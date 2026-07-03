To najlepszy „Ultra” smartfon na rynku. Konkurencja jest jednak zaciekła

Producenci smartfonów z Androidem nieustannie ścigają się między sobą, ale najlepszy może być tylko jeden. Ten model już kiedyś był na szczycie i teraz na niego powrócił.

To obecnie najlepszy pod względem wydajności smartfon z Androidem na świecie

AnTuTu ponownie opublikowało ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w Chinach. Na pozycji lidera ponownie znalazł się Iqoo 15 Ultra, który piastował już pierwsze miejsce w lutym, marcu i kwietniu 2026 roku, jednak stracił je w maju 2026 roku na rzecz modelu Redmagic 11S Pro+, który w czerwcowym rankingu spadł na drugie miejsce. Podium zamyka kolejny smartfon marki-córki Vivo – Iqoo 15.

Czwarta pozycja przypadła drugiemu w tym zestawieniu smartfonowi z dopiskiem „Ultra” – Vivo X300 Ultra (recenzja tego flagowca jest już na Tabletowo.pl). Za nim ulokował się Realme GT 8 Pro, który również jest dostępny w Polsce.

Szósta lokata należy do modelu Honor Win, a siódma do ostatniego w czerwcowym rankingu AnTuTu smartfona z dopiskiem „Ultra” – Oppo Find X9 Ultra (recenzja tego nietaniego flagowca także jest już na Tabletowo.pl). Za nim jest również dostępny w Polsce Honor Magic 8 Pro (recenzja tego modelu tak samo poleca się Waszej uwadze), a ostatnie dwa miejsca zajęły kolejno Iqoo 15T i Honor Magic 8.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w Chinach w czerwcu 2026 roku (źródło: AnTuTu | Weibo)

To teraz najwydajniejsze średniopółkowe smartfony z Androidem według AnTuTu

Popularny benchmark – już klasycznie – przygotował również zestawienie najwydajniejszych smartfonów z Androidem, które są reprezentantami wyższej średniej półki. TOP 3 jest takie samo jak w maju 2026 roku, ponieważ także w czerwcu 2026 roku na szczycie listy znalazł się Iqoo Z11, a za nim Honor 600 Pro i Honor Win Turbo.

Na czwartej pozycji zadebiutował Oppo Reno 16 Pro, za którym ulokowały się kolejno Oppo Reno 15 Pro, Xiaomi 17T, Oppo Reno 15, Redmi Turbo 5, Oppo K13 Turbo 5G i Realme Neo 7 SE. Zwróćcie uwagę, że wszystkie 10 smartfonów jest wyposażonych w procesor MediaTek Dimensity – ani jeden nie ma na pokładzie układu Qualcomm Snapdragon, który króluje w TOP 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu w czerwcu 2026 roku.

Najwydajniejsze średniopółkowe smartfony z Androidem w Chinach w czerwcu 2026 roku (źródło: AnTuTu | Weibo)

Jest też ranking najwydajniejszych tabletów z Androidem według stanu na czerwiec 2026 roku

Na szczycie listy najwydajniejszych tabletów z Androidem w Chinach w czerwcu 2026 roku znalazły się Vivo Pad 6 Pro i Iqoo Pad 6 Pro, który także wyszedł spod skrzydeł Vivo. TOP 3 zamyka Lenovo Legion Y700 5. generacji.

Dalej natomiast są OnePlus Pad 3 Pro, Oppo Pad 5 Pro, Honor MagicPad 3 Pro 13,3″, Redmi K Pad 2, H3C MegaBook, Oppo Pad 4 Pro i OnePlus Pad 2 Pro. Warto zauważyć, że to najbardziej zróżnicowane pod względem procesorów TOP 10, gdyż są w nim urządzenia z SoC Qualcomm Snapdragon (w większości), MediaTek Dimensity 9500 i Intel Core Ultra 5 228V.