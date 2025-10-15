Honor Magic 8 i Honor Magic 8 Pro to nowe smartfony chińskiego producenta, które w założeniach mają zwrócić uwagę bardziej wymagających użytkowników.

Co oferuje Honor Magic 8?

Jeśli chodzi o wygląd, oba urządzenia są kontynuacją pomysłów, które mogliśmy zobaczyć w przypadku poprzedniej generacji. Nie ma jednak w tym nic złego, bo to wciąż atrakcyjny i świeży design. Uwagę zwraca przede wszystkim sporych rozmiarów wyspa z aparatami, które zdradza fotograficzne aspiracje nowych smartfonów.

Honor Magic 8 wyposażony jest w 6,58-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 1256 x 2760 pikseli i jasności szczytowej 6000 nitów w trybie HDR. Na pokładzie znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu – zależnie od wybranej konfiguracji – towarzyszy 12 lub 16 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika przeznaczono 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma 50 Mpix, 1/1,56 cala i optyczną stabilizację obrazu. Tuż obok znalazł się aparat ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 64 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym.

fot. Honor

Natomiast do selfie przeznaczona jest przednia kamera 50 Mpix. Długi czas pracy ma zapewnić akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 90 W i bezprzewodowego 80 W.

Wypada jeszcze wspomnieć o nowym przycisku AI, który oferuje szybki dostęp do asystenta Yoyo, stworzonego z myślą o chińskim użytkowniku. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego MagicOS 10.0, który bazuje na Androidzie 16.

fot. Honor

Zadebiutował też Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 7 Pro otrzymał wysoką ocenę w naszej recenzji. Niewykluczone, że następca, czyli Honor Magic 8 Pro, także oczaruje użytkowników, przynajmniej niektórymi z zastosowanych rozwiązań.

Smartfon dostał 6,71-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 256 x 2808 pikseli, maksymalnym odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności mogącej wynieść nawet 6000 nitów w trybie HDR. Sercem – podobnie jak w mniejszym modelu – jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Klienci do wyboru mają 12 lub 16 GB RAM, a także 256 GB, 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane.

fot. Honor

Zdjęcia w wyskość jakości ma dostarczyć aparat główny 50 Mpix z matrycą 1/1,3 cala, przysłoną f/1,6 i optyczną stabilizacją obrazu. Do tego dochodzi teleobiektyw 200 Mpix z matrycą 1/1,4 cala, przysłoną f/2,6 i 3,7-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z polem widzenia 122 stopnie.

Warto wiedzieć, że Honor Magic 8 Pro w Chinach zapewni akumulator 7200 mAh, ale wersja europejska będzie mieć akumulator 6270 mAh. Prawie jak w nowych iPhone’ach, które w USA mają nieco większe akumulatory niż w Europie. Jeśli chodzi o możliwości uzupełniania energii, to smartfon obsługuje ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 80 W.

Nie zabrakło nowego przycisku AI. Z kolei system operacyjny to MagicOS 10.0 bazujący na Androidzie 16. Oczywiście w oprogramowaniu dostępnych jest sporo funkcji wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.

fot. Honor

Honor Magic 8 i Honor Magic 8 Pro – cena i dostępność

Przedsprzedaż w Chinach już się rozpoczęła, a 23 października smartfony będą dostępne w regularnej sprzedaży. Na globalny debiut musimy jeszcze trochę poczekać.

Na lokalnym rynku Honor Magic 8 steruje od 4499 juanów (równowartość około 2306 złotych), a za Magic 8 Pro trzeba zapłacić minimum 5699 juanów (równowartość około 2921 złotych).