Dwa świetne smartfony i tablet do tego. Takie premiery rozumiem!

Za nami wielka premiera smartfona Vivo X300 Ultra, który będzie dostępny także w Polsce. Wraz z nim chiński producent zaprezentował również dwa inne urządzenia: smartfon Vivo X300s oraz tablet Vivo Pad 6 Pro. Przyjrzyjmy się temu, co mają do zaoferowania.

Smartfon Vivo X300s z potężnym akumulatorem i niezłymi aparatami dołącza do rodziny

Smartfon Vivo X300s bazuje na fundamentach wylanych przez Vivo X300 Pro, któremu Kasia w recenzji wystawiła ocenę 9/10. Ma tę samą bryłę o wymiarach 161,98×75,48×7,99 mm, a w środku ten sam procesor MediaTek Dimensity 9500, maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej typu UFS 4.1.

Dysponuje również tymi samymi opcjami łączności (na czele z 5G i Wi-Fi 7) i podobnym wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością na tym samym poziomie (IP68 / IP69).

Vivo X300s (fot. Vivo)

Różnice są przede wszystkim dwie. Pierwsza to akumulator o zdecydowanie większej pojemności (7100 mAh vs 5440 mAh), a przy tym nadal oferujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W oraz bezprzewodowe z mocą 40 W. Drugą natomiast jest system fotograficzny taki sam jak w podstawowym modelu Vivo X300, a więc tworzony przez 50 Mpix (f/2.0) aparat z przodu oraz trzy aparaty z tyłu:

Samsung HPBr o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1.68 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

Sony Lytia 602 o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/2.57 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 3,5-krotnym zoomem optycznym,

dodatkowy sensor o rozdzielczości 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem o przysłonie f/2.0.

Wraz ze smartfonem światło dzienne ujrzał jeszcze kompatybilny z nim telekonwerter G2 z 15-elementową optyką Zeiss. Ma 96 mm długości, waży 153 gramy i umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo z ogniskową 200 mm.

Vivo X300s z telekonwerterem G2 (fot. Vivo)

Ile kosztuje Vivo X300s? Cena w Chinach

Smartfon Vivo X300s dostępny będzie w sprzedaży od 3 kwietnia 2026 roku, ale na razie nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej premiery poza Chinami. Tam zaś cennik przedstawia się następująco:

12/256 GB – 4999 juanów (równowartość ~2705 złotych),

12/512 GB – 5499 juanów (~2975 złotych),

16/512 GB – 5999 juanów (~3245 złotych),

15 GB/1 TB – 6999 juanów (~3785 złotych).

Do wyboru będą cztery kolory: zielony, fioletowy, srebrny i czarny.

Vivo X300s (fot. Vivo)

Vivo X300 vs Vivo X300s vs Vivo X300 Pro vs Vivo X300 Ultra – porównanie specyfikacji

Vivo X300 Vivo X300s Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra Wyświetlacz 6,31 cala,

LTPO OLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

LTPO OLED,

2800×1260 pikseli,

144 Hz 6,78 cala,

LTPO OLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,82 cala,

LTPO OLED,

3168×1440 pikseli,

144 Hz Procesor MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

(3 nm; do 4,6 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256/512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.68),

50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.68),

50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.57),

200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.9),

200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.45) Akumulator 5360 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 7100 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 5440 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 6600 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: 30 W) Łączność 5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz),

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 6.0, NFC System Android 16

(OriginOS 6) Android 16

(OriginOS 6) Android 16

(OriginOS 6) Android 16

(OriginOS 6) Wymiary i waga 150,6×71,9×7,95 mm,

190 gramów 162×75,5×7,99 mm,

217 gramów 162×75,5×7,99 mm,

226 gramów 163×76,8×8,19 mm,

232 gramy Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Vivo Pad 6 Pro to absolutnie topowy tablet z Androidem

Równocześnie zapowiedziany został tablet Vivo Pad 6 Pro, który kierowany jest do użytkowników o wyższych wymaganiach, w tym osób poszukujących mobilnego sprzętu do pracy. Oferuje duży, 13,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz dokładności kolorów Delta E na poziomie 0,8.

W wyświetlaczu wykorzystano autorską technologię, mającą zwiększać równomierność jasności przy obniżeniu energożerności. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest zaś pakiet funkcji służących ochronie wzroku.

Sercem tabletu jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wspierany przez nawet 16 GB RAM powinien oferować doskonałą wydajność także podczas bardziej intensywnej pracy. W dodatku producent postarał się o akumulator o pojemności aż 13000 mAh. Specyfikację uzupełnia system 8 głośników oferujących efekty przestrzenne.

Vivo Pad 6 Pro (fot. Vivo)

Podobnie jak Vivo X300s, tak i tablet Vivo Pad 6 Pro zadebiutuje na rynku w Chinach na początku kwietnia 2026 roku i na temat jego dostępności poza Państwem Środka również nic jeszcze nie wiadomo. Ceny zaś są takie:

8/256 GB – 4499 juanów (~2430 złotych),

12/256 GB – 4999 juanów (~2705 złotych),

12/512 GB – 5799 juanów (~3135 złotych),

16/512 GB – 6699 juanów (~3620 złotych).

Do wyboru będą trzy kolory: fioletowy, niebieski i szary.