MediaTek Dimensity 9500 zaprezentowany. Potwór pokazał kły

Oficjalnie zaprezentowany dziś chipset MediaTek Dimenisty 9500 to najwydajniejszy procesor mobilny, jaki kiedykolwiek stworzył ten tajwański producent. Ma zupełnie nowy procesor główny i zdecydowanie mocniejszy układ graficzny, a jego możliwości w kontekście sztucznej inteligencji są wyraźnie większe niż u poprzednika.

MediaTek Dimensity 9500 to bezpośredni następca chipsetu MediaTek Dimensity 9400 (a także minimalnie lepszego Dimensity 9400+). Tak jak on bazuje na litografii 3 nm, ale stanowi duży krok naprzód – zarówno pod względem oferowanej wydajności, jak i energooszczędności.

MediaTek Dimensity 9500 debiutuje z zupełnie nowym CPU

Na procesor główny składa się 8 rdzeni Arm nowej genergacji, znanych jako C1. Najbardziej wymagające zadania obsłuży C1-Ultra o częstotliwości taktowania sięgającej aż 4,21 GHz! Wesprze go natomiast układ 3 wydajnych rdzeni C1-Premium oraz 4 bardziej energooszczędne rdzenie C1-Pro (choć nie są to rdzenie typowo energooszczędne, jak w chipsetach firmy Qualcomm).

MediaTek obiecuje aż o 32% wyższą wydajność pojedynczego rdzenia i o 17% wyższą wydajność przy użyciu wielu rdzeni. Przy tym wyraźnie obniżone zostało, ponoć, zapotrzebowanie na energię (szczególnie podczas wielozadaniowości). Główny rdzeń C1-Ultra potrzebuje o 55% mniej energii w szczytowej fazie niż jego poprzednik.

Dimensity 9500 sprawdzi się też w grach i w AI

Procesorowi głównemu towarzyszyć będzie nowy topowy układ graficzny Arm Mali G1-Ultra. Jako następca jednostki Mali-G925 (zastosowanej między innymi w chipsecie MediaTek Dimensity 9400) oferować ma o 33% wyższą wydajność przetwarzania grafiki, a równocześnie nawet o 42% niższe zużycie energii. Układ pozwala także cieszyć się raytracingiem nawet w 120 klatkach na sekundę.

Dopełnieniem całości jest nowy procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji: MediaTek NPU 990. Wśród jego atutów producent wymienia między innymi dwukrotnie szybsze generowanie tokenów oraz możliwość lokalnego generowania obrazów w rozdzielczości 4K. Jego silnik generatywny drugiej generacji cechuje się także zapotrzebowaniem energetycznym obniżonym o 33%.

Warto również zwrócić uwagę na obsługę nowego typu pamięci masowej: 4-kanałowej UFS 4.1. Dzięki temu prędkości odczytu i zapisu mogą zostać podwojone, a ładowanie dużych modeli AI być szybsze o 40%.

Poza tym jednak lista kompatybilności jest taka sama, jak w przypadku poprzednika – kluczowe punkty to RAM typu LPDDR5X (do 10667 Mb/s), aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix, wyświetlacze WQHD+ o częstotliwości odświeżania do 180 Hz oraz łączność Bluetooth 6.0, 5G i Wi-Fi 7 (o prędkości do 7,3 Gb/s). W kontekście łączności warto za to wspomnieć o obniżonym zużyciu energii – o 10% w przypadku 5G i nawet 20% jeśli chodzi o Wi-Fi.

Specyfikacja MediaTek Dimensity 9500 vs Dimensity 9400 vs Dimensity 9300 – porównanie

Zmierzając ku końcowi, proponuję porównanie specyfikacji nowego chipsetu z jego poprzednikami:

MediaTek Dimensity 9500MediaTek Dimensity 9400+MediaTek Dimensity 9400MediaTek Dimensity 9300
Proces technologiczny3 nm3 nm3 nm4 nm
CPU1x C1-Ultra (4,21 GHz),
3x C1-Premium,
4x C1-Pro		1x Cortex-X925 (3,73 GHz),
3x Cortex-X4,
4x Cortex-A720		1x Cortex-X925 (3,62 GHz),
3x Cortex-X4,
4x Cortex-A720		4x Cortex-X4 (3,25 GHz),
4x Cortex-A720
GPUArm Mali-G1 Ultra MC12Arm Immortalis-G925 MC12Arm Immortalis-G925 MC12Arm Immortalis G720 MC12
NPUMediaTek NPU 990MediaTek NPU 890MediaTek NPU 890MediaTek NPU 790
Obsługiwana pamięćLPDDR5X (10667 Mb/s),
UFS 4.1		LPDDR5X (10667 Mb/s),
UFS 4.0 + MCQ		LPDDR5X (10667 Mb/s),
UFS 4.0 + MCQ		LPDDR5T (9600 Mb/s),
UFS 4.0 + MCQ
Obsługiwana łączność5G (3GPP-R17),
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6.0		5G (3GPP-R17),
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6.0		5G (3GPP-R17),
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6.0		5G (3GPP-R16),
Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s),
Bluetooth 5.4
Obsługiwane aparaty320 Mpix,
wideo do 8K/60fps		320 Mpix,
wideo do 8K/60fps		320 Mpix,
wideo do 8K/60fps		320 Mpix,
wideo do 8K/30fps
Obsługiwane wyświetlaczeWQHD+, do 180 HzWQHD+, do 180 HzWQHD+, do 180 HzWQHD, do 180 Hz

Pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9500 pojawią się na rynku już jesienią. Pracują nad nimi firmy Vivo oraz Oppo.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

