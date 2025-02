Realme wypuszcza na rynek trzy tanie urządzenia. Nudy brak

Firma Realme zaprezentowała dwa nowe smartfony z pogranicza niskiej i średniej półki cenowej – zarówno Neo 7 SE, jak i Neo 7x ma coś ciekawego do zaoferowania. Atutem tego pierwszego jest pojemny akumulator, drugi zaś debiutuje z nowiusieńkim procesorem Qualcomm Snapdragon. Do tego chiński producent dorzuca jeszcze słuchawki.

Pod koniec 2024 roku na chińskim rynku pojawił się smartfon Realme Neo 7 z potężnym procesorem MediaTek Dimensity 9300+ i akumulatorem o pojemności aż 7000 mAh na pokładzie. Teraz producent zaprezentował jego dwóch braci, plasujących się odrobinę niżej.

Realme Neo 7 SE – specyfikacja, która może się podobać. Tak samo jak cena

Pierwszym z nich jest Realme Neo 7 SE, zachowujący olbrzymią pojemność akumulatora, wraz z funkcją szybkiego ładowania o mocy 80 W. W kontekście procesora jednak schodzi troszeczkę niżej, wykorzystując chipset MediaTek Dimensity 8400-Max. W zależności od wariantu, współpracuje z nim od 8 do 16 GB RAM oraz od 256 do 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Obraz wyświetlany jest na 6,78-calowym wyświetlaczu LTPO OLED o rozdzielczości 2780×1264 pikseli. Oferuje zmienną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz i jasność dochodzącą aż do 6000 nitów. Na froncie zainstalowany został także aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45).

Z tyłu oczka są dwa, a konkretnie główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2). Ceny tego modelu w Chinach przedstawiają się zaś następująco:

Realme Neo 7 SE 8/256 GB – 1799 juanów (równowartość ~980 złotych),

Realme Neo 7 SE 12/256 GB – 1899 juanów (~1035 złotych),

Realme Neo 7 SE 12/512 GB – 2199 juanów (~1200 złotych),

Realme Neo 7 SE 16/512 GB – 2499 juanów (~1360 złotych).

Premiera Realme Neo 7x – to pierwszy smartfon z procesorem Snapdragon 6 Gen 4

Drugą z nowości jest Realme Neo 7x, reprezentujący nieco niższą półkę. Jest to równocześnie pierwszy na świecie smartfon wykorzystujący chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, zaprezentowany wcześniej w tym miesiącu. Przypomnę więc, że mówimy o 8-rdzeniowym procesorze z pogranicza podstawowej i średniej klasy, charakteryzującym się taktowaniem do 2,3 GHz.

Realme Neo 7x (fot. Realme)

Nowy smartfon dorzuca do tego 8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB pamięci na pliki oraz akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2000 nitów. Jeśli zaś chodzi o fotografię, to z przodu mamy sensor 16 Mpix (f/2.4), a z tyłu główny czujnik 50 Mpix (f/1.8) oraz portretowy aparat 2 Mpix.

Ceny? Smartfon Realme Neo 7x w podstawowym wariancie 8/256 GB kosztuje 1299 juanów (~710 złotych), a model w konfiguracji 12/512 GB – 1599 juanów (~870 złotych).

Wspomnę jeszcze, że dwa nowe urządzenia, podobnie jak zaprezentowany wcześniej model Neo 7, cechują się też pyło- i wodoszczelnością w klasach IP66, IP68 i IP69, obsługują 5G oraz wykorzystują system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0. Uporządkujmy sobie to wszystko…

Specyfikacja Realme Neo 7, Neo 7 SE i Neo 7x (porównanie)

Realme Neo 7 Realme Neo 7 SE Realme Neo 7x

Wyświetlacz 6,78 cala,

LTPO OLED,

1-120 Hz,

2780×1264 pikseli,

do 6000 nitów 6,78 cala,

LTPO OLED,

1-120 Hz,

2780×1264 pikseli,

do 6000 nitów 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2400×1080 pikseli,

do 2000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 8400-Max Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Pamieć 12-16 GB RAM (LPDDR5x),

256 GB-1 TB (UFS 4.0) 8-16 GB RAM (LPDDR5x),

256-512 GB (UFS 4.0) 8-12 GB RAM (LPDDR4x),

256-512 GB Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.45) 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.45) 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix – portretowy,

przód: 16 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Odporność IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 System Android 15 (Realme UI 6.0) Android 15 (Realme UI 6.0) Android 15 (Realme UI 6.0) Wymiary i waga 162,6×76,4×8,56 mm,

213 gramów 162,6×76,3×8,56 mm,

212 gramów 163,2×75,7×7,97 mm,

194 gramy

Szkoda tylko, że na razie nie znamy szczegółów na temat dostępności tych urządzeń poza Chinami.

Do tego jeszcze słuchawki: Realme Buds Air 7

Wraz ze smartfonami chinski producent zaprezentował jeszcze słuchawki Realme Buds Air 7, a więc kolejny model w serii, która cieszy się dobrą sławą. Ze specyfikacji wynika, że nowinka powinna być w stanie zaoferować dźwięk całkiem niezłej jakości, dzięki przetwornikom o średnicy 12,4 mm oraz obsłudze kodeka LHDC 5.0. Nie bez znaczenia jest też certyfikat Hi-Res Audio.

Realme Buds Air 7 (fot. Realme)

Atutem tego urządzenia ma być również 52-godzinny czas działania z etui, ale nawet bez doładowywania słuchawki wytrzymywać mają imponujące 13 godzin. Nieco krócej, jeśli włączy się ANC, a model Realme Buds Air 7 oferuje wygłuszanie szumów do 52 dB. Łączność Bluetooth 5.4, parowanie z dwoma urządzeniami, niskie opóźnienia (~45 ms) oraz wodoodporność w klasie IP55 stanowią dopełnienie całości.

Słuchawki Realme Buds Air 7 póki co pojawiły się jedynie w Chinach, gdzie ich cena została ustalona na 299 juanów, co po obecnym kursie oznacza ~165 złotych.