Orange obniży Ci cenę, a do tego jeszcze zwróci nawet 300 złotych

Orange przygotował promocję, w ramach której oferuje kod rabatowy oraz możliwość uzyskania zwrotu części wydanych pieniędzy. Klienci operatora mogą otrzymać nawet 300 złotych.

Kod rabatowy i zwrot nawet 300 złotych od Orange

W tym przypadku promocja Orange nie dotyczy usług telekomunikacyjnych. Jest ona związana z nowym biznesem operatora, który funkcjonuje od grudnia 2025 roku. To bowiem właśnie wtedy ogłoszono start nowej platformy – Ubezpiecz z Orange.

Jak wskazuje jej nazwa, oferuje ona możliwość kupienia ubezpieczenia. Co więcej, operator pomaga wybrać najlepszą/najbardziej dopasowaną ofertę, gdyż platforma Ubezpiecz z Orange działa w modelu porównywarki – po wypełnieniu wymaganych pól wyświetlane są dostępne propozycje różnych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym Allianz, Ergo Hestia i Uniqa.

Dzięki temu klient może wybrać najbardziej odpowiadającą mu ofertę. Do wyboru są ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie komunikacyjne (pojazdu) i ubezpieczenie turystyczne. Do 31 sierpnia 2026 roku, po wpisaniu kodu rabatowego SUMMER10, otrzymasz 10% zniżki na ubezpieczenie turystyczne.

Operator przygotował również promocję, z której można skorzystać przy okazji zakupu ubezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia komunikacyjnego. Klienci Orange mogą odzyskać nawet 300 złotych, natomiast pozostali do 150 złotych.

Jak uzyskać zwrot części pieniędzy za zakup ubezpieczenia na platformie Ubezpiecz z Orange?

Za zakup ubezpieczenia nieruchomości klienci Orange mogą otrzymać 200 złotych zwrotu, natomiast pozostali 100 złotych. Z kolei za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego klientom operatora przysługuje 100 złotych cashbacku, a pozostałym 50 złotych.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest zakup ubezpieczenia nieruchomości ze składką roczną minimum 300 złotych i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego ze składką roczną w wysokości co najmniej 600 złotych.

Niniejsza promocja obowiązuje do 9 sierpnia 2026 roku. Zwrot zostanie przelany na konto bankowe w ciągu 45 dni od zgłoszenia w promocji. W ciągu pierwszych 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia można bowiem odstąpić od niej. Kolejne 15 dni organizatorzy dają sobie na weryfikację zgłoszenia i wypłatę cashbacku.

W ramach promocji wypłaconych zostanie maksymalnie 1000 zwrotów za zakup ubezpieczenia nieruchomości i nie więcej niż 1000 zwrotów za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego.

Regulamin promocji (PDF)