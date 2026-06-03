Rankingi

Te smartfony nie mają sobie równych. Prawdziwy crème de la crème

Grzegorz Dąbek·
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Rankingi
Te smartfony nie mają sobie równych. Prawdziwy crème de la crème

Oto lista 10 smartfonów z Androidem, które aktualnie nie mają sobie równych w swojej kategorii. Ich użytkownicy mogą oczekiwać topowej wydajności.

Oto 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Najnowszy ranking AnTuTu

Najwydajniejszym smartfonem z Androidem w maju 2026 roku (w Chinach) okazał się Redmagic 11S Pro+ z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, który może taktować z częstotliwością nawet 4,74 GHz. Tutaj warto przypomnieć, że 27 maja 2026 roku zapowiedziano dostępność modelu Redmagic 11S Pro w Europie i aktualnie można zapisywać się na listę zainteresowanych – sprzedaż rozpocznie się 10 czerwca br.

Na drugim miejscu w rankingu uplasował się Iqoo 15 Ultra, który był najwydajniejszym smartfonem według AnTuTu w kwietniu, marcu i lutym 2026 roku. Podium zamyka Vivo X300 Ultra, który jest dostępny w Polsce od kwietnia 2026 roku (jego cena zaczyna się od 8499 złotych).

Na kolejnych miejscach ulokowały się natomiast modele Iqoo 15, Redmagic 11 Pro+, Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Win, Iqoo 15T i Honor Magic 8 Pro. Warto też zauważyć, że aż 9 na 10 urządzeń w majowym rankingu najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu jest wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tylko jeden (Iqoo 15T) w układ MediaTek Dimensity 9500.

Ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w maju 2026 roku w Chinach według AnTuTu
Ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w maju 2026 roku w Chinach (źródło: AnTuTu)

Oto najwydajniejsze średniopółkowe smartfony z Androidem według AnTuTu (według stanu na maj 2026 roku)

AnTuTu zwykło też przygotowywać ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z systemem operacyjnym Android. TOP 3 w tym przypadku należy do – kolejno – modeli Iqoo Z11, Honor 600 Pro i Honor Win Turbo, który miał premierę 29 maja 2026 roku, więc wskoczył do rankingu (w wielkim stylu) rzutem na taśmę.

Ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem w maju 2026 roku w Chinach według AnTuTu
Ranking najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem w maju 2026 roku w Chinach (źródło: AnTuTu)

Majowe zestawienie najwydajniejszych średniaków z Androidem według AnTuTu jest zdominowane przez smartfony z procesorami MediaTeka, ponieważ do TOP 10 nie zdołał wejść ani jeden model z układem Qualcomm Snapdragon.

Jest też ranking najwydajniejszych tabletów z Androidem według AnTuTu (maj 2026)

AnTuTu podało również listę dziesięciu najwydajniejszych tabletów z systemem operacyjnym Android. Pozycja lidera przypadła Vivo Pad 6 Pro, za którym znalazł się Oppo Pad 6 Pro. Najlepszą trójkę kończy najnowszy Lenovo Legion Y700 5. generacji.

Ranking najwydajniejszych tabletów z Androidem w maju 2026 roku w Chinach według AnTuTu
Ranking najwydajniejszych tabletów z Androidem w maju 2026 roku w Chinach (źródło: AnTuTu)

Na kolejnych pozycjach znalazły się Oppo Pad 5 Pro, OnePlus Pad 3 Pro, Honor MagicPad 3 Pro 13.3, Redmi K Pad 2, H3C MegaBook, Oppo Pad 4 Pro i OnePlus Pad 2 Pro. W tym rankingu jest największe zróżnicowanie, jeśli chodzi o procesor, ponieważ TOP 10 uwzględnia nie tylko modele z układami Qualcomm Snapdragon i MediaTeka, ale też Intela.

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