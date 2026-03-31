smartfon Vivo X300s
Vivo X300s (fot. VIvo)
Dwa świetne smartfony i tablet do tego. Takie premiery rozumiem!

Dwa świetne smartfony i tablet do tego. Takie premiery rozumiem!

Za nami wielka premiera smartfona Vivo X300 Ultra, który będzie dostępny także w Polsce. Wraz z nim chiński producent zaprezentował również dwa inne urządzenia: smartfon Vivo X300s oraz tablet Vivo Pad 6 Pro. Przyjrzyjmy się temu, co mają do zaoferowania.

Smartfon Vivo X300s z potężnym akumulatorem i niezłymi aparatami dołącza do rodziny

Smartfon Vivo X300s bazuje na fundamentach wylanych przez Vivo X300 Pro, któremu Kasia w recenzji wystawiła ocenę 9/10. Ma tę samą bryłę o wymiarach 161,98×75,48×7,99 mm, a w środku ten sam procesor MediaTek Dimensity 9500, maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej typu UFS 4.1.

Dysponuje również tymi samymi opcjami łączności (na czele z 5G i Wi-Fi 7) i podobnym wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością na tym samym poziomie (IP68 / IP69).

smartfon Vivo X300s
Vivo X300s (fot. Vivo)

Różnice są przede wszystkim dwie. Pierwsza to akumulator o zdecydowanie większej pojemności (7100 mAh vs 5440 mAh), a przy tym nadal oferujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W oraz bezprzewodowe z mocą 40 W. Drugą natomiast jest system fotograficzny taki sam jak w podstawowym modelu Vivo X300, a więc tworzony przez 50 Mpix (f/2.0) aparat z przodu oraz trzy aparaty z tyłu:

  • Samsung HPBr o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1.68 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),
  • Sony Lytia 602 o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/2.57 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 3,5-krotnym zoomem optycznym,
  • dodatkowy sensor o rozdzielczości 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem o przysłonie f/2.0.

Wraz ze smartfonem światło dzienne ujrzał jeszcze kompatybilny z nim telekonwerter G2 z 15-elementową optyką Zeiss. Ma 96 mm długości, waży 153 gramy i umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo z ogniskową 200 mm.

smartfon Vivo X300s
Vivo X300s z telekonwerterem G2 (fot. Vivo)

Ile kosztuje Vivo X300s? Cena w Chinach

Smartfon Vivo X300s dostępny będzie w sprzedaży od 3 kwietnia 2026 roku, ale na razie nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej premiery poza Chinami. Tam zaś cennik przedstawia się następująco:

  • 12/256 GB – 4999 juanów (równowartość ~2705 złotych),
  • 12/512 GB – 5499 juanów (~2975 złotych),
  • 16/512 GB – 5999 juanów (~3245 złotych),
  • 15 GB/1 TB – 6999 juanów (~3785 złotych).

Do wyboru będą cztery kolory: zielony, fioletowy, srebrny i czarny.

smartfon Vivo X300s
Vivo X300s (fot. Vivo)

Vivo X300 vs Vivo X300s vs Vivo X300 Pro vs Vivo X300 Ultra – porównanie specyfikacji

Vivo X300Vivo X300sVivo X300 ProVivo X300 Ultra
Wyświetlacz6,31 cala,
LTPO OLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz		6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
144 Hz		6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz		6,82 cala,
LTPO OLED,
3168×1440 pikseli,
144 Hz
ProcesorMediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)		MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)		MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)		Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
(3 nm; do 4,6 GHz)
Pamięć12/16 GB RAM,
256/512 GB na pliki		12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki		12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki		12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.68),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.68),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny		50 Mpix (f/1.57),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.9),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.45)
Akumulator5360 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)		7100 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)		5440 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)		6600 mAh,
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo: 30 W)
Łączność5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz),
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC		5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC		5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC
SystemAndroid 16
(OriginOS 6)		Android 16
(OriginOS 6)		Android 16
(OriginOS 6)		Android 16
(OriginOS 6)
Wymiary i waga150,6×71,9×7,95 mm,
190 gramów		162×75,5×7,99 mm,
217 gramów		162×75,5×7,99 mm,
226 gramów		163×76,8×8,19 mm,
232 gramy
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69

Vivo Pad 6 Pro to absolutnie topowy tablet z Androidem

Równocześnie zapowiedziany został tablet Vivo Pad 6 Pro, który kierowany jest do użytkowników o wyższych wymaganiach, w tym osób poszukujących mobilnego sprzętu do pracy. Oferuje duży, 13,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz dokładności kolorów Delta E na poziomie 0,8.

W wyświetlaczu wykorzystano autorską technologię, mającą zwiększać równomierność jasności przy obniżeniu energożerności. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest zaś pakiet funkcji służących ochronie wzroku.

Sercem tabletu jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wspierany przez nawet 16 GB RAM powinien oferować doskonałą wydajność także podczas bardziej intensywnej pracy. W dodatku producent postarał się o akumulator o pojemności aż 13000 mAh. Specyfikację uzupełnia system 8 głośników oferujących efekty przestrzenne.

tablet Vivo Pad 6 Pro
tablet Vivo Pad 6 Pro
tablet Vivo Pad 6 Pro
Vivo Pad 6 Pro (fot. Vivo)

Podobnie jak Vivo X300s, tak i tablet Vivo Pad 6 Pro zadebiutuje na rynku w Chinach na początku kwietnia 2026 roku i na temat jego dostępności poza Państwem Środka również nic jeszcze nie wiadomo. Ceny zaś są takie:

  • 8/256 GB – 4499 juanów (~2430 złotych),
  • 12/256 GB – 4999 juanów (~2705 złotych),
  • 12/512 GB – 5799 juanów (~3135 złotych),
  • 16/512 GB – 6699 juanów (~3620 złotych).

Do wyboru będą trzy kolory: fioletowy, niebieski i szary.

Wojciech Kulik
Wojciech Kulik

Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

