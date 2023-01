Nowy Samsung ma niewiele nowego. Gdzie progres?

Co według Was powinien oferować budżetowy smartfon w 2023 roku? Sporo pamięci? Duży ekran? Matrycę aparatu o wysokiej rozdzielczości? Taki właśnie jest Samsung Galaxy A14 5G. Szkoda tylko, że gdzieś już to widziałem.

Samsung Galaxy A14 5G – twarz jakby znajoma

Rzut oka na specyfikację zdradza nam, w jaką półkę celuje nowy Samsung Galaxy A14 5G. Sercem smartfona jest popularny wybór w urządzeniach budżetowych – MediaTek Dimensity 700 współpracujący z układem graficznym Mali-G57 MC2. Aby praca przebiegała płynnie, Galaxy A14 otrzymał w najbardziej podstawowej wersji 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Ci, którzy wiedzą, że druga wartość im nie wystarcza, zawsze mogą rozszerzyć ilość miejsca na dane za pomocą karty microSD (do 1 TB).

Źródło: Samsung

Z przodu smartfona postawiono na ekran w technologii LCD o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania o wartości 90 Hz. W przypadku aparatów Samsung postawił na niezbędne minimum, tj. obiektyw główny z sensorem o rozdzielczości 50 Mpix, 2 Mpix czujnik głębi oraz matryca do zdjęć makro. Na front urządzenia trafił natomiast 13 Mpix aparat.

Cztery lata wsparcia, 5G i szybkie ładowanie

Samsung Galaxy A14 5G, oprócz wskazanego w nazwie modułu 5G, obsługuje również Wi-Fi w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac oraz łączność Bluetooth 5.2. Fani słuchania muzyki poprzez przewodowe słuchawki docenią gniazdo minijack 3,5 mm u dołu urządzenia, a ci, którzy lubią rzadko podpinać smartfon do sieci – akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 15 W.

Wszyscy bez wyjątku z radością powinni przyjąć do wiadomości fakt, że Galaxy A14 5G debiutuje na rynku z preinstalowanym Androidem 13 i One UI 5.0 na pokładzie. Ponadto Samsung obiecuje cztery lata udostępniania poprawek bezpieczeństwa oraz dwie duże aktualizacje Androida i One UI.

Gdzie tu zatem podobieństwa opisane we wstępie? Ano