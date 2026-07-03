Darmowy pakiet internetu dla klientów T-Mobile do wykorzystania w roamingu

Wraz z wakacjami rozpoczął się sezon na zagraniczne wyjazdy. Klienci T-Mobile mogą odebrać darmowy pakiet internetu do wykorzystania w roamingu. Jego aktywacja zajmie tylko chwilę.
Darmowy pakiet internetu do wykorzystania w roamingu dla klientów T-Mobile
Pomimo geopolitycznych zawirowań wciąż można tanio podróżować, choć oczywiście ostateczna cena zależy od kraju docelowego i sposobu organizacji wyjazdu zagranicznego. Nowa promocja T-Mobile pozwala obniżyć koszty korzystania z internetu w roamingu.
Operator oferuje bowiem wszystkim swoim klientom darmowy pakiet 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej (w strefie 1A). Klienci abonamentowi oraz użytkownicy ofert Heyah na kartę i MIX będą mogli z niego korzystać także w Albanii, Czarnogórze i Macedonii, których standardowo strefa 1A nie obejmuje.
Aby go aktywować, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, przejść do programu Magenta Moments i odblokować tę ofertę poprzez dotknięcie przycisku z napisem Chcę zrealizować teraz. W przypadku, gdy ktoś ma więcej numerów na swoim koncie, musi wskazać numer, na którym chce aktywować bonusowy pakiet 5 GB na 30 dni. Ostatnie, co trzeba zrobić, to dotknąć Kupuję i płacę.
T-Mobile wyśle SMS z potwierdzeniem włączenia dodatkowego pakietu gigabajtów na 30 dni. Nie warto jednak zwlekać z aktywacją tego bonusu, ponieważ można to zrobić tylko do 9 lipca 2026 roku.
Warto przypomnieć, że w większości przypadków klient standardowo otrzymuje w ramach opłacanej przez siebie oferty pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, jednak za sprawą przywoływanej promocji zyskuje większy zapas danych, dzięki czemu będzie mógł swobodniej korzystać z internetu za granicą.
T-Mobile oferuje też pakiety roamingowe, które pozwalają taniej korzystać z internetu za granicą
W czerwcu 2026 roku T-Mobile wprowadził zmiany dotyczące roamingu. Klienci usług abonamentowych otrzymują bezpłatnie pakiet 5 MB do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2, a następnie zapłacą 49 złotych za pierwszy 1 GB (płatne jednorazowo). Po jego wykorzystaniu każdy kolejny 1 GB również kosztuje 49 złotych i jest już rozliczany co każde rozpoczęte 100 kB.
Ponadto klienci usług abonamentowych mogą wykupić pakiet 5 GB na 7 dni za 99 złotych i pakiet 10 GB na 14 dni za 149 złotych do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2.
Użytkownicy T-Mobile na kartę mogą natomiast wykupić pakiet 10 GB na 14 dni za 49 złotych do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej oraz trzy pakiety do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2:
- 1 GB na 30 dni za 49 złotych,
- 5 GB na 7 dni za 99 złotych,
- 10 GB na 15 dni za 149 złotych.
Strefy roamingowe w T-Mobile – lista krajów
- Strefa 1B
- Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze
- Strefa 2
- Afganistan, Algieria, Andora, Anguilla, Antarktyda, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bahrajn, Barbados, Benin, Bermudy, Białoruś, Boliwia, Brazylia, Brunei, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Burkina Faso, Chile, Chiny, Curacao, Czad, Cypr Północny, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Eswatini, Falklandy, Fidżi, Filipiny, Francuskie Indie Zachodnie, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Gruzja, Guam, Gujana, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Honduras, Hongkong, Indie, Indonezja, Izrael, Jamajka, Japonia, Jemen, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Komory, Kongo Brazzaville, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuwejt, Liberia, Libia, Madagaskar, Makao, Malawi, Malezja, Mali, Mariany Północne, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mjanma, Monako, Mongolia, Montserrat, Nauru, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Nowa Zelandia, operatorzy satelitarni, Pakistan, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Portoryko, Republika Centralnej Afryki, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rwanda, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Saint-Pierre i Miquelon, Salwador, Samoa, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Sudan, Sudan Południowy, Surinam, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad -Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspa Norfolk, Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Marshalla, Wyspy Zielonego Przylądka, Zambia
- Strefa 3
- Angola, Aruba, Bahamy, Bangladesz, Belize, Bhutan, Botswana, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Gwinea Równikowa, Haiti, Irak, Iran, Kiribati, Kuba, Laos, Lesotho, Liban, Malediwy, Mauretania, Mikronezja, Mozambik, Namibia, Nepal, Nowa Kaledonia, Oman, Palau, Polinezja Francuska, promy i statki, samoloty, Senegal, Syria, Tadżykistan, Timor Wschodni, Wenezuela, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.