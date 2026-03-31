Dwa świetne smartfony i tablet do tego. Takie premiery rozumiem!

Za nami wielka premiera smartfona Vivo X300 Ultra, który będzie dostępny także w Polsce. Wraz z nim chiński producent zaprezentował również dwa inne urządzenia: smartfon Vivo X300s oraz tablet Vivo Pad 6 Pro. Przyjrzyjmy się temu, co mają do zaoferowania.
Smartfon Vivo X300s z potężnym akumulatorem i niezłymi aparatami dołącza do rodziny
Smartfon Vivo X300s bazuje na fundamentach wylanych przez Vivo X300 Pro, któremu Kasia w recenzji wystawiła ocenę 9/10. Ma tę samą bryłę o wymiarach 161,98×75,48×7,99 mm, a w środku ten sam procesor MediaTek Dimensity 9500, maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej typu UFS 4.1.
Dysponuje również tymi samymi opcjami łączności (na czele z 5G i Wi-Fi 7) i podobnym wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością na tym samym poziomie (IP68 / IP69).
Różnice są przede wszystkim dwie. Pierwsza to akumulator o zdecydowanie większej pojemności (7100 mAh vs 5440 mAh), a przy tym nadal oferujący szybkie ładowanie przewodowe z mocą 90 W oraz bezprzewodowe z mocą 40 W. Drugą natomiast jest system fotograficzny taki sam jak w podstawowym modelu Vivo X300, a więc tworzony przez 50 Mpix (f/2.0) aparat z przodu oraz trzy aparaty z tyłu:
- Samsung HPBr o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1.68 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS),
- Sony Lytia 602 o rozdzielczości 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem o przysłonie f/2.57 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 3,5-krotnym zoomem optycznym,
- dodatkowy sensor o rozdzielczości 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem o przysłonie f/2.0.
Wraz ze smartfonem światło dzienne ujrzał jeszcze kompatybilny z nim telekonwerter G2 z 15-elementową optyką Zeiss. Ma 96 mm długości, waży 153 gramy i umożliwia robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo z ogniskową 200 mm.
Ile kosztuje Vivo X300s? Cena w Chinach
Smartfon Vivo X300s dostępny będzie w sprzedaży od 3 kwietnia 2026 roku, ale na razie nie mamy żadnych informacji na temat ewentualnej premiery poza Chinami. Tam zaś cennik przedstawia się następująco:
- 12/256 GB – 4999 juanów (równowartość ~2705 złotych),
- 12/512 GB – 5499 juanów (~2975 złotych),
- 16/512 GB – 5999 juanów (~3245 złotych),
- 15 GB/1 TB – 6999 juanów (~3785 złotych).
Do wyboru będą cztery kolory: zielony, fioletowy, srebrny i czarny.
Vivo X300 vs Vivo X300s vs Vivo X300 Pro vs Vivo X300 Ultra – porównanie specyfikacji
|Vivo X300
|Vivo X300s
|Vivo X300 Pro
|Vivo X300 Ultra
|Wyświetlacz
|6,31 cala,
LTPO OLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz
|6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
144 Hz
|6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|6,82 cala,
LTPO OLED,
3168×1440 pikseli,
144 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
(3 nm; do 4,6 GHz)
|Pamięć
|12/16 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.68),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.68),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|50 Mpix (f/1.57),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.9),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.45)
|Akumulator
|5360 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|7100 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|5440 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|6600 mAh,
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo: 30 W)
|Łączność
|5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz),
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC
|System
|Android 16
(OriginOS 6)
|Android 16
(OriginOS 6)
|Android 16
(OriginOS 6)
|Android 16
(OriginOS 6)
|Wymiary i waga
|150,6×71,9×7,95 mm,
190 gramów
|162×75,5×7,99 mm,
217 gramów
|162×75,5×7,99 mm,
226 gramów
|163×76,8×8,19 mm,
232 gramy
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Vivo Pad 6 Pro to absolutnie topowy tablet z Androidem
Równocześnie zapowiedziany został tablet Vivo Pad 6 Pro, który kierowany jest do użytkowników o wyższych wymaganiach, w tym osób poszukujących mobilnego sprzętu do pracy. Oferuje duży, 13,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz dokładności kolorów Delta E na poziomie 0,8.
W wyświetlaczu wykorzystano autorską technologię, mającą zwiększać równomierność jasności przy obniżeniu energożerności. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest zaś pakiet funkcji służących ochronie wzroku.
Sercem tabletu jest topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Wspierany przez nawet 16 GB RAM powinien oferować doskonałą wydajność także podczas bardziej intensywnej pracy. W dodatku producent postarał się o akumulator o pojemności aż 13000 mAh. Specyfikację uzupełnia system 8 głośników oferujących efekty przestrzenne.
Podobnie jak Vivo X300s, tak i tablet Vivo Pad 6 Pro zadebiutuje na rynku w Chinach na początku kwietnia 2026 roku i na temat jego dostępności poza Państwem Środka również nic jeszcze nie wiadomo. Ceny zaś są takie:
- 8/256 GB – 4499 juanów (~2430 złotych),
- 12/256 GB – 4999 juanów (~2705 złotych),
- 12/512 GB – 5799 juanów (~3135 złotych),
- 16/512 GB – 6699 juanów (~3620 złotych).
Do wyboru będą trzy kolory: fioletowy, niebieski i szary.