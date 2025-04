Nowy twardziel Samsunga w końcu nie będzie odstraszał specyfikacją

Decydując się na wzmacniane smartfony użytkownicy wiedzą, że rzadko oferują one mocne podzespoły. Na tym polu Samsung Galaxy XCover 7 prezentował się nadzwyczaj „nieaktualnie”. O wiele lepiej wygląda to w przypadku nadchodzącego modelu Galaxy XCover 7 Pro.

Specyfikacja Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Przyglądając się parametrom technicznym nowego, wytrzymałego smartfona Samsunga można odnieść wrażenie, że powinien nazywać się Galaxy XCover 8 – w końcu od premiery bazowego wariantu minął ponad rok, a specyfikacja nowego modelu to naprawdę spory awans względem Galaxy XCover 7. Wpis w bazie FCC potwierdza jednak, że mowa tu o urządzeniu z dopiskiem „Pro” a nie o kolejnej generacji.

Według Android Headlines oraz niedawnego wyniku, który pojawił się w Geekbench 6, Galaxy XCover 7 Pro otrzyma układ mobilny Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 i co najmniej 6 GB RAM-u. Przedpremierowe informacje przewidują również 128 GB miejsca na dane, obecność gniazda na karty microSD czy akumulator o pojemności 4350 mAh z opcją szybkiego ładowania mocą 15 W. Nie zabraknie też oczywistości w postaci wodoszczelności klasy IP68 czy odporności na wstrząsy zgodnie ze standardem MIL-STD-810H.

Dwie kamery zamiast jednej

Dzięki renderom opublikowanym przez YTechB wiemy również, czego spodziewać się po wyglądzie urządzenia. Całość ma przypominać model Galaxy XCover 7. Jest zatem poliwęglanowa obudowa z grubymi ramkami wokół ekranu, wcięcie na aparat w kształcie „U” oraz plecki ze specjalną fakturą poprawiającą chwyt.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro (Źródło: YTechB)

Jak zatem odróżnić Galaxy XCover 7 Pro od bazowego wariantu? To proste. Nowy model ma dwa aparaty z tyłu. Na zestaw składa się główne oczko 50 Mpix oraz ultraszerokokątna kamera 8 Mpix. A skoro przy tym jesteśmy, to aparat do selfie robi zdjęcia w 13 Mpix.

Na koniec warto wspomnieć o 6,6-calowym wyświetlaczu LCD IPS o rozdzielczości FullHD+ oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz i One UI 7.0 na pokładzie w dniu premiery, która powinna odbyć się w ciągu najbliższych tygodni. Smartfon ma kosztować w dniu premiery 599 euro (~2550 złotych).

W porównaniu „tabelkowym” różnice pomiędzy modelami w serii Galaxy XCover 7 wyglądają następująco: