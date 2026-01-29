Premiera Redmi Turbo 5 (Max). Xiaomi wie, co robi

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało dziś smartfon Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max. Ich specyfikacja jest wyśrubowana, jednak nie na tyle, żeby klienci wybrali je zamiast flagowców Xiaomi.

Specyfikacja Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max jest wysokopółkowa, ale nie flagowa

Choć oba modele mają bardzo podobną nazwę, to wiele je różni. Smartfon Redmi Turbo 5 ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2756×1268 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, osiąga jasność do 3500 nitów i oferuje ściemnianie PWM 3840 Hz.

Redmi Turbo 5 (źródło: Xiaomi)

Jego motorem napędowym jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra 3,4 GHz (4 nm), a do tego jest do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 oraz akumulator o pojemności 7560 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W. Jest też funkcja zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W.

Ponadto smartfon Redmi Turbo 5 ma dwa aparaty na tyle (główny 50 Mpix z f/1.5 i OIS + 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym) oraz 20 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, głośniki stereo i silnik liniowy osi X.

Jego wymiary to natomiast 157,53×75,19×8,18 mm, a waga 204 gramów. Producent deklaruje również odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Redmi Turbo 5 (źródło: Xiaomi)

Smartfon Redmi Turbo 5 Max otrzymał natomiast 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności do 3500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i ściemniania PWM 3840 Hz. Dysponuje on też procesorem MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz (3 nm), do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1.

Na pokładzie znalazł się również akumulator o pojemności aż 9000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W i zwrotnego przewodowego o mocy 27 W, a także trzy aparaty: 20 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz duet 50 Mpix (f/1.5) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Ponadto smartfon Redmi Turbo 5 Max ma Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, głośniki stereo, dual SIM, silnik liniowy osi X, wymiary 162,99×77,93×8,15 mm, masę 219 gramów (tyle samo waży Realme P4 Power 5G z akumulatorem o pojemności 10001 mAh) oraz odporność klasy IP66, IP68, IP69 i IP69K.

Redmi Turbo 5 Max (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja Redmi Turbo 5 vs Redmi Turbo 5 Max – porównanie

Redmi Turbo 5 Redmi Turbo 5 Max Wyświetlacz AMOLED

6,59 cala

2756×1268 pikseli

120 Hz

jasność do 3500 nitów

3840 Hz PWM

12 bit

100% DCI-P3

Dolby Vision

HDR10+

HDR Vivid AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3500 nitów

3840 Hz PWM

12 bit

100% DCI-P3

Dolby Vision

HDR10+

HDR Vivid Procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500s RAM 12/16 GB

LPDDR5X Ultra

9600 Mbps 12/16 GB

LPDDR5X Ultra

9600 Mbps Pamięć wbudowana 256/512 GB

UFS 4.1 256/512 GB

UFS 4.1 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 7560 mAh

ładowanie do 100 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W 9000 mAh

ładowanie do 100 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W Aparat na przodzie 20 Mpix

f/2.2 20 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix, IMX882, f/1.5, OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix, Light and Shadow Hunter 600, f/1.5, OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C Głośniki stereo TAK TAK Czytnik linii papilarnych TAK TAK, ultradźwiękowy Wymiary 157,53×75,19×8,18 mm 162,99×77,93×8,15 mm Waga 204 gramy 219 gramów Odporność IP66, IP68, IP69, IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K System operacyjny HyperOS 3 HyperOS 3

Cena Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max w Chinach

Redmi Turbo 5 12/256 GB – 2299 juanów (równowartość około 1160 złotych) 12/512 GB – 2799 juanów (~1415 złotych) 16/256 GB – 2599 juanów (~1315 złotych) 16/512 GB – 3099 juanów (~1570 złotych)

Redmi Turbo 5 Max 12/256 GB – 2499 juanów (~1265 złotych) 12/512 GB – 2999 juanów (~1515 złotych) 16/256 GB – 2799 juanów (~1415 złotych) 16/512 GB – 3299 juanów (~1670 złotych)



Mówi się, że Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max trafią na rynek globalny jako Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max.

Xiaomi zaprezentowało też słuchawki Xiaomi Buds 8 Pro

Wraz z dwoma nowymi smartfonami chiński producent zaprezentował słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Redmi Buds 8 Pro z dwoma przetwornikami o średnicy 6,7 mm (z ceramiki pizoekektrycznej) i jednym o średnicy 11 mm (pokrytym tytanem) oraz Dual DAC. Obsługują one autorski kodek Xiaomi MIHC 2.0, a także LC3, LHDC-V5 i Hi-Res Audio Wireless.

Redmi Buds 8 Pro (źródło: Xiaomi)

Słuchawki Redmi Buds 8 Pro są w stanie śledzić ruch głowy i dostosowywać dźwięk przestrzenny do jej pozycji. Producent chwali się też dźwiękiem Dolby Audio i funkcją redukcji szumów do 55 dB, a podczas rozmów głosowych, dzięki pomocy sztucznej inteligencji, szumu wiatru o prędkości do 12 m/s. Możliwa ma być również komfortowa rozmowa przy hałasie nawet 95 dB.

Z włączoną redukcją szumów czas pracy wynosi do 4,5 godziny (do 16 godzin z etui), a z wyłączoną do 8,5 godziny (do 35 godzin z etui), zaś 5-minutowe ładowanie wystarczy na dodatkowe 2 godziny pracy. Do połączenia wykorzystywany jest Bluetooth 5.4 i można połączyć słuchawki Redmi Buds 8 Pro z dwoma urządzeniami naraz.

Redmi Buds 8 Pro (źródło: Xiaomi)

Sugerowana cena Redmi Buds 8 Pro została ustalona w Chinach na 399 juanów (równowartość ~200 złotych). Słuchawki występują w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim.