankingu znalazło się miejsce dla kilkunastu różnych urządzeń i każde z nich na swój sposób może być nazwane najlepszym.

Jaki tablet wybrać w 2024 roku? Opcji jest wiele

Chcąc wybrać ten najlepszy tablet dla siebie, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: do czego jest on nam potrzebny (bardziej do zabawy czy pracy?), na czym najbardziej nam zależy (długi czas działania, świetny ekran czy wysoka wydajność?), jaki rozmiar nas interesuje (9, 11, a może 14 cali?), no i jaki mamy budżet.

Najlepsze tablety do 1000 złotych wskazywałem już w innym zestawieniu. Tutaj znajdziesz natomiast polecane przeze mnie urządzenia ze średniej i wyższej półki cenowej. Jest tu kilka modeli za 1500 i 2000 złotych, jest też parę za 3 czy 4 tysiące, a jeśli masz naprawdę duże wymagania i pieniądze nie grają roli, to też znajdziesz tu coś dla siebie. W skrócie wygląda to tak…

Najlepszy tablet – ranking 2024:

Huawei MatePad 11.5″ – najlepszy tablet do 1500 złotych

– najlepszy tablet do 1500 złotych rodzina Lenovo Tab P – duże możliwości za nieduże pieniądze

– duże możliwości za nieduże pieniądze Lenovo Tab Extreme – dobry tablet z (bardzo) dużym ekranem

– dobry tablet z (bardzo) dużym ekranem rodzina Oppo Pad – wszystko, czego potrzeba za mniej niż myślisz

– wszystko, czego potrzeba za mniej niż myślisz Xiaomi Pad 6 – dobry tablet do oglądania filmów i nauki

– dobry tablet do oglądania filmów i nauki Samsung Galaxy Tab A9+ – bardzo dobry i tani tablet z 5G

– bardzo dobry i tani tablet z 5G rodzina Samsung Galaxy Tab S9 – po prostu coś dla każdego

– po prostu coś dla każdego Apple iPad Mini (6. generacji) – najlepszy tablet z małym ekranem

– najlepszy tablet z małym ekranem Apple iPad Air (5. generacji) – optymalny sprzęt na co dzień

– optymalny sprzęt na co dzień Apple iPad Pro 12,9 (4. generacji) – najlepszy tablet do pracy

Co oferują najlepsze tablety w 2024 roku?

Żeby mógł zostać nazwany dobrym, tablet w 2024 roku musi mieć niezły wyświetlacz – to on na dobrą sprawę stanowi podstawę takiego urządzenia. Rozdzielczość Full HD to absolutne minimum, a jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, to nawet te tańsze urządzenia są już w stanie zaoferować 120, a nawet 144 Hz. W kontekście technologii niezmiennie rywalizują ze sobą IPS-y i OLED-y. Te pierwsze pozwalają przeważnie nieco zaoszczędzić, ale w większości przypadków lepszym wyborem będzie mimo wszystko OLED (choć dobremu IPS-owi też trudno coś zarzucić).

Ośmiordzeniowe procesory są już standardem, ale oczywiście są lepsze i gorsze jednostki. Wszystkie tablety w tym zestawieniu mają co najmniej przyzwoite układy, zapewniające dobrą wydajność w podstawowych zastosowaniach – zarówno zawodowych, jak i rozrywkowych. Nawet za 1500 złotych można też liczyć na 8 GB pamięci RAM i co najmniej 128 GB na pliki, a najlepsze modele jednej i drugiej pamięci mają nieco więcej.

Wybierając którykolwiek tablet z tego zestawienia możesz również spodziewać się czasu działania na poziomie od kilku do kilkunastu godzin na jednym ładowaniu. Ostatnim tematem, który należy poruszyć, jest łączność z internetem. Dobrze gdy obok Wi-Fi (w wersji 5 lub 6) w specyfikacji znajduje się również wzmianka o 5G. Pozwala to na korzystanie z sieci także wtedy, gdy nie ma się dostępu do routera. Jeśli więc zamierzasz często używać swojego urządzenia poza domem, to najlepiej zrobisz, wybierając tablet z 5G (ewentualnie LTE).

Na marginesie dodam, że dobry tablet może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnego komputera przenośnego. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy nie zależy Ci na funkcjonalności Windowsa, za to priorytetem jest mobilność. W innym razie rzuć też okiem na ranking, w którym polecam najlepsze laptopy do 3000 złotych.

