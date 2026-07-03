Darmowy pakiet internetu dla klientów T-Mobile do wykorzystania w roamingu

Wraz z wakacjami rozpoczął się sezon na zagraniczne wyjazdy. Klienci T-Mobile mogą odebrać darmowy pakiet internetu do wykorzystania w roamingu. Jego aktywacja zajmie tylko chwilę.

Darmowy pakiet internetu do wykorzystania w roamingu dla klientów T-Mobile

Pomimo geopolitycznych zawirowań wciąż można tanio podróżować, choć oczywiście ostateczna cena zależy od kraju docelowego i sposobu organizacji wyjazdu zagranicznego. Nowa promocja T-Mobile pozwala obniżyć koszty korzystania z internetu w roamingu.

Operator oferuje bowiem wszystkim swoim klientom darmowy pakiet 5 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej (w strefie 1A). Klienci abonamentowi oraz użytkownicy ofert Heyah na kartę i MIX będą mogli z niego korzystać także w Albanii, Czarnogórze i Macedonii, których standardowo strefa 1A nie obejmuje.

Aby go aktywować, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, przejść do programu Magenta Moments i odblokować tę ofertę poprzez dotknięcie przycisku z napisem Chcę zrealizować teraz. W przypadku, gdy ktoś ma więcej numerów na swoim koncie, musi wskazać numer, na którym chce aktywować bonusowy pakiet 5 GB na 30 dni. Ostatnie, co trzeba zrobić, to dotknąć Kupuję i płacę.

T-Mobile wyśle SMS z potwierdzeniem włączenia dodatkowego pakietu gigabajtów na 30 dni. Nie warto jednak zwlekać z aktywacją tego bonusu, ponieważ można to zrobić tylko do 9 lipca 2026 roku.

Warto przypomnieć, że w większości przypadków klient standardowo otrzymuje w ramach opłacanej przez siebie oferty pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, jednak za sprawą przywoływanej promocji zyskuje większy zapas danych, dzięki czemu będzie mógł swobodniej korzystać z internetu za granicą.

T-Mobile oferuje też pakiety roamingowe, które pozwalają taniej korzystać z internetu za granicą

W czerwcu 2026 roku T-Mobile wprowadził zmiany dotyczące roamingu. Klienci usług abonamentowych otrzymują bezpłatnie pakiet 5 MB do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2, a następnie zapłacą 49 złotych za pierwszy 1 GB (płatne jednorazowo). Po jego wykorzystaniu każdy kolejny 1 GB również kosztuje 49 złotych i jest już rozliczany co każde rozpoczęte 100 kB.

Ponadto klienci usług abonamentowych mogą wykupić pakiet 5 GB na 7 dni za 99 złotych i pakiet 10 GB na 14 dni za 149 złotych do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2.

Użytkownicy T-Mobile na kartę mogą natomiast wykupić pakiet 10 GB na 14 dni za 49 złotych do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej oraz trzy pakiety do wykorzystania w strefach roamingowych 1B i 2:

1 GB na 30 dni za 49 złotych,

5 GB na 7 dni za 99 złotych,

10 GB na 15 dni za 149 złotych.

Strefy roamingowe w T-Mobile – lista krajów