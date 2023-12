Intel oficjalnie zaprezentował nowe procesory mobilne Intel Core Ultra

W czerwcu 2023 roku Intel ogłosił zmianę schematu nazewnictwa swoich procesorów i wówczas dowiedzieliśmy się, że w portfolio firmy pojawią się układy Intel Core Ultra. We wrześniu Amerykanie zdradzili nieco więcej na ich temat, a dziś oficjalnie zaprezentowano pierwsze procesory z tej rodziny.

Nowe procesory Intel Core Ultra

Nowe układy producenta z Santa Clara to pierwsze procesory zbudowane w oparciu o technologię Intel 4. Przy ich produkcji używana będzie również technologia pakowania Foveros 3D. Wykorzystano w nich trzy rodzaje rdzeni: wysokowydajne P-core, efektywne E-core i energooszczędne LP E-core. Topowy model składa się z sześciu rdzeni P-core, ośmiu E-core i dwóch E-core. Maksymalna częstotliwość taktowania sięga 5,1 GHz, a liczba wątków 22.

Procesory Core Ultra oferują również wbudowane Arc GPU z maksymalnie ośmioma rdzeniami Xe oraz Xe Super Sampling na bazie sztucznej inteligencji i obsługę DX12 Ultimate. Amerykanie deklarują, że nowe GPU zapewnia nawet dwukrotnie wyższą wydajność graficzną niż poprzednia generacja.

W nowych układach Core Ultra nie zabrakło też NPU, które uzupełnia sztuczną inteligencję obsługiwaną zarówno przez procesor, jak i kartę graficzną, zapewniając 2,5 razy lepszą wydajność energetyczną w porównaniu z poprzednią generacją.

Ponadto nowe procesory z serii Core Ultra oferują m.in. wsparcie dla maksymalnie 64 GB LP5/x i 96 GB pamięci DDR5, WiFi 6E, WiFi 7, Bluetooth LE Audio i Thunderbolt 4.

Nowe procesory Intel Core Ultra trafią do ponad 200 modeli komputerów

Producent z Santa Clara poinformował, że nowe procesory z serii Core Ultra trafią do ponad 230 modeli różnych firm, w tym Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Gigabyte, Google (Chromebook), HP, Lenovo, LG, Microsoft (Surface), MSI i Samsung. Jedne z pierwszych to Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) i Acer Swift Go 14.

Amerykanie ogłosili też, że nowe laptopy z edycji Intel Evo otrzymają nową plakietkę i będą oferować chłodniejszą, cichszą pracę i responsywność, ponad 10 godzin pracy na akumulatorze, natychmiastowe wybudzenie i obsługę szybkiego ładowania, ulepszone efekty wideo, w tym efekty Windows Studio, wysokiej jakości kamery spełniające metrykę kamer VCX oraz co najmniej srebrny certyfikat EPEAT zapewniający odpowiedzialne i zrównoważone projektowanie komputerów PC.