Tymczasem zaczynajmy!

Huawei MatePad 11,5

Zestawienie otwiera Huawei MatePad 11,5, nazywany przez Jakuba w recenzji rozsądnym i opłacalnym wyborem. Faktycznie, to kosztujący niespełna 1500 złotych tablet, który cechują: świetna wydajność, bardzo dobra jakość wykonania, długi czas działania oraz rewelacyjny ekran.

Ten ostatni to panel typu IPS o rozdzielczości 2200×1440 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Urządzenie oferuje też niezłe głośniki i technologię Bluetooth 5.2 z kodekiem LDAC, dzięki czemu dźwięk dorównuje jakością obrazowi.

Huawei MatePad 11,5 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kompromisy przy tej cenie są jednak nieuniknione. MatePad konkretnie ma dwa braki, które dla wielu osób mogą okazać się decydujące o tym, by na jego zakup się nie skusić. Pierwszym jest brak wersji umożliwiającej nawiązanie łączności z siecią komórkową (nie ma nie tylko 5G, ale nawet LTE – mamy tu jedynie Wi-Fi, za to bardzo szybkie). Drugim – brak prostego dostępu do usług Google, co powoduje konieczność kombinowania z aplikacjami (choć w sklepie Huawei te podstawowe jak najbardziej można pobrać).

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11,5:

Huawei MatePad 11,5 Wyświetlacz 11,5 cala

IPS, 120 Hz

2200×1440 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Pamięć 8 GB RAM

128 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Audio 4 głośniki Akumulator 7700 mAh System operacyjny HarmonyOS Wymiary i waga 261×177×6,85 mm

~500 g

Sprawdź w sklepach:

Już w kwietniu do sprzedaży w Polsce trafi też Huawei MatePad 11,5 PaperMatte. To tablet wyróżniający się antyrefleksyjnym wyświetlaczem, który odbija w sobie dużo mniej światła niż standardowe, błyszczące jednostki. Taki sprzęt może sprawdzić się nawet w roli czytnika e-booków, ale także w tradycyjnych zastosowaniach będzie spisywać się świetnie. Cena będzie startowała z poziomu 1399 złotych.

Lenovo Tab P11 Pro (2. gen), P12 i P12 Pro

Świetny stosunek ceny do możliwości oferują także tablety z rodziny Lenovo Tab P, a szczególnie P11 Pro (2. generacji), P12 oraz P12 Pro. Każdy z nich jest inny, a równocześnie każdy sprawdza się lepiej niż dobrze i to nie tylko w tych podstawowych zadaniach.

Charakterystyczne dla tych urządzeń są bardzo dobre ekrany o wysokiej rozdzielczości, szybka łączność bezprzewodowa (mam tu na myśli Wi-Fi 6, bo na 5G czy choćby LTE nie ma co liczyć poza ostatnim z wymienionych modeli) i długi czas działania. Także do wzornictwa czy jakości wykonania trudno mieć większe zastrzeżenia.

Lenovo Tab P11 Pro (2. gen) (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli szukasz tabletu do przeglądania internetu, nauki czy oglądania filmów, to P12 będzie optymalnym wyborem. Jeśli jednak chcesz też pograć lub wykorzystać urządzenie do pracy, to lepszą opcją będzie jeden z modeli z dopiskiem Pro. Taki sprzęt zaoferuje Ci właściwą wydajność i pierwszorzędny komfort użytkowania. A nie bez znaczenia przy tym wszystkim jest to, że ani jeden, ani drugi nie kosztuje jakoś wyjątkowo dużo.

Najważniejsze cechy i porównanie tabletów Lenovo Tab P11 Pro (2. gen), P12 i P12 Pro:

Lenovo Tab P11 Pro (2. gen) Lenovo Tab P12 Lenovo Tab P12 Pro Wyświetlacz 11,2 cala

OLED, 120 Hz

2560×1536 pikseli 12,7 cala

LCD, 60 Hz

2944×1840 pikseli 12,6 cala

AMOLED, 120 Hz

2560×1600 pikseli Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Kompanio 1300T 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 7050 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 870 Pamięć 8 GB RAM

256 GB na pliki 8 GB RAM

128 GB na pliki 8 GB RAM

256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Audio 4 głośniki 4 głośniki 4 głośniki Akumulator 8000 mAh 10 200 mAh 10 200 mAh System operacyjny Android Android Android Wymiary i waga 264×16× 6,8 mm

~500 g 294×191×6,9 mm

~615 g 286×185×5,63 mm

~565 g

Sprawdź w sklepach:

Lenovo Tab Extreme

W katalogu Lenovo znajduje się jeszcze jeden tablet, o którym warto wspomnieć. To Lenovo Tab Extreme, który swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim olbrzymiemu, bo 14,5-calowemu wyświetlaczowi OLED.

