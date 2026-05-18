Zadebiutowały nowe smartfony Redmagic. To wydajnościowe bestie

Na coraz większym rynku smartfonów dla graczy pojawiły się dwa nowe modele. Premiera Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ powinna zainteresować miłośników zwiedzania wirtualnych światów.

Smartfony Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ oficjalnie pokazane

Niemal dokładnie rok temu poznaliśmy Redmagic 10S Pro i 10S Pro+, natomiast dziś Chińczycy pokazali nowe smartfony dla graczy – Redmagic 11S Pro i 11S Pro+. Oba, co dość oczywiste, nastawione są na zapewnienie wysokiej wydajności i to nie tylko przez chwilę w trakcie uruchomionego benchmarku, ale także podczas dłuższych sesji grania.

Redmagic 11S Pro, a także 11S Pro+, wyposażony jest w 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688 x 1216 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Sercem obu urządzeń jest ten sam procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, rozkręcający się do 4,74 GHz. Towarzyszy mu od 12 do 16 GB RAM oraz od 256 GB to 1 TB przestrzeni na dane użytkownika.

Oba smartfony wykorzystują ulepszony system chłodzenia AquaCore Cooling System, łączący chłodzenie powietrzem i cieczą. Technologia TurboFan zapewnia wysoką efektywność rozpraszania ciepła za pomocą wentylatora pracującego z prędkością do 24000 obr./min, który jednocześnie jest cichy (poniżej 30 dB) i oferuje wodoodporność IPX8. Wypada dodać, że cała konstrukcja też cechuje się wodoszczelnością na poziomie IPX8.

Red Magic 11S Pro ma akumulator o pojemności 8000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 80 W. Z kolei Red Magic 11S Pro+ to akumulator 7500 mAh, ale już z ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym o mocy 80 W. Niezależnie od wybranego modelu, mamy gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, Wi-Fi 7, NFC czy funkcję pilota na podczerwień.

Z tyłu znalazł się główny aparat 50 Mpix, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Z przodu umieszczono aparat 16 Mpix. Te dwa nowe gamingowe smartfony działają pod kontrolą Redmagic OS 11.5, a także na wybranych rynkach mają preinstalowanego asystenta Mora AI, który ma usprawnić zarówno rozgrywkę, jak i codzienne korzystanie. Przykładowo podczas grania Mora AI oferuje chociażby interaktywną pomoc i podpowiedzi mające wspomagać gracza w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Cena Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ i dostępność

Na ten moment nowe smartfony sprzedawane są w Chinach. Redmagic 11S Pro oferowany jest wyłącznie w konfiguracji 12/256 GB w cenie 5499 juanów (równowartość około 2942 złotych). Z kolei model Redmagic 11S Pro+ dostępny jest w wersji 12/256 GB za 6199 juanów (około 3316 złotych), a także 16/512 GB za 6999 juanów (około 3744 złotych) oraz 16 GB/1 TB za 7999 juanów (około 4279 złotych).

Co z globalną premierą? Szczegóły poznany już 27 maja.