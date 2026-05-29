Taki smartfon spokojnie może wygrać z konkurencją

Dziś smartfon nie może być po prostu „dobry” – musi być ponadprzeciętny, żeby wyróżnić się z tłumu. Ten nowy model zdecydowanie może wygrać z konkurencją. Ma dużo „zwycięskich” argumentów.

Smartfon Honor Win Turbo faktycznie może „wygrać” specyfikacją walkę o klienta

Seria Win jest kierowana do graczy, a słowo „Win” ma wskazywać, że użytkownik spokojnie wygra każdą rozgrywkę dzięki wysokiej mocy obliczeniowej i akumulatorowi o dużej pojemności. Do tej pory zadebiutował Honor Win i Honor Win RT, a teraz dołącza do nich smartfon Honor Win Turbo.

Honor Win Turbo (źródło: Honor)

Jego specyfikacja jest mniej wyśrubowana, ale wciąż mocna i atrakcyjna dla klienta. Przede wszystkim nowy smartfon Honor Win Turbo został wyposażony w akumulator o pojemności 10000 mAh. Producent informuje, że taki zapas energii wystarczy na ponad 14 godzin grania albo oglądanie krótkich filmików przez 22 godziny. Ewentualnie też na oglądanie długich filmów przez ponad 26 godzin.

Aby ładowanie akumulatora o tak dużej pojemności nie trwało wieczność, smartfon Honor Win Turbo obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W, a do tego jeszcze może posłużyć jako powerbank, bowiem wspierane jest też zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 27 W.

Smartfon Honor Win Turbo kusi jednak nie tylko akumulatorem o dużej pojemności, ale również wysoką wydajnością, przekraczającą 2,4 miliona punktów w AnTuTu. Zapewnia ją procesor MediaTek Dimensity 8500 (4 nm) wraz z kośćmi RAM LPDDR5X Ultra o przepustowości do 9600 Mb/s i UFS 4.1 o prędkości do 4,2 GB/s. Pomaga ją osiągnąć także system chłodzenia z komorą parową z dwiema pompami o powierzchni 40000 mm2.

„Wisienką na torcie” jest wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej nawet 8000 nitów (aczkolwiek globalna jasność maksymalna to „tylko” 1800 nitów). Ekran ma przekątną 6,79 cala i rozdzielczość 2640×1200 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jest też ściemnianie PWM 3840 Hz.

Ponadto jeszcze nowy smartfon Honor Win Turbo oferuje 16 Mpix (f/2.45) aparat na przodzie, dwa aparaty na tyle (szerokokątny 50 Mpix z f/1.88 i OIS + ultraszerokokątny 5 Mpix), pilot na podczerwień, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, czytnik linii papilarnych, głośniki stereo i dual SIM.

Całe urządzenie ma wymiary 162,1×76,3×7,98 mm, waży 216 gramów, pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką MagicOS 10 i cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Ile kosztuje smartfon Honor Win Turbo?

Smartfon Honor Win Turbo zadebiutował dziś w Chinach, gdzie klienci mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych (białej, czarnej i niebieskiej) oraz trzech konfiguracji pamięciowych:

12/256 GB za 3299 juanów (równowartość około 1770 złotych),

12/512 GB za 3599 juanów (~1930 złotych),

16/512 GB za 4199 juanów (~2250 złotych).

Istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że smartfon Honor Win Turbo trafi oficjalnie do sprzedaży w Polsce.