Ten sprzęt oferuje ekran większy niż niejeden laptop, a wysoka rozdzielczość i HDR sprawiają, że jest w stanie zapewnić bardzo komfortowe warunki do oglądania filmów. Świetnie wypada także dźwięk – dzięki kompletowi ośmiu głośników i technologii Dolby Atmos, starającej się generować efekty przestrzenne.

Lenovo Tab Extreme (fot. Lenovo)

Ekstremalność tabletu objawia się także w wydajności, za którą odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB pamięci RAM. Przepojemny akumulator zapewnia ponadto do 12 godzin odtwarzania wideo zanim skończy się w nim energia. A wszystko to przy wadze na poziomie 740 gramów.

Na marginesie dodam jeszcze, że choć wydatek jest niemały, to przynajmniej kupujesz sprzęt na lata – nie chodzi mi tylko o wysokiej klasy podzespoły, ale też fakt, że producent obiecuje aktualizację systemu co najmniej do Androida 16.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Tab Extreme:

Lenovo Tab Extreme Wyświetlacz 14,5 cala

OLED, 120 Hz

3000×1876 pikseli Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 9000 Pamięć 12 GB RAM

256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Audio 8 głośników Akumulator 12 300 mAh System operacyjny Android Wymiary i waga 328×211×5,85 mm

~740 g

Sprawdź w sklepach:

Oppo Pad Neo i Oppo Pad 2

Ten producent robi taki sprzęt od niedawna, ale szybko zrozumiał, jak robić to dobrze. Dlatego Ty nie zrobisz też głupstwa, decydując się na wybór któregoś tabletu z oferty Oppo.

Model z dopiskiem Air to niezła propozycja, ale z niższej półki, więc w tym rankingu go sobie odpuśćmy. Jednak zarówno (kosztujący około 1500 złotych) Oppo Pad Neo, jak i blisko dwa razy droższy Oppo Pad 2 to urządzenia godne uwagi i warte zakupu również wtedy, gdy ma się nieco większe wymagania.

Oppo Pad Neo (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oppo Pad Neo otrzymał w recenzji notę 8/10, a punktując jego atuty Piotr zwracał uwagę na dobrej jakości wyświetlacz, świetnie grające głośniki i solidny czas pracy na jednym ładowaniu. Dodam, że tablet ma 11,4-calowy ekran o odświeżaniu 90 Hz i zestaw 4 głośników obsługujących Dolby Atmos, a do tego może łączyć się z siecią LTE.

Oppo Pad 2 nie ma tego ostatniego, ale również zasłużył na ósemkę, co Piotr w recenzji argumentował tym, że urządzenie świetnie sprawdzi się nie tylko podczas rozrywki i odpoczynku, ale dzięki dołączonemu do zestawu etui może z powodzeniem zastąpić wielu osobom laptopa.

Najważniejsze cechy i porównanie tabletów Oppo Pad Neo i Oppo Pad 2:

Oppo Pad Neo Oppo Pad 2 Wyświetlacz 11,4 cala

LCD, 90 Hz

2408×1720 pikseli 11,6 cala

LCD, 144 Hz

2800×2000 pikseli Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Helio G99 8-rdzeniowy ARM V9 Pamięć 6/8 GB RAM

128 GB na pliki 8 GB RAM

256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, (opcjonalnie) LTE Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Audio 4 głośniki 4 głośniki Akumulator 8000 mAh 9510 mAh System operacyjny Android Android Wymiary i waga 255×88×6,9 mm

~540 g 258×190×6,6 mm

~550 g

Sprawdź w sklepach:

Xiaomi Pad 6

Ciekawą alternatywą dla tabletu Oppo Pad Neo (czyli tego tańszego z dwóch wymienionych wyżej) jest propozycja innego chińskiego producenta, mianowicie Xiaomi Pad 6.

