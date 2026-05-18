Seria Redmagic 11S Pro
fot. Redmagic
Zadebiutowały nowe smartfony Redmagic. To wydajnościowe bestie

Mateusz Budzeń
Na coraz większym rynku smartfonów dla graczy pojawiły się dwa nowe modele. Premiera Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ powinna zainteresować miłośników zwiedzania wirtualnych światów.

Smartfony Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ oficjalnie pokazane

Niemal dokładnie rok temu poznaliśmy Redmagic 10S Pro i 10S Pro+, natomiast dziś Chińczycy pokazali nowe smartfony dla graczy – Redmagic 11S Pro i 11S Pro+. Oba, co dość oczywiste, nastawione są na zapewnienie wysokiej wydajności i to nie tylko przez chwilę w trakcie uruchomionego benchmarku, ale także podczas dłuższych sesji grania.

Redmagic 11S Pro, a także 11S Pro+, wyposażony jest w 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688 x 1216 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Sercem obu urządzeń jest ten sam procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, rozkręcający się do 4,74 GHz. Towarzyszy mu od 12 do 16 GB RAM oraz od 256 GB to 1 TB przestrzeni na dane użytkownika.

Oba smartfony wykorzystują ulepszony system chłodzenia AquaCore Cooling System, łączący chłodzenie powietrzem i cieczą. Technologia TurboFan zapewnia wysoką efektywność rozpraszania ciepła za pomocą wentylatora pracującego z prędkością do 24000 obr./min, który jednocześnie jest cichy (poniżej 30 dB) i oferuje wodoodporność IPX8. Wypada dodać, że cała konstrukcja też cechuje się wodoszczelnością na poziomie IPX8.

Red Magic 11S Pro ma akumulator o pojemności 8000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 80 W. Z kolei Red Magic 11S Pro+ to akumulator 7500 mAh, ale już z ładowaniem przewodowym 120 W i bezprzewodowym o mocy 80 W. Niezależnie od wybranego modelu, mamy gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, Wi-Fi 7, NFC czy funkcję pilota na podczerwień.

Z tyłu znalazł się główny aparat 50 Mpix, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix. Z przodu umieszczono aparat 16 Mpix. Te dwa nowe gamingowe smartfony działają pod kontrolą Redmagic OS 11.5, a także na wybranych rynkach mają preinstalowanego asystenta Mora AI, który ma usprawnić zarówno rozgrywkę, jak i codzienne korzystanie. Przykładowo podczas grania Mora AI oferuje chociażby interaktywną pomoc i podpowiedzi mające wspomagać gracza w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Cena Redmagic 11S Pro i 11S Pro+ i dostępność

Na ten moment nowe smartfony sprzedawane są w Chinach. Redmagic 11S Pro oferowany jest wyłącznie w konfiguracji 12/256 GB w cenie 5499 juanów (równowartość około 2942 złotych). Z kolei model Redmagic 11S Pro+ dostępny jest w wersji 12/256 GB za 6199 juanów (około 3316 złotych), a także 16/512 GB za 6999 juanów (około 3744 złotych) oraz 16 GB/1 TB za 7999 juanów (około 4279 złotych).

Co z globalną premierą? Szczegóły poznany już 27 maja.

