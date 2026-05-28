Premiera Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Super gratis w przedsprzedaży

Dobry efekt w mobilnej fotografii wymaga topowych rozwiązań, które nierzadko kosztują krocie. Debiutująca właśnie w Polsce seria Xiaomi 17T to szansa na świetne zdjęcia ze smartfona bez potrzeby rozbijania skarbonki. I na dodatek z ciekawym gratisem, jeżeli zdecydujecie się na szybki zakup.

Co łączy i odróżnia smartfon Xiaomi 17T oraz Xiaomi 17T Pro?

Cechą wspólną, łączącą nowe smartfony Xiaomi, jest przede wszystkim identyczna stylistyka z dużą, kwadratową wyspą na aparaty w lewym górnym rogu urządzenia. Zarówno Xiaomi 17T, jak i Xiaomi 17T Pro są dostępne na polskim rynku w bardzo podobnych do siebie kolorach – czarnym, fioletowym i niebieskim.

Seria Xiaomi 17T (Źródło: Xiaomi)

Podobieństwo znajdziemy również z przodu. Oba urządzenia otrzymały panel AMOLED o rozdzielczości 1.5K i maksymalnej jasności 3500 nitów. Dodatkowo technologia Xiaomi Vision Care dostosowuje ekran do warunków zewnętrznych, dzięki czemu ogranicza nieprzyjemne dla oka migotania, rozmycie ruchu czy emisję niebieskiego światła. To pierwsza linia producenta, która otrzymała poczwórny certyfikat ochrony wzroku TÜV Rheinland oraz TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Smartfony różnią się natomiast częstotliwością odświeżania ekranu – jest to 120 Hz dla Xiaomi 17T oraz 144 Hz dla Xiaomi 17T Pro. W przypadku tego drugiego dodatkowym atutem jest również LIPO – rozwiązanie konstrukcyjne oznaczające, że ze wszystkich czterech stron wyświetlacza poprowadzono ramki o szerokości 1,29 mm.

Po raz pierwszy w historii serii „T”, podstawowy model nie musi się wstydzić swojego teleobiektywu – w obu urządzeniach znalazło się bowiem miejsce na teleobiektyw z 50 Mpix sensorem, oferujący OIS, funkcje makro z odległości 30 cm czy technologię AI Ultra Zoom, umożliwiającą skorzystanie ze 120-krotnego przybliżenia.

Oprócz tego, seria Xiaomi 17T wprowadza funkcję Leica Live Moment, która rejestruje ruchy i ekspresję osób na pierwszym planie – ma to przełożyć się na „dodanie większej głębii i kontekstu” w wywoływanych fotografiach.

Xiaomi 17T (Źródło: Xiaomi)

Aby łatwiej uchwycić pozostałe różnice pomiędzy urządzeniami, możecie rzucić okiem na przygotowaną poniżej tabelę:

Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Wyświetlacz AMOLED

6,59″

rozdzielczość 1.5K

jasność do 3500 nitów

częstotliwość odświeżania 120 Hz AMOLED

6,83″

rozdzielczość 1.5K

jasność od 1 do 3500 nitów

częstotliwość odświeżania 144 Hz CPU MediaTek Dimensity 8500-Ultra MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 GB

LPDDR5X 12 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB, 512 GB

UFS 4.1 256 GB, 512 GB, 1 TB

UFS 4.1 Akumulator 6500 mAh

ładowanie przewodowe do 67 W 7000 mAh

ładowanie przewodowe do 100 W

ładowanie indukcyjne do 50 W Aparat z tyłu #1 Główny, 50 Mpix, f/1.7, OIS, długość ogniskowej 23 mm Główny, 50 Mpix, f/1.67, OIS, długość ogniskowej 23 mm Aparat z tyłu #2 Teleobiektyw, 50 Mpix, f/3.0, OIS, 115 mm, tryb makro Teleobiektyw, 50 Mpix, f/3.0, 115 mm, tryb makro Aparat z tyłu #3 Ultraszerokokątny, 12 Mpix, f/2.2, 15 mm Ultraszerokokątny, 12 Mpix, f/2.2, 15 mm Aparat z przodu 32 Mpix, f/2.2, 21 mm 32 Mpix, f/2.2, 21 mm Komunikacja i łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Wideo 4K @ 60 kl/s, HDR10+/ Log 8K @ 30 kl/s, 4K @ 120 kl/s, 4K @ 60 kl/s HDR 10+/ Log, tryb kinowy Wymiary 157,6×75,2×8,17 mm 162,2×77,5×8,25 mm Waga 200 gramów 219 gramów Odporność IP68 IP68

Seria Xiaomi 17T – cena i oferta promocyjna

W zależności od wybranego modelu i konfiguracji pamięci, ceny za serię Xiaomi 17T prezentują się następująco:

Xiaomi 17T 12/256 GB – 2999 złotych 12/512 GB – 3399 złotych

Xiaomi 17T Pro 12/256 GB – 3699 złotych 12/512 GB – 3999 złotych 12 GB/1 TB – 4499 złotych



Dla przypomnienia cena Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro w Polsce w momencie premiery:

Xiaomi 15T 12/256 GB – 2699 złotych 12/512 GB – 2999 złotych

Xiaomi 15T Pro 12/256 GB – 3399 złotych 12/512 GB – 3699 złotych 12 GB/1 TB – 3999 złotych



Smartfony są dostępne w specjalnej ofercie na start. W przypadku bazowego modelu w sieciach partnerskich przy zakupie wariantu 12/512 GB możliwe jest dobranie do zamówienia hulajnogi elektrycznej Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max za darmo.

Dla Xiaomi 17T Pro taka sama promocja jest dostępna przy wyborze wersji 12/512 GB oraz 12 GB/1 TB. Sugerowana urządzeń dostępnych w promocji wynosi 1499 złotych.