Wyróżnia się przede wszystkim solidną konstrukcją i zaskakująco wręcz wysoką jakością wykonania. Niemniej na tym wcale nie kończą się jego atuty, jak możesz przeczytać w recenzji opublikowanej przez Kasię. Zacznijmy jednak od wad, bo…

Xiaomi Pad 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych modeli z tej półki, dużym minusem Szóstki autorstwa Xiaomi jest brak wersji z łącznością komórkową. Nie ma też czytnika linii papilarnych ani slotu na kartę pamięci. Jeśli nie potrzebujesz jednego ani drugiego, to jest to jednak sprzęt bliski perfekcji.

Dysponuje wyśmienitym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 144 Hz, wysoką wydajnością, niezłymi głośnikami oraz akumulatorem zapewniającym bardzo długi czas działania (ponad 6 godzin przy intensywnym korzystaniu i dużo dłużej przy normalnym).

Najważniejsze cechy tabletu Xiaomi Pad 6:

Xiaomi Pad 6 Wyświetlacz 11 cali

LCD, 144 Hz

2880×1800 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 870 Pamięć 6/8 GB RAM

128/256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Audio 4 głośniki Akumulator 8840 mAh System operacyjny Android Wymiary i waga 254×165×6,51 mm

~490 g

Sprawdź w sklepach:

Samsung Galaxy Tab A9+

Na tej średnio-niższej półce cenowej pozytywnie wyróżnia się także Samsung Galaxy Tab A9+. Dobry wyświetlacz, przyzwoity procesor i spora ilość pamięci czynią z tego modelu bardzo uniwersalny sprzęt, a długi czas działania, smukła i lekka konstrukcja oraz modem 5G sprawiają, że jest to bardzo dobry tablet na studia.

Samsung Galaxy Tab A9+(fot. Samsung)

Galaxy Tab A9+ przyda się jednak nie tylko na uczelni i podczas wykonywania prac domowych. To też multimedialna bestia z czterema głośnikami obsługującymi Dolby Atmos oraz 11-calowym ekranem o rozdzielczości większej niż Full HD.

Będzie to też dobry wybór, jeśli na co dzień korzystasz ze smartfona, słuchawek czy smartwatcha z tej samej rodziny, ponieważ urządzenia Samsunga tworzą ze sobą jeden wspólny ekosystem.

Najważniejsze cechy tabletu Samsung Galaxy Tab A9+:

Samsung Galaxy Tab A9+ Wyświetlacz 11 cali

LCD, 60 Hz

1920×1200 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 695 5G Pamięć 8 GB RAM

128 GB na pliki Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G Audio 4 głośniki Akumulator 7040 mAh System operacyjny Android Wymiary i waga 257×169×6,9 mm

~490 g

Sprawdź w sklepach:

Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung ma jednak tego dobrego więcej. Ba, ma tego baaardzo dużo. Rodzina Galaxy Tab S9 jest niezwykle liczna i właściwie nie możesz wybrać źle. Co najwyżej możesz przestrzelić, decydując się na konkretny model niedostosowany do Twoich potrzeb. Z drugiej jednak strony – nieważne, jakie one są, możesz znaleźć coś dla siebie.

Samsung Galaxy Tab S9 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W zależności od tego, jak dużego ekranu potrzebujesz, możesz wybrać 11-calowy model Galaxy Tab S9, 12,4-calowy Galaxy Tab S9+ lub 14,6-calowy Galaxy Tab S9 Ultra. W każdym przypadku będzie to wyświetlacz AMOLED o wysokim kontraście, doskonałej kolorystyce i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz.

Możesz też liczyć na pierwszorzędną wydajność (również w grach), długi czas działania, łączność 5G (oraz Wi-Fi 6), a także rysik, który zwiększa komfort pisania notatek czy edycji grafiki. To absolutnie topowa klasa. Testowaliśmy w Tabletowo wszystkie trzy i każdy zdobył dziewiątkę w dziesięciostopniowej skali (a to o czymś świadczy).

