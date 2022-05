On uratuje baterie w naszych smartfonach. Oto najmocniejszy procesor Snapdragon

Najnowszy procesor czołowego producenta układów mobilnych będzie ciut mocniejszy i lepiej poradzi sobie z zarządzaniem energią niż poprzedni model. Czego jeszcze spodziewać się po chipsecie Snapdragon 8+ Gen 1?

Snapdragon 8+ Gen 1 – znacznie lepszy czas pracy

Zwykle trudno wyłapać różnice w działaniu między kolejnymi generacjami procesorów – są one na tyle niewielkie, że po prostu nie jesteśmy w stanie określić, na jak szybkim SoC działa nasz smartfon, dopóki nie zestawimy go ze starszym modelem. Qualcomm zapewnia, że tym razem skok jakościowy jest spory. I nie tyczy się kwestii zapasów mocy.

Snapdragon 8+ Gen 1 jest budowany w tym samym procesie technologicznym (4 nm), co dotychczasowy top-of-the-top w ofercie Qualcomma, czyli Snapdragon 8 Gen 1. Jednak producent deklaruje aż 30% poprawę wydajności energetycznej procesora i układu graficznego. Przynajmniej w teorii, oznacza to wydłużony czas pracy urządzenia.

Jak to ma się przełożyć na typowe działanie smartfona? Producent chipów stwierdza, że nowy układ pozwoli na granie nawet o godzinę dłużej, strumieniowanie wideo o 80 minut dłużej i prowadzenie rozmów o 5,5 godziny dłużej. Skąd takie wyniki?

Otóż Qualcomm tym razem skorzystał z innego procesu produkcyjnego. Podczas gdy Snapdragon 8 Gen 1 budowany jest w fabrykach Samsunga, tak Snapdragon 8+ Gen 1 powstaje w halach TSMC. To pozwoliło osiągnąć całkiem inne wyniki, mimo nieznacznych różnic w konstrukcji.

Mocniejszy o 1/10

Pod względem czystego zaplecza wydajnościowego testy syntetyczne wykazują 10% skok mocy – zarówno w wypadku taktowania procesora głównego (3,2 GHz), jak i mocy układu GPU. Udało się przy tym osiągnąć o 15% lepszą wydajność energetyczną. Jednak samych podzespołów nie wymieniono – przy globalnym niedoborze półprzewodników byłoby to bardzo trudne. Grafika to wciąż Adreno 730, zaś modem to sprawdzony Snapdragon X65.

Pierwsze smartfony z nowym Snapdragonem 8+ Gen 1 powinny trafić na rynek w trzecim kwartale 2022 roku. Współprace zapowiedzieli już wszyscy najważniejsi producenci smartfonów, więc konstrukcji z poprawionym flagowym chipem Qualcomma nie powinno zabraknąć.

Snapdragon 7 Gen 1 – coś dla średniej półki

O ile Snapdragon 8+ Gen 1 pojawi się w kluczowych flagowcach tego i przyszłego roku, tak Snapdragon 7 Gen 1 będzie królował w lepszych modelach ze średniej półki. Qualcomm użył w nim ośmiu rdzeni: 2,4 GHz w rdzeniu głównym, trzech rdzeni 2,36 GHz i czterech rdzeni 1,8 GHz.

Snapdragon 8+ Gen 1 oraz Snapdragon 7 Gen 1 (fot. Qualcomm)

Skok wydajności dotyczy głównie układu graficznego (o 20%) oraz procesów uczenia maszynowego (o 30%). Jako punkt odniesienia użyto Snapdragona 778. Chipset obsłuży wyświetlacze QHD+ przy odświeżaniu ekranu w 60 Hz, (lub Full HD+ przy 144 Hz). Ponadto zadbano o obsługę pojedynczego aparatu 200 Mpix (lub kilku o mniej złożonych matrycach) czy ładowania Quick Charge 4 Plus. Ponadto układ współpracuje z modułami łączności Snapdragon X62 5G, Bluetooth 5.3 oraz WiFi 6E.

Smartfony wyposażone w Snapdragona 7 Gen 1 będą dostępne na rynku już w drugim kwartale 2022 roku. Honor, OPPO i Xiaomi to marki, które już teraz zapowiedziały, że wykorzystają nowy chipset w swoich konstrukcjach. Czekamy zatem!