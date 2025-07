Ten smartfon to gamingowa bestia. Wysoka temperatura mu niestraszna

Najczęściej smartfony gamingowe mają charakterystyczny design, który od razu wskazuje, do kogo są kierowane. W przypadku tych dwóch modeli wygląd nie jest aż tak sugestywny, mimo że zostały one stworzone do grania. Producent zadbał jednak, aby nie zawiodły oczekiwań graczy.

Oppo K13 Turbo i K13 Turbo Pro to smartfony dla graczy, który wysokie temperatury nie są straszne

Smartfony gamingowe oraz inne urządzenia dla graczy – PeCety, laptopy, klawiatury czy myszki – mają najczęściej charakterystyczny design. Smartfon Oppo K13 Turbo i K13 Turbo Pro natomiast nie wyglądają aż tak gamingowo, choć mają na obudowach elementy, które wskazują na „zacięcie do grania”. Ta większa „subtelność” może spodobać się osobom, co nie chcą mieć telefonu, którego obudowa z daleka „krzyczy”, że został stworzony do grania (jak chociażby Nubia Neo 3 GT).

Oppo K13 Turbo (źródło: Oppo)

Decyzja producenta jest o tyle zaskakująca, że we wnętrzu obudowy obu modeli umieszczono niewielkich rozmiarów wentylator, który konkurencja – konkretnie marka Nubia – mocno eksponuje w swoich smartfonach dla graczy. Tutaj jest on widoczny, ale trzeba się przyjrzeć, aby go dostrzec. W środku jest też komora parowa o powierzchni 7000 mm2 i grubości 0,29 mm.

Firma deklaruje, że dzięki wydajnemu systemowi rozpraszania ciepła smartfon Oppo K13 Turbo i K13 Turbo Pro jest w stanie zapewnić średnio 119,9 klatek na sekundę z wysokimi ustawieniami graficznymi w „krajowej grze MOBA” przy temperaturze 42,2℃ oraz 59,9 klatek w grze z dużym otwartym światem w jakości 720p przy temperaturze 41℃.

Oppo K13 Turbo (źródło: Oppo)

Oba modele oferują też wydajne procesory – MediaTek Dimensity 8450 lub Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, RAM typu LPDDR5X, pamięć wbudowaną UFS 3.1 (Oppo K13 Turbo) albo UFS 4.0 (Oppo K13 Turbo Pro) oraz akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W.

Specyfikacja Oppo K13 Turbo i Oppo K13 Turbo Pro – porównanie

Oppo K13 Turbo Oppo K13 Turbo Wyświetlacz AMOLED

6,8 cala

2800×1280 pikseli

453 ppi

120 Hz

jasność do 1600 nitów AMOLED

6,8 cala

2800×1280 pikseli

453 ppi

120 Hz

jasność do 1600 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8450 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12/16 GB

LPDDR5X 12/16 GB

LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB

UFS 3.1 256/512 GB

UFS 3.1 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 7000 mAh

ładowanie do 80 W Aparat na przodzie 16 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny – 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 162,78×77,22×8,31 mm 162,78×77,22×8,31 mm Waga 207 gramów 208 gramów Odporność IPX6, IPX8, IPX9 IPX6, IPX8, IPX9 System operacyjny Android 15

ColorOS 15.0 Android 15

ColorOS 15.0

Ile kosztuje smartfon Oppo K13 Turbo i K13 Turbo Pro? Cena w Chinach

Oppo K13 Pro

12/256 GB – 1799 juanów (równowartość około 910 złotych)

12/512 GB – 2299 juanów (~1165 złotych)

16/256 GB – 1999 juanów (~1010 złotych)

Oppo K13 Turbo Pro