Najważniejsze cechy i porównanie tabletów Samsung Galaxy Tab S9, S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra:

Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wyświetlacz 11 cali

AMOLED, 120 Hz

2560×1600 pikseli 12,4 cala

AMOLED, 120 Hz

2800×1752 piksele 14,6 cala

AMOLED, 120 Hz

2960×1848 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Snapdragon 8 Gen 2 8-rdzeniowy Snapdragon 8 Gen 2 8-rdzeniowy Snapdragon 8 Gen 2 Pamięć 8/12 GB RAM

128/256 GB na pliki 12 GB RAM

256/512 GB na pliki 12 GB RAM

256/512/1024 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Wi-Fi 6, Bluetooth Audio 4 głośniki 4 głośniki 4 głośniki Akumulator 8400 mAh 10 090 mAh 11 200 mAh System operacyjny Android Android Android Wymiary i waga 254×166×6 mm

~500 g 285×185×6 mm

~590 g 326×209×6 mm

~740 g

Sprawdź w sklepach:

Samsung Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+

Ale to nie wszystko, bo są jeszcze modele z dopiskiem FE. Zachowując wiele cech swoich starszych braci, idą na niewielkie kompromisy, by zaoferować wysoką jakość za nieco niższe pieniądze. Raczej nie zadowolą mobilnych profesjonalistów, ale do codziennych zastosowań są wręcz doskonałe – jeśli Galaxy Tab A9+ to dla Ciebie za mało, te urządzenia powinny sprostać Twoim wymaganiom.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Masz do wyboru Samsung Galaxy Tab S9 FE z 10,9-calowym ekranem oraz Galaxy Tab S9 FE+ z 12,4-calowym. To już nie OLED-y, a LCD, no i odświeżanie wynosi 90 Hz, ale do filmów (a już w ogóle do przeglądania internetu) więcej wcale nie trzeba. Równocześnie zachowują wysoką wydajność, długi czas działania i (opcjonalnie także) łączność 5G.

Najważniejsze cechy i porównanie tabletów Samsung Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+:

Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Wyświetlacz 10,9 cala

LCD, 90 Hz

2304×1440 pikseli 12,4 cala

LCD, 90 Hz

2560×1600 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Samsung Exynos 1380 8-rdzeniowy Samsung Exynos 1380 Pamięć 6/8 GB RAM

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM

128/256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Wi-Fi 6, Bluetooth, 5G Audio głośniki stereo głośniki stereo Akumulator 8000 mAh 10 090 mAh System operacyjny Android Android Wymiary i waga 254×166×6,5 mm

~520 g 285×185×6,5 mm

~630 g

Sprawdź w sklepach:

Może coś od Apple?

Zostawiłem je na koniec, ale to wcale nie znaczy, że są najmniej interesujące. Wbrew przeciwnie – jeśli chcesz, pomyśl o tej sekcji jak o swoistym grande finale. Mowa o iPadach, czyli tabletach marki Apple.

Amerykański gigant dawno już nie pokazał nowych modeli, ale te, które trafiły do sprzedaży w 2021 i 2022 roku, wciąż są warte uwagi i godne zakupu. Szczególnie te trzy z dopiskami: Mini, Air i Pro. Zacznijmy od pierwszego z wymienionych urządzeń.

Apple iPad Mini (6. generacji)

Apple iPad Mini (6. generacji) to na dobrą sprawę jedyny obecnie topowy tablet w tak małym rozmiarze. Ma konkretnie ekran o przekątnej 8,3 cala, na którym wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 2266×1488 pikseli. Co to oznacza? Ano sporą przestrzeń roboczą i wysoką szczegółowość.

Apple iPad mini (fot. Apple)

Najmniejszy z iPadów jest jednak nie tylko wyjątkowo poręczny, ale też bardzo wydajny. To ostanie zawdzięcza układowi A15 Bionic, na który składają się: 6-rdzeniowy procesor główny, 5-rdzeniowy procesor graficzny i 16-rdzeniowy system zasilający sztuczną inteligencję.

Urządzenie ma też głośniki stereo, czytnik linii papilarnych oraz – przede wszystkim – moduły szybkiej łączności bezprzewodowej: Wi-Fi 6 i 5G. Za możliwość korzystania z internetu poza zasięgiem Wi-Fi trzeba jednak dopłacić blisko tysiaka.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Mini (6. generacji):

Apple iPad Mini (6. generacji) Wyświetlacz 8,3 cala

LCD (IPS)

2266×1488 pikseli Procesor 6-rdzeniowy Apple A15 Bionic Pamięć b/d RAM

64/256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Audio głośniki stereo Akumulator b/d System operacyjny iOS Wymiary i waga 195×135×6 mm

~300 g

Sprawdź w sklepach:

Apple iPad Air (5. generacji)

