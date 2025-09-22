MediaTek Dimensity 9500 zaprezentowany. Potwór pokazał kły

Oficjalnie zaprezentowany dziś chipset MediaTek Dimenisty 9500 to najwydajniejszy procesor mobilny, jaki kiedykolwiek stworzył ten tajwański producent. Ma zupełnie nowy procesor główny i zdecydowanie mocniejszy układ graficzny, a jego możliwości w kontekście sztucznej inteligencji są wyraźnie większe niż u poprzednika.

MediaTek Dimensity 9500 to bezpośredni następca chipsetu MediaTek Dimensity 9400 (a także minimalnie lepszego Dimensity 9400+). Tak jak on bazuje na litografii 3 nm, ale stanowi duży krok naprzód – zarówno pod względem oferowanej wydajności, jak i energooszczędności.

MediaTek Dimensity 9500 debiutuje z zupełnie nowym CPU

Na procesor główny składa się 8 rdzeni Arm nowej genergacji, znanych jako C1. Najbardziej wymagające zadania obsłuży C1-Ultra o częstotliwości taktowania sięgającej aż 4,21 GHz! Wesprze go natomiast układ 3 wydajnych rdzeni C1-Premium oraz 4 bardziej energooszczędne rdzenie C1-Pro (choć nie są to rdzenie typowo energooszczędne, jak w chipsetach firmy Qualcomm).

MediaTek obiecuje aż o 32% wyższą wydajność pojedynczego rdzenia i o 17% wyższą wydajność przy użyciu wielu rdzeni. Przy tym wyraźnie obniżone zostało, ponoć, zapotrzebowanie na energię (szczególnie podczas wielozadaniowości). Główny rdzeń C1-Ultra potrzebuje o 55% mniej energii w szczytowej fazie niż jego poprzednik.

Dimensity 9500 sprawdzi się też w grach i w AI

Procesorowi głównemu towarzyszyć będzie nowy topowy układ graficzny Arm Mali G1-Ultra. Jako następca jednostki Mali-G925 (zastosowanej między innymi w chipsecie MediaTek Dimensity 9400) oferować ma o 33% wyższą wydajność przetwarzania grafiki, a równocześnie nawet o 42% niższe zużycie energii. Układ pozwala także cieszyć się raytracingiem nawet w 120 klatkach na sekundę.

Dopełnieniem całości jest nowy procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji: MediaTek NPU 990. Wśród jego atutów producent wymienia między innymi dwukrotnie szybsze generowanie tokenów oraz możliwość lokalnego generowania obrazów w rozdzielczości 4K. Jego silnik generatywny drugiej generacji cechuje się także zapotrzebowaniem energetycznym obniżonym o 33%.

MediaTek Dimensity 9500 (źródło: MediaTek)

Warto również zwrócić uwagę na obsługę nowego typu pamięci masowej: 4-kanałowej UFS 4.1. Dzięki temu prędkości odczytu i zapisu mogą zostać podwojone, a ładowanie dużych modeli AI być szybsze o 40%.

Poza tym jednak lista kompatybilności jest taka sama, jak w przypadku poprzednika – kluczowe punkty to RAM typu LPDDR5X (do 10667 Mb/s), aparaty o rozdzielczości do 320 Mpix, wyświetlacze WQHD+ o częstotliwości odświeżania do 180 Hz oraz łączność Bluetooth 6.0, 5G i Wi-Fi 7 (o prędkości do 7,3 Gb/s). W kontekście łączności warto za to wspomnieć o obniżonym zużyciu energii – o 10% w przypadku 5G i nawet 20% jeśli chodzi o Wi-Fi.

Specyfikacja MediaTek Dimensity 9500 vs Dimensity 9400 vs Dimensity 9300 – porównanie

Zmierzając ku końcowi, proponuję porównanie specyfikacji nowego chipsetu z jego poprzednikami:

MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9400+ MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9300 Proces technologiczny 3 nm 3 nm 3 nm 4 nm CPU 1x C1-Ultra (4,21 GHz),

3x C1-Premium,

4x C1-Pro 1x Cortex-X925 (3,73 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 1x Cortex-X925 (3,62 GHz),

3x Cortex-X4,

4x Cortex-A720 4x Cortex-X4 (3,25 GHz),

4x Cortex-A720 GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12 Arm Immortalis-G925 MC12 Arm Immortalis-G925 MC12 Arm Immortalis G720 MC12 NPU MediaTek NPU 990 MediaTek NPU 890 MediaTek NPU 890 MediaTek NPU 790 Obsługiwana pamięć LPDDR5X (10667 Mb/s),

UFS 4.1 LPDDR5X (10667 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5X (10667 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ LPDDR5T (9600 Mb/s),

UFS 4.0 + MCQ Obsługiwana łączność 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6.0 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s),

Bluetooth 5.4 Obsługiwane aparaty 320 Mpix,

wideo do 8K/60fps 320 Mpix,

wideo do 8K/60fps 320 Mpix,

wideo do 8K/60fps 320 Mpix,

wideo do 8K/30fps Obsługiwane wyświetlacze WQHD+, do 180 Hz WQHD+, do 180 Hz WQHD+, do 180 Hz WQHD, do 180 Hz

Pierwsze smartfony z procesorem MediaTek Dimensity 9500 pojawią się na rynku już jesienią. Pracują nad nimi firmy Vivo oraz Oppo.