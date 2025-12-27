Potężny akumulator i aktywne chłodzenie. Taka para w nowych Honorach

W Chinach właśnie zadebiutowały Honor Win i Honor Win RT. Nowe smartfony wyglądają jak para potężnych bliźniaków, które różnią się głównie w dwóch miejscach. Modele mają wspólny, potężny mianownik, który robi wrażenie.

Honor Win i Win RT zadebiutowały w Państwie Środka

Oba smartfony budują swoją tożsamość wokół wydajności utrzymywanej w czasie. Honor Win dostał nowszy układ SoC Snapdragona 8 Elite Gen 5 z grafiką Adreno 840, a Win RT pracuje na Snapdragonie 8 Elite z procesorem graficznym Adreno 830. Oba modele oferują do 16 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci na pliki. Dopłata do mocniejszego modelu powinna zapewnić większy zapas mocy na przyszłość, który jest również przydatny, gdy temperatura i obciążenie rosną po kilkunastu minutach gry.

Nad całością czuwa nakładka zaprezentowana w październiku 2025 roku MagicOS 10, która jest oparta o Androida 16. Chiński interfejs w wielu miejscach przywodzi na myśl iOS 26.

Honor chwali się systemem Dongfeng Turbo z wentylatorem do 25000 obr./min oraz rozbudowanym układem odprowadzania ciepła. Taki wiatrak ma sens głównie wtedy, gdy użytkownik gra długo, bo pomaga ograniczyć dławienie wydajności i sytuację, w której smartfon zwalnia, żeby nie przegrzać podzespołów.

Przekątna ekranu w obu modelach wynosi 6,83 cala, a rozdzielczość to 1272×2800 pikseli. Wysoka częstotliwość odświeżania 185 Hz i jasność szczytowa deklarowana do 6000 nitów powinny zadowolić najwybredniejszych konsumentów. Panel obsługuje HDR10+ oraz przyciemnianie PWM o częstotliwości 5920 Hz – to szybkie sterowanie jasnością, które może zmniejszać odczuwalne migotanie przy niskiej jasności.

W grach liczy się również dotyk, dlatego producent podaje wartości 3500 Hz chwilowego próbkowania i 480 Hz dla wielodotyku. Zyski powinny być odczuwalne głównie w tytułach wspierających wysokie klatkaże oraz w trybach, gdzie opóźnienia wejścia faktycznie ograniczają wynik.

W obu smartfonach zastosowano ogromny akumulator – uwaga, bo to aż – 10000 mAh, a producent deklaruje 100 W ładowania przewodowego i 27 W ładowania zwrotnego przewodem. Jest też funkcja ładowania z ominięciem akumulatora, co w uproszczeniu oznacza, że ładowarka zasila płytę główną bezpośrednio. Ma to ograniczyć grzanie i zużycie ogniwa podczas grania.

We flagowym modelu Win Honor dodatkowo mocno eksponuje 80 W ładowania bezprzewodowego. Dla przeciętnego użytkownika – nie gracza – energii powinno wystarczyć na kilka dni z dala od kontaktu. Akumulator to coś, co szczególnie przykuło moją uwagę, ponieważ wyższe wartości widziałem tylko w Oukitel WP100, który w grudniu 2025 roku zadebiutował na polskim rynku oraz w maju 2025 roku podczas premiery Doogee V Max S.

Oba modele wyposażono w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i 12 Mpix obiektyw ultraszerokokątny, natomiast Honor Win dostaje jeszcze 50 Mpix teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Natomiast z przodu znalazł się aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Honor Win (źródło: Honor)

Do tego dochodzą stopnie odporności na kurz i wodę IP68 i IP69 oraz IP69K. Na pokładzie jest też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych zatopiony w ekranie, a Honor podkreśla gamingowe dodatki w stylu rozbudowanego audio.

Ile kosztuje nowy Honor Win i Honor Win RT?

Honor Win w wersji 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki startuje od 3999 juanów – po obecnym kursie jest to ok. 2036 złotych. Honor Win RT w wariancie 12 GB plus 256 GB pamięci masowej zaczyna się od 2699 juanów, czyli ok. 1370 złotych.

Na dziś Honor nie ogłosił europejskiej ani polskiej daty wprowadzenia serii Win. Warto pamiętać, że smartfony projektowane pod rynek chiński często mają inne warianty i specyfikacje niż modele z oficjalnej dystrybucji w Europie. Nawet jeśli pojawią się w imporcie, nie zawsze będą równie wydajne, co sprzęt z lokalnej sprzedaży.