Jeżeli szukasz czegoś większego, a przez to też bardziej uniwersalnego, to optymalnym wyborem wydaje się iPad Air (5. generacji). Ma 10,9-calowy wyświetlacz, oferujący dużą przestrzeń roboczą (2360×1640 pikseli) i świetne kolory. Maksymalna jasność wynosi 500 nitów.

iPad Air 2022 (fot. Apple)

Zresztą to niejedyne jego cechy wspólne z modelem Mini. Specyfikacje obu urządzeń są bardzo zbliżone, choć jest też jedna bardzo istotna różnica. Chodzi o procesor, dzięki któremu Air zapewnia wyśmienitą płynność działania, nawet w bardziej wymagających zadaniach. Konkretnie producent postawił tu na autorski układ M1 z 8-rdzeniowym procesorem głównym, 8-rdzeniowym procesorem graficznym i 16-rdzeniowym systemem AI.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Air (5. generacji):

Apple iPad Air (5. generacji) Wyświetlacz 10,9 cala

LCD (IPS)

2360×1640 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Apple M1 Pamięć b/d RAM

64/256 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Audio cztery głośniki Akumulator b/d System operacyjny iOS Wymiary i waga 248×179×6 mm

~460g

Sprawdź w sklepach:

Wspomniany procesor i (potencjalnie) szybkie połączenie z internetem sprawia, że tablet nadaje się nawet do pracy, choć profesjonaliści skierują raczej wzrok na kolejny (i zarazem ostatni) model w tym rankingu, a więc…

Apple iPad Pro 12,9 (4. generacji)

Czwarta generacja iPada Pro to najlepsze, co dotąd udało się osiągnąć firmie Apple w dziedzinie tabletów. To niezwykle wydajny i wygodny sprzęt, który jest w stanie sprostać wymaganiom nawet tych najbardziej wybrednych użytkowników. Choć może to brzmieć, jakby ktoś mi zapłacić za te pochwały, to po prostu wystarczy chwila spędzona z tym urządzeniem, by zachwycić się tym, jak dobrze działa i na jak wiele pozwala.

iPad Pro 2022 (fot. Apple)

Jego sercem jest układ M2, na którym wrażenia nie robią nawet realistyczne projekty trójwymiarowe czy wielozadaniowość na nieprzeciętnym poziomie. Komfort korzystania zapewnia zaś 12,9-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR o wysokiej rozdzielczości, szerokiej gamie kolorów i jasności sięgającej 1000 nitów. Dopełnieniem całości jest oczywiście łączność Wi-Fi 6 i 5G, a o bezpieczeństwo i prywatność dba technologia Face ID.

Najważniejsze cechy tabletu Apple iPad Pro 12,9 (4. generacji):

Apple iPad Pro 12,9 (4. generacji) Wyświetlacz 12,9 cala

LCD (IPS)

2732×2048 pikseli Procesor 8-rdzeniowy Apple M2 Pamięć b/d RAM

128/256/512/1024/2048 GB na pliki Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth, (opcjonalnie) 5G Audio cztery głośniki Akumulator b/d System operacyjny iOS Wymiary i waga 281×215×6 mm

~690 g

Sprawdź w sklepach:

Olbrzymim atutem tabletów firmy Apple jest także ich system iPadOS, zapewniający nie tylko optymalne działanie i szeroką funkcjonalność. Przede wszystkim jest doskonale zintegrowany z ekosystemem producenta, co sprawia, że wyśmienicie współpracuje z iPhone’ami i MacBookami. Jeśli więc na co dzień korzystasz z urządzeń, w których logo znajduje się nadgryzione jabłko, to iPad wydaje się naturalnym wyborem.

Podsumowanie, czyli który tablet kupić?

Jeśli uważasz, że nie dam Ci tu prostej odpowiedzi na tak zadane pytanie, to… masz rację. Jest zbyt wiele czynników determinujących to, który tablet dla kogo będzie najlepszy, że po prostu nie da się tego zrobić.

Wierzę jednak, że to zestawienie przynajmniej pomogło Ci się rozeznać w temacie, a może i wybrać idealny tablet dla siebie. Jeśli zaś masz dodatkowe pytania, to możesz je zadać w sekcji komentarzy poniżej (do czego zresztą gorąco Cię zachęcam).

To też dobre miejsce, by podzielić się opinią na temat urządzenia, z którego korzystasz na co dzień.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!