Honor Pad GT Pro zaprezentowany. To tablet o niejednym atucie

Tablet Honor Pad GT Pro został oficjalnie zaprezentowany. Wygląda nie najgorzej, a i jego specyfikacja może się podobać. Szczególnie dobrze wypada wyświetlacz, choć do pozostałych komponentów również trudno jest mieć większe zastrzeżenia.

Honor Pad GT Pro to topowy tablet w ofercie Chińczyków

Topowy tablet Honor Pad GT Pro został wyposażony w bardzo duży, bo 12,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3000×1920 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Te parametry zdecydowanie mogą się podobać – tak samo zresztą jak fakt, że panel wypełnia 92% całego frontu. Przy niemałym obszarze roboczym sprzęt pozostaje dzięki temu relatywnie poręczny. Plusem jest również jego maksymalna jasność, sięgająca 1600 nitów.

Honor Pad GT Pro (fot. Honor)

Potencjalni nabywcy mogą być także spokojni o oferowaną przez to urządzenie wydajność. Sercem tabletu jest bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM.

Na pliki czeka magazyn o pojemności 128, 256 lub 512 GB, a dopełnieniem całości w środku jest akumulator o pojemności 10050 mAh, cechujący się też obsługą szybkiego ładowania o mocy 66 W.

Co jeszcze skrywa jego specyfikacja?

Aby pod dużym obciążeniem nadal zapewniać wysoką kulturę pracy, Honor Pad GT Pro robi użytek z zaawansowanego systemu chłodzącego. Z kolei komfortowe warunki podczas oddawania się rozrywce gwarantuje układ 8 głośników z funkcją dźwięku przestrzennego.

Honor Pad GT Pro (fot. Honor)

O łączność dbają moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, a jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu mamy sensor 13 Mpix (f/2,0), a z przodu – 9 Mpix (f/2,2). Wszystko to przy grubości poniżej 6 mm i wadze na poziomie 555 g. System operacyjny zaś to – bez zaskoczenia – Android 14 z nakładką MagicOS 8.0.

Ile kosztuje Honor Pad GT Pro?

Jak na razie tablet Honor Pad GT Pro jest dostępny wyłącznie w Chinach – w białej, niebieskiej i czarnej wersji kolorystycznej. Klienci mają tam do wyboru cztery konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 2499 juanów (równowartość ~1395 złotych),

8/256 GB – 2699 juanów (~1505 złotych),

12/256 GB – 2999 juanów (~1675 złotych),

16/512 GB – 3399 juanów (~1895 złotych).

Póki co nie wiadomo nic na temat ewentualnej premiery tego urządzenia w naszym kraju. Nie jest to jednak wykluczone, bo od kilku miesięcy tablety Honor są dostępne w Polsce.