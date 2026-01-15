Nie takiego OPPO Reno15 Pro się spodziewałam. Ale to dobrze!

Artykuł sponsorowany

Odnoszę wrażenie, że producenci smartfonów wreszcie dostrzegli, że nie wszyscy chcą korzystać z ogromnych telefonów. A wśród nich marka OPPO, która właśnie rozwiązała worek z nowościami, wśród których jest jeden kompaktowy model. Z OPPO Reno15 Pro, bo o nim mowa, mam okazję korzystać już jakiś czas i to jest ten moment, w którym Wam go znacznie przybliżę. A przy okazji poznacie też polskie ceny wszystkich modeli z serii Reno15 i ich specyfikacje.

Miał być duży – jest mniejszy. I mi się to podoba

Nie od dziś wiecie, że preferuję mniejsze smartfony. Gdy OPPO odezwało się do mnie z propozycją testów Reno15 Pro, spojrzałam na Tabletowo co to za produkt i – nie ukrywam – przygarnęłam bez większej ekscytacji. Ot, kolejny telefon z dużym ekranem. Jakież było moje zdziwienie, gdy po wyjęciu z pudełka okazało się, że… mam do czynienia z zupełnie innym sprzętem. Takim o wiele bliższym mojemu sercu.

Teraz już wiemy, że OPPO zdecydowało się na mały rebranding: europejski Reno15 Pro to chiński Reno15. Do mnie jednak telefon dotarł jeszcze przed ogłoszeniem tych zmian i, dzięki temu, doznałam pierwszego zaskoczenia. Na szczęście dobre pierwsze wrażenie pozostało ze mną na dłużej.

OPPO Reno15 Pro – z czym właściwie mamy do czynienia?

Zdradzając już na wstępie: z bardzo przyjemnym i solidnym kompaktowym smartfonem! Jego niebieska obudowa, choć inspirowana zorzą polarną, idealnie pasuje do śnieżnej aury, panującej aktualnie za oknem. W sprzedaży jest też dostępny bardziej stonowany wariant kolorystyczny – brązowy.

OPPO Reno15 Pro ma płaską obudowę, płaskie ramki i płaski ekran (AMOLED, 6,32”, 2640×1216 pikseli, 120 Hz). Konstrukcja mierzy 151,2×72,4×7,99 mm i waży 187 g i może się pochwalić odpornością na wodę i pył, zgodnie z klasami IP68/IP69. Jest to poręczny sprzęt, który bardzo dobrze leży w dłoni.

Mimo kompaktowości, wewnątrz Reno15 Pro umieszczono bardzo duży akumulator – jego pojemność to aż 6200 mAh. Korzystając z urządzenia na WiFi, pod koniec dnia potrafi mieć jeszcze 50% zapasu, a na danych mobilnych (5G), jak możecie zobaczyć na screenach, w moich rękach wytrzymuje od rana do wieczora.

A do tego mamy tu obsługę ładowania przewodowego SUPERVOOC z mocą 80 W (według danych producenta, ładowanie do 60% ma zajmować ok. 30 minut, a do 100% – ok. 50 minut).

Smartfon może się pochwalić ciekawym zestawem aparatów – główny obiektyw ma 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, podobnie jak teleobiektyw, który oferuje 3,5-krotny zoom optyczny. Maksymalnie możemy sięgnąć po 120-krotny zoom, w którym palce macza sztuczna inteligencja – z różnym skutkiem.

1x 3,5x 7x 30x 50x 120x

Na co dzień aparaty, zwłaszcza z naciskiem na główny i 3,5-krotny zoom, sprawdzają się bardzo dobrze. Z pomocą tego modelu udało mi się uchwycić bardzo klimatyczne, zimowe kadry, które chwilę po zrobieniu trafiły na moje storiesy, a to o nich naprawdę dobrze świadczy ;).

Zresztą, sami oceńcie:

3,5x 3,5x, tryb portretowy 3,5x 2x 3,5x 3,5x 3,5x 17x 0,6x 7x 3,5x 1x 1x, tryb portretowy 0,6x

Wideo – zarówno głównym aparatem, jak i przednim – nagramy w 4K 60 FPS. Przednie oczko pozwala uchwycić kadr zarówno standardowy, jak i szerszy, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokazać więcej tego, co znajduje się wokół nas.

Za działanie Reno15 Pro odpowiada procesor MediaTek Dimensity 8450 przy współpracy z 12 GB RAM i systemem Android 16 z nakładką ColorOS, który ma otrzymywać aktualizacje przez 6 lat (5 lat aktualizacji systemu i 6 lat aktualizacji łatek bezpieczeństwa).

W interfejsie zaszyto wiele rozwiązań AI, z Gemini i Circle to Search na czele. Jest też AI Mind Space, czyli strefa, w której możemy zapisywać zrzuty ekranów, by następnie mieć łatwy dostęp do podsumowań co na nich jest, a nawet automatycznego dodawania wydarzeń do kalendarza.

Recenzja OPPO Reno15 Pro powoli się tworzy, więc jeśli macie jakieś pytania na jego temat – zapraszam do komentarzy, chętnie na nie odpowiem czy rozwieję ewentualne wątpliwości. Póki co w moich oczach jest to naprawdę bardzo solidny maluch, z którego przyjemnie korzysta się na co dzień.

Jak wygląda reszta serii Reno15?

Poza Reno15 Pro, debiutuje w Polsce Reno15, a także Reno15 F i Reno 15 FS, przy czym te dwa ostatnie modele różnią się od siebie jedynie wersją pamięciową – F ma 256 GB, natomiast FS – 512 GB.

Zresztą, co tu dużo mówić. Zajrzyjcie do tabelki, która rozjaśni Wam poszczególne aspekty wszystkich nowości OPPO i pomoże dojrzeć różnice pomiędzy nimi:

Reno 15 F Reno 15 FS Reno 15 Reno 15 Pro Wyświetlacz 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

1400 nitów (HBM),

AGC DT-Star D+ 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz,

1400 nitów (HBM),

AGC DT-Star D+ 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

1200 nitów (HBM),

Gorilla Glass 7i 6,32 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz,

1800 nitów (HBM),

Gorilla Glass 7i Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; do 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; do 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,25 GHz) Pamięć 8 GB RAM (LPDDR4X),

256 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR4X),

512 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB (UFS 3.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2),

makro 2 Mpix (f/2.4) główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2),

makro 2 Mpix (f/2.4) główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS,

ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) główny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS,

ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie 80 W 6500 mAh,

ładowanie 80 W 6500 mAh,

ładowanie 80 W 6200 mAh,

ładowanie 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 158,2×74,9×8,14 mm,

195 g 158,2×74,9×8,14 mm,

195 g 158×74,8×7,77 mm,

197 g 151,2×72,4×7,99 mm,

187 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Seria OPPO Reno15 już w sklepach! Ceny i oferta na start

Bez zbędnego przedłużania, standardowe ceny smartfonów prezentują się następująco:

OPPO Reno15 F 8/256: 1599 złotych,

OPPO Reno15 FS 8/512: 1799 złotych,

OPPO Reno15 8/512: 2799 złotych,

OPPO Reno15 Pro 12/512: 3299 złotych.

Oferty specjalne na start są dwie. Pierwsza przeznaczona jest dla modeli Reno15 i Reno15 Pro i obowiązuje od 15 stycznia do 15 lutego 2026 roku – każdy, kto kupi jeden z nich, otrzyma zwrot BLIKIEM. W przypadku Reno15 mowa jest o 200 złotych, a w przypadku Reno15 Pro – 500 złotych.

Jeśli chodzi o Reno15 F i Reno15 FS, ich ceny – od 16 stycznia do 16 lutego 2026 roku – obniżone zostaną o 200 złotych do, odpowiednio, 1399 złotych i 1599 złotych.

Materiał powstał na zlecenie OPPO Polska