Czekasz na Androida 14 na swoim Samsungu? Wkrótce ruszą beta testy One UI 6!

Samsung pokazał się od najlepszej strony w wypadku aktualizacji do Androida 13, dlatego posiadacze jego Galaxy z pewnością liczą, że podobnie będzie również z Androidem 14. Koreańczycy pracują nad aktualizacją w pocie czoła i już wkrótce umożliwią przetestowanie nowej wersji oprogramowania.

Beta One UI 6 ma być dostępna za miesiąc

Beta testy nowego One UI przed oficjalnym udostępnieniem stabilnej wersji oprogramowania nie są niczym zaskakującym. W związku z tym wiele osób z niecierpliwością czeka, aż Koreańczycy ogłoszą start beta testów One UI 6. Właśnie pojawiły się informacje, kiedy może to nastąpić.

Serwis SamMobile podaje, że Samsung udostępni pierwszą wersję testową One UI 6 właścicielom smartfonów z serii Galaxy S23 w trzecim tygodniu lipca. Później ma ona zostać udostępniona również dla innych modeli z oferty Koreańczyków, ale nie znamy harmonogramu. Nie wiemy też, w których krajach będzie można testować nowe wydanie One UI na Androidzie 14.

Zapowiada się zatem na to, że lipiec będzie dla Samsunga baaardzo pracowitym miesiącem, ponieważ kilka dni po udostępnieniu pierwszej bety One UI 6 dla flagowców z linii Galaxy S23 producent zaprezentuje w Seulu (26 lipca) masę nowego sprzętu: smartfony Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, smartwatche Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic, tablety Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra oraz słuchawki Galaxy Buds 3.

Które smartfony i tablety Samsunga dostaną aktualizację do Androida 14 i One UI 6?

W przeszłości pojawiła się już lista smartfonów i tabletów Samsunga, które otrzymają aktualizację do Androida 14 z One UI 6. Mają to być:

Ponadto One UI 6 otrzymają też nowe smartfony i tablety, zaprezentowane podczas lipcowego Unpacked, ponieważ zadebiutują one z One UI 5.1. Przy okazji warto wspomnieć, że Samsung ściśle współpracuje z Google, aby usługi oraz aplikacje pierwszego i dalszego planu działały tak samo na Androidzie 14 i w nakładce One UI 6.0. Przez to/dzięki temu użytkownicy dostaną jeszcze mniej powodów, aby kupować Pixela ;)

W przeszłości pojawiły się informacje, że aktualizacja do One UI 6 może ruszyć w październiku 2023 roku.