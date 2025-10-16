Oficjalna premiera smartfonów Honor Magic 8 oraz Magic 8 Pro, których specyfikację przybliżył Mateusz, to nie jedyne, co zaserwował ten chiński producent. Zaprezentował bowiem także kilka innych urządzeń, na czele z wypasionym tabletem oraz smartwatchem o szerokich możliwościach.

Tablet Honor MagicPad 3 Pro chce zastąpić laptopa

Na pierwszy ogień niech pójdzie bardzo dobrze wyposażony tablet Honor MagicPad 3 Pro. Ma na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o częstotliwości taktowania sięgającej 4,6 GHz, a także 12 lub 16 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci na pliki. Pod tym względem prezentuje się więc naprawdę nieźle. Nie tylko jednak pod tym.

Honor MagicPad 3 Pro (fot. Honor)

Kolejnym atutem tabletu wydaje się naprawdę duży, bo 13,3-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (3200×2136 pikseli) i częstotliwości odświeżania dochodzącej aż do 165 Hz. Jasność sięgającą 1100 nitów można zaś uznać za obietnicę wysokiego poziomu komfortu korzystania poza domem.

Do tego dochodzą dwa aparaty z tyłu: 13 Mpix (f/2.0) i 2 Mpix (f/2.4) oraz jeden z przodu: 9 Mpix (f/2.2), jak również moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Całość uzupełnia zaś akumulator o pojemności 12450 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 80 W. Pomimo tak dobrych podzespołów i tak dużego ekranu, tablet ma jedynie 5,79 mm grubości i nie waży nawet 600 gramów.

Ceny przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2050 złotych),

12/512 GB – 4399 juanów (~2255 złotych),

16/512 GB – 4699 juanów (~2405 złotych).

Honor Watch 5 Pro – wypasiony smartwatch z eSIM

Równie ciekawie zapowiada się smartwatch Honor Watch 5 Pro, szczególnie w bardziej wypasionej wersji, która – dzięki obsłudze kart eSIM – może być w pełni samowystarczalna i w wielu codziennych sytuacjach zastąpić telefon. Jest też tańszy wariant, bez tego modułu. Jeden i drugi oferuje również łączność Bluetooth 5.2 i NFC, a także dwuzakresowy GPS.

W obu przypadkach zegarek wyświetla obraz na 1,5-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli. Jego jasność szczytowa wynosi 3000 nitów, więc nawet w pełnym słońcu czytelność powinna być doskonała. Cała konstrukcja cechuje się zaś odpornością na pył i wodę – w klasach IP68, IP69 i 5 ATM.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to można – rzecz jasna – liczyć na całodobowy monitoring zdrowia i aktywności, wiele trybów treningowych, a także śledzenie czasu i jakości snu. Do tego dochodzi komplet przydatnych aplikacji na co dzień, takich jak kalendarz, kalkulator, prognoza pogody czy odtwarzacz muzyczny.

A ceny? Wyglądają tak:

wersja Blueooth – od 1599 juanów (~820 złotych),

a wersja eSIM – od 1699 juanów (~870 złotych).

A na deser: słuchawki Honor Earbuds 4

Listę nowości uzupełniają bezprzewodowe słuchawki Honor Earbuds 4, wyposażone w podwójne przetworniki (11 mm + 6 mm), mające zapewniać bogate i realistyczne brzmienie. Dzięki wygłuszaniu ANC ze skutecznością na poziomie 50 dB możliwe ma być komfortowe słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów niezależnie od otoczenia.

Honor Earbuds 4 (fot. Honor)

Atutem tych słuchawek ma być również długi czas pracy: do 5 godzin z włączonym ANC lub 9 godzin bez odszumiania, a wraz etui osiągalne będzie nawet 46 godzin. Do tego wystarczy 10-minutowe ładowanie, by zapewnić 3 godziny słuchania. Całość uzupełnia pyło- i wodoodporna konstrukcja (IP54). Sugerowana cena wynosi 399 juanów (~205 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności tych urządzeń w Polsce. Jako że jednak ich poprzednicy docierali do naszego kraju, można uznać ich premierę u nas za prawdopodobną.