Ten smartfon zdecydowanie ma się czym pochwalić

Mateusz Budzeń·
Iqoo 15 zapowiada się bardzo przyjemnie. Smartfon został wyposażony w duży, imponujący ekran, mocarny procesor i wiele więcej.

Specyfikacja Iqoo 15 wypada naprawdę dobrze

Podejrzewam, że Iqoo 15 – jeśli tylko pojawiłby się na polskim rynku – spotkałby się z zainteresowaniem mobilnych graczy i osób, które potrzebują sprzętu zapewniającego wysoką wydajność. Cyferki w przypadku tego smartfona robią wrażenie.

Do dyspozycji użytkownika przeznaczony jest 6,85-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli. Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, a jasność sięga 2600 nitów w trybie HBM i szczytowo nawet do 6000 nitów. Wydajność na najwyższym poziomie ma zapewnić procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wraz z układem graficznym Adreno 840 i chipsetem gamingowym Q3.

Zależnie od wybranej wersji na pokładzie znajduje się 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X), a także 256 GB, 512 GB lub 1 TB (UFS 4.1) przestrzeni na dane. We wnętrzu obudowy nie zabrakło miejsca dla sporego akumulatora o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 100 W i bezprzewodowego 40 W. Obudowa spełnia standardy IP68 i IP69, a jej wymiary to 163,65 × 76,71 mm. Jeśli chodzi o grubość, to waha się od 8,1 do 8,28 mm, zależnie od wybranej wersji.

Iqoo 15
(fot. Iqoo)

Iqoo 15 wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix f/1,88 i OIS, aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2,0 i teleobiektyw z f/2,65 i 3-krotnym zoomem optycznym. Do tego dochodzi przedni aparat 32 Mpix z f/2,2. Omawiany smartfon to jeszcze ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, Dual SIM oraz 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS z z podwójną częstotliwością, NFC i USB-C 3.2 Gen1. To wszystko działa pod kontrolą Androida 16.

Iqoo 15
(fot. Iqoo)

Iqoo 15 – cena i dostępność

Smartfon zadebiutował w Chinach w cenie zaczynającej się od 4199 juanów (równowartość około 2143 złotych) za wariant 12/256 GB. Za wersję 12/512 GB trzeba zapłacić 4699 juanów (około 2399 złotych), za 16/256 GB 4499 juanów (około 2296 złotych), a za 16 GB/512 GB 4999 juanów (około 2552 złotych). Z kolei model wyposażony w 16 GB RAM 1 TB na dane to wydatek 5499 juanów (2806 złotych).

