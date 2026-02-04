Smartfon-marzenie. To prawdziwy kozak, którego chce się kupić

To nie jest smartfon, obok którego można przejść obojętnie – po prostu się nie da. Bo chociaż nie jest on dla każdego, to zdecydowanie robi wrażenie.

Smartfon Iqoo 15 Ultra to spełnione marzenie każdego gracza

Iqoo 15 Ultra to smartfon, w którym drzemie potężna moc, ponieważ na jego pokładzie znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 wraz z kośćmi RAM LPDDR5X Pro Ultra o przepustowości 10667 Mb/s oraz pamięcią flash typu UFS 4.1. Z oczywistych względów nie ma możliwości skorzystania z karty microSD.

Smartfon wyposażony w takie podzespoły może osiągnąć wysoką temperaturę, jednak Vivo zadbało, aby tak się nie stało. Za chłodzenie i odprowadzanie gorącego powietrza odpowiada fizyczny wentylator – wlot znajduje się na dolnej krawędzi wyspy z aparatami, a wylot na bocznej krawędzi urządzenia. Producent dodaje w zestawie szczoteczkę do czyszczenia, a także gwarantuje dożywotnią usługę czyszczenia, w tym wentylatora (maksymalnie 12 razy w ciągu roku).

To zatem oczywiste, że Iqoo 15 Ultra to (najlepszy) smartfon dla gracza. Świadczy o tym również obecność dwóch dodatkowych przycisków na bocznej krawędzi, a także zastosowanie chipu Q3, który ma za zadanie poprawienie jakości. Jedno i drugie rozwiązanie zdecydowanie przyda się podczas rozgrywki i poprawi jej jakość.

Z myślą o graczach zastosowano również technologię ładowania obejściowego i dodano w zestawie kabel z końcówką z wtyczką pod kątem 90°, aby nawet z podłączonym zasilaczem granie było wygodne. Akumulator w tym modelu ma pojemność 7400 mAh z gęstością energii 867 Wh/l i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz indukcyjne o mocy 40 W.

Wiadomo, że dla graczy ważny jest też wyświetlacz, a ten w Iqoo 15 Ultra cechuje się flagową jakością, ponieważ Vivo wykorzystało panel AMOLED M14 o przekątnej 6,85 cala, rozdzielczości 3168×1440 i jasności do 8000 nitów (lokalna szczytowa; ręcznie można zwiększyć do maksymalnie 1000 nitów) ze współczynnikiem kontrastu 8000000:1 i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. Dotyk próbkowany jest zaś z prędkością do 480 Hz (dla wielu palców).

Wisienkami na tym gamingowym torcie są dwuosiowy silnik wibracyjny o powierzchni 576 mm³ (z osiami X i Z) oraz podwójne głośniki symetryczne z Dolby Atmos. Ponadto do dyspozycji użytkowników producent oddaje 32 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny z sensorem 50 Mpix i przysłoną f/2.05 oraz 50 Mpix teleobiektyw peryskopowy z f/2.65 i OIS.

Iqoo 15 Ultra (źródło: Vivo)

Gwoli formalności trzeba jeszcze wspomnieć, że smartfon Iqoo 15 Ultra oferuje do tego wszystkiego ekranowy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, moduły Blutetooth 5.4, Wi-Fi 7 i NFC, złącze USB-C (USB 3.2 Gen 1) i odporność, zgodną z klasami IP68 i IP69, aczkolwiek producent podkreśla przede wszystkim wodoodporność IPX8 i IPX9. Jego wymiary to natomiast 163,65×76,8×8,7 mm, a waga – 227 gramów.

Iqoo 15 Ultra (źródło: Vivo)

Cena Iqoo 15 Ultra w Chinach

Smartfon zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w czterech konfiguracjach:

16/256 GB za 5699 juanów (równowartość około 2930 złotych),

16/512 GB za 5999 juanów (~3085 złotych),

16 GB/1 TB za 6999 juanów (~3600 złotych),

24 GB/1 TB za 7699 juanów (~3960 złotych).

Iqoo 15 Ultra (źródło: Vivo)

Niestety, nie należy spodziewać się, że smartfon Iqoo 15 Ultra trafi do sprzedaży w Europie.