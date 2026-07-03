Taki składany smartfon w takiej cenie?! Ta promocja to czyste złoto

Ta promocja sprawia, że można kupić świetny składany smartfon w cenie, w jaką wręcz trudno uwierzyć. Równocześnie w obniżonych cenach oferowane są także inne urządzenia, których zakup również warto rozważyć.

Mega promocja na świetny składany smartfon. Dziś taka cena to złoto

W sklepie internetowym Huawei rozpoczęła się dziś promocja, w ramach której możecie kupić składany smartfon Huawei Mate X6 w kolorze czerwonym za zaledwie 4699 złotych. Dla przypomnienia, Huawei Mate X6 kosztował na start w Polsce 7999 złotych, więc jego aktualna cena jest o 3300 złotych niższa od pierwotnej!

Gdzie kupić? Recenzja Huawei Mate X6 ok. 4699 zł Huawei RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Przeglądając ofertę największych sklepów z elektroniką, okazuje się, że Huawei Mate X6 za 4699 złotych to aktualnie najtańszy smartfon składany jak książka. W obecnej sytuacji po prostu trzeba korzystać z takich promocji, ponieważ taniej nie będzie – świadczy o tym choćby polska cena modelu Honor Magic V6, która wynosi… 9899 złotych (do 22 lipca 2026 roku można go jednak kupić za 8699 złotych – wciąż dużo).

9 Ocena 7.8 Ocena

Huawei oferuje również inny smartfon oraz słuchawki, smartwatch i tablet w niższych cenach

Promocja, która potrwa do 2 sierpnia 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów), obejmuje nie tylko składany smartfon Huawei Mate X6 w kolorze czerwonym, ale też inne urządzenia, których zakup także jak najbardziej warto rozważyć:

smartfon Huawei Pura 80 Pro ze słuchawkami Huawei FreeBuds 7i za 3499 złotych,

słuchawki Huawei FreeClip w kolorze czarnym i dodatkami biżuteryjnymi w prezencie za 499 złotych lub w kolorze różowym za 449 złotych; w obu przypadkach producent zapewnia możliwość dokupienia jednej słuchawki taniej o 50% w ciągu pierwszego roku od zakupu,

smartwatch Huawei Watch Fit 4 Color Edition z dodatkowym, nylonowym paskiem w kolorze srebrno-zielonym w prezencie za 499 złotych,

tablet Huawei MatePad 11,5″ S 8/256 GB (Wi-Fi) w kolorze szarym za 1099 złotych.

W przypadku zamówień za co najmniej 200 złotych sklep huawei.pl zapewnia darmową wysyłkę. Ponadto można zyskać rabat w wysokości 50 złotych za zapisanie się do newslettera.

Już 14 lipca 2026 roku polska premiera nowych słuchawek Huawei FreeClip 2 S

Producent zapowiedział również polską premierę nowych słuchawek Huawei FreeClip 2 S z etui, które wyglądem nawiązuje do luksusowej puderniczki. Do 13 lipca 2026 roku można zyskać kod rabatowy, który obniży ich cenę o 50 złotych.

Zapowiedź polskiej premiery nowych słuchawek Huawei FreeClip 2 S 14 lipca 2026 roku (źródło: Huawei)

W tym celu należy zapisać się na listę oczekujących w sklepie huawei.pl lub Media Expert, x-kom bądź Komputronik.

Gdzie kupić? Huawei FreeClip 2 S Huawei Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Producent zdradził, że słuchawki TWS Huawei FreeClip 2 S ważą po 5,1 grama, cechują się odpornością IP57 i wraz z etui ładującym mogą odtwarzać dźwięk przez nawet 38 godzin. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: srebrna i niebieska.