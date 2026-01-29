Premiera Redmi Turbo 5 (Max). Xiaomi wie, co robi

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało dziś smartfon Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max. Ich specyfikacja jest wyśrubowana, jednak nie na tyle, żeby klienci wybrali je zamiast flagowców Xiaomi.
Specyfikacja Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max jest wysokopółkowa, ale nie flagowa
Choć oba modele mają bardzo podobną nazwę, to wiele je różni. Smartfon Redmi Turbo 5 ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2756×1268 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, osiąga jasność do 3500 nitów i oferuje ściemnianie PWM 3840 Hz.
Jego motorem napędowym jest procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra 3,4 GHz (4 nm), a do tego jest do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 oraz akumulator o pojemności 7560 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W. Jest też funkcja zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 27 W.
Ponadto smartfon Redmi Turbo 5 ma dwa aparaty na tyle (główny 50 Mpix z f/1.5 i OIS + 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym) oraz 20 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, głośniki stereo i silnik liniowy osi X.
Jego wymiary to natomiast 157,53×75,19×8,18 mm, a waga 204 gramów. Producent deklaruje również odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68, IP69 i IP69K.
Smartfon Redmi Turbo 5 Max otrzymał natomiast 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1280 pikseli i jasności do 3500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i ściemniania PWM 3840 Hz. Dysponuje on też procesorem MediaTek Dimensity 9500s 3,73 GHz (3 nm), do 16 GB RAM LPDDR5X Ultra i do 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1.
Na pokładzie znalazł się również akumulator o pojemności aż 9000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W i zwrotnego przewodowego o mocy 27 W, a także trzy aparaty: 20 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz duet 50 Mpix (f/1.5) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.
Ponadto smartfon Redmi Turbo 5 Max ma Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, głośniki stereo, dual SIM, silnik liniowy osi X, wymiary 162,99×77,93×8,15 mm, masę 219 gramów (tyle samo waży Realme P4 Power 5G z akumulatorem o pojemności 10001 mAh) oraz odporność klasy IP66, IP68, IP69 i IP69K.
Specyfikacja Redmi Turbo 5 vs Redmi Turbo 5 Max – porównanie
|Redmi Turbo 5
|Redmi Turbo 5 Max
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,59 cala
2756×1268 pikseli
120 Hz
jasność do 3500 nitów
3840 Hz PWM
12 bit
100% DCI-P3
Dolby Vision
HDR10+
HDR Vivid
|AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3500 nitów
3840 Hz PWM
12 bit
100% DCI-P3
Dolby Vision
HDR10+
HDR Vivid
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra
|MediaTek Dimensity 9500s
|RAM
|12/16 GB
LPDDR5X Ultra
9600 Mbps
|12/16 GB
LPDDR5X Ultra
9600 Mbps
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
UFS 4.1
|256/512 GB
UFS 4.1
|Slot na microSD
|NIE
|NIE
|Akumulator
|7560 mAh
ładowanie do 100 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
|9000 mAh
ładowanie do 100 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
|Aparat na przodzie
|20 Mpix
f/2.2
|20 Mpix
f/2.2
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix, IMX882, f/1.5, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
|– główny 50 Mpix, Light and Shadow Hunter 600, f/1.5, OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Czytnik linii papilarnych
|TAK
|TAK, ultradźwiękowy
|Wymiary
|157,53×75,19×8,18 mm
|162,99×77,93×8,15 mm
|Waga
|204 gramy
|219 gramów
|Odporność
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|IP66, IP68, IP69, IP69K
|System operacyjny
|HyperOS 3
|HyperOS 3
Cena Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max w Chinach
- Redmi Turbo 5
- 12/256 GB – 2299 juanów (równowartość około 1160 złotych)
- 12/512 GB – 2799 juanów (~1415 złotych)
- 16/256 GB – 2599 juanów (~1315 złotych)
- 16/512 GB – 3099 juanów (~1570 złotych)
- Redmi Turbo 5 Max
- 12/256 GB – 2499 juanów (~1265 złotych)
- 12/512 GB – 2999 juanów (~1515 złotych)
- 16/256 GB – 2799 juanów (~1415 złotych)
- 16/512 GB – 3299 juanów (~1670 złotych)
Mówi się, że Redmi Turbo 5 i Redmi Turbo 5 Max trafią na rynek globalny jako Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max.
Xiaomi zaprezentowało też słuchawki Xiaomi Buds 8 Pro
Wraz z dwoma nowymi smartfonami chiński producent zaprezentował słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Redmi Buds 8 Pro z dwoma przetwornikami o średnicy 6,7 mm (z ceramiki pizoekektrycznej) i jednym o średnicy 11 mm (pokrytym tytanem) oraz Dual DAC. Obsługują one autorski kodek Xiaomi MIHC 2.0, a także LC3, LHDC-V5 i Hi-Res Audio Wireless.
Słuchawki Redmi Buds 8 Pro są w stanie śledzić ruch głowy i dostosowywać dźwięk przestrzenny do jej pozycji. Producent chwali się też dźwiękiem Dolby Audio i funkcją redukcji szumów do 55 dB, a podczas rozmów głosowych, dzięki pomocy sztucznej inteligencji, szumu wiatru o prędkości do 12 m/s. Możliwa ma być również komfortowa rozmowa przy hałasie nawet 95 dB.
Z włączoną redukcją szumów czas pracy wynosi do 4,5 godziny (do 16 godzin z etui), a z wyłączoną do 8,5 godziny (do 35 godzin z etui), zaś 5-minutowe ładowanie wystarczy na dodatkowe 2 godziny pracy. Do połączenia wykorzystywany jest Bluetooth 5.4 i można połączyć słuchawki Redmi Buds 8 Pro z dwoma urządzeniami naraz.
Sugerowana cena Redmi Buds 8 Pro została ustalona w Chinach na 399 juanów (równowartość ~200 złotych). Słuchawki występują w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim.