Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Jedź na wakacje i nie obawiaj się o koszty

Wakacyjny wyjazd może szarpnąć po kieszeni, dlatego warto szukać sposobów na zaoszczędzenie, jeśli jest to możliwe i nie wpłynie negatywnie na jakość wypoczynku. Nowe pakiety roamingowe w Plusie zdecydowanie pozwolą oszczędzić pieniądze – dzięki nim klienci nie będą musieli martwić się o wysoki rachunek po powrocie do domu czy szybkie wyzerowanie konta, jeśli ktoś ma ofertę na kartę.

Nowe pakiety roamingowe w Plusie. Tańszy internet za granicą

Nowe pakiety roamingowe Plusa są dostępne zarówno dla klientów abonamentowych, jak i użytkowników oferty na kartę. Osoby, wyjeżdżające za granicę, mogą wykupić następujące pakiety:

Pakiet Europejski 10 GB za 30 złotych (SMS o treści EUROPA 10 na numer 2601),

Pakiet Światowy 1 GB za 35 złotych (SMS o treści SWIAT 1 na numer 2601),

Pakiet Światowy 3 GB za 90 złotych (SMS o treści SWIAT 2 a numer 2601),

Pakiet Światowy 5 GB + 30 minut + 30 SMS-ów za 130 złotych (SMS o treści SWIAT 5 na numer 2601),

Pakiet Światowy 10 GB + 60 minut + 60 SMS-ów za 200 złotych (SMS o treści SWIAT 10 na numer 2601).

Obszary, które obejmuje Pakiet Światowy, to kraje Unii Europejskiej, Albania, Andora, Anguilla, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Armenia, Aruba, Australia, Azerbejdżan, Bangladesz, Barbados, Belize, Bermudy, Białoruś, Boliwia, Bonaire, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Brunei Darussalam, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Chile, Chiny, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Konga, Dominika, Dominikana, Egipt, Ekwador, Fiji, Filipiny, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grenlandia, Gruzja, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indie, Indonezja, Iran, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Kongo, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Liechtenstein, Macedonia, Madagaskar, Malezja, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Montserrat, Myanmar (Birma), Niger, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Portoryko, Republika Południowej Afryki, Rosja, Salwador, Serbia, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Stany Zjednoczone, Surinam, Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Tonga, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vanuatu, Wielka Brytania, Wietnam, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze, Wyspy Turks i Caicos, Wyspy Zielonego Przylądka oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dostępny jest też pakiet Bezpieczny Internet Świat dla użytkowników ofert na kartę i MIX w Plusie

Użytkownicy taryfy na kartę oraz MIX (który Plus wycofał w 2021 roku) mogą skorzystać również z pakietu Bezpieczny Internet Świat, który kosztuje 15 złotych i zapewnia 1 GB internetu na 24 godziny. Co ważne: nie trzeba go kupować wcześniej samodzielnie, ponieważ aktywuje się automatycznie po przekroczeniu granicy i rozpoczęciu transmisji danych – dopiero wtedy pobierana jest opłata.

Po wykorzystaniu całego pakietu dalsza transmisja danych jest niemożliwa – jeżeli klient chce dalej korzystać z internetu, może samodzielnie dokupić kolejny pakiet 1 GB za 15 złotych na 24 godziny.