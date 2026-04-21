Taki smartfon i tablet to spełnienie marzeń niejednego klienta

Xiaomi zaprezentowało dziś smartfon Redmi K90 Max i tablet Redmi K Pad 2. Są to urządzenia stworzone do grania. Z pewnością niejeden gracz zamarzy o nich.

Smartfon Redmi K90 Max ma wbudowany wentylator

Od razu widać, że nie jest to „przeciętny smartfon”. Na jego tyle znajduje się bowiem fizyczny wentylator, który może pracować w trzech trybach: cichym, inteligentnym i maksymalnej wydajności. Producent deklaruje, że jest on w stanie obniżyć temperaturę o 10 stopni Celsjusza w zaledwie 100 sekund.

Za efektywne odprowadzanie ciepła odpowiedzialne są też komora parowa o powierzchni 6000 mm2 oraz ponad 12000 mm2 grafitu i żelu o wysokiej przewodności cieplnej. Całkowita powierzchnia materiału odprowadzającego ciepło to 31589 mm2.

Xiaomi wykorzystało takie rozwiązania nie bez powodu, ponieważ smartfon Redmi K90 Max dysponuje potężnym zapleczem w postaci procesora MediaTek Dimensity 9500 4,21 GHz (3 nm), do 16 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1. Producent deklaruje wydajność przekraczającą 4,1 miliona punktów w AnTuTu.

Rozgrywka powinna być czystą przyjemnością również za sprawą 6,83-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 165 Hz i próbkuje dotyk z prędkością 480 Hz oraz obsługuje technologie HDR10+, HDR Vivid i Dolby Vision. Warto też wspomnieć, że ekran oferuje zakres jasności od zaledwie 1 nita do aż 3500 nitów.

Wisienką na torcie jest akumulator o pojemności 8550 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 100 W, ładowanie obejściowe i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W oraz odporność na pył i wodę klasy IP66, IP68 i IP69. Zaplecze fotograficzne tworzą zaś 20 Mpix aparat na przodzie i zestaw 50 Mpix z OIS + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Do kompletu są symetryczne głośniki stereo i NFC.

Smartfon Redmi K90 Max ma wymiary 162,91×77,93×8,18 mm, waży 227 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 3.

Redmi K90 Max – cena w Chinach

12/256 GB – 3499 juanów (równowartość około 1845 złotych)

12/512 GB – 3999 juanów (~2110 złotych)

16/256 GB – 3799 juanów (~2000 złotych)

16/512 GB – 4299 juanów (~2270 złotych)

16 GB/1 TB – 4999 juanów (~2640 złotych)

Tablet Redmi K Pad 2 to też nie lada gratka dla graczy

Tablet Redmi K Pad 2, podobnie jak smartfon Redmi K90 Max, został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500 oraz pamięci RAM LPDDR5X i UFS 4.1. Ma też komorę parową o powierzchni 15300 mm2 oraz 8,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 3008×1880 pikseli (403 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 540 Hz (dla wielu palców). Ponadto obsługiwany jest rysik (w jego przypadku próbkowanie wynosi 240 Hz).

Na przodzie, który pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, znajduje się jeszcze 8 Mpix aparat (f/2.28). Na tyle z kolei umieszczono 13 Mpix z f/2.2 i PDAF. Tablet Redmi K Pad 2 zasila natomiast akumulator o pojemności 9100 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 67 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy do 22,5 W.

Tutaj warto wspomnieć, że model ten ma aż dwa porty USB-C – jeden USB 2.0 i jeden USB 3.2 Gen 1. Do tego są też dwa głośniki. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS 3, ma wymiary 204,98×133,73×6,62 mm i waży 345 gramów.

Redmi K Pad 2 – cena w Chinach

8/256 GB – 3599 juanów (~1900 złotych)

12/256 GB – 3999 juanów (~2110 złotych)

16/512 GB – 4999 juanów (~2640 złotych)

Nie należy się jednak spodziewać, że nowy smartfon Xiaomi Redmi K90 Max i tablet Redmi K Pad 2 trafią do sprzedaży w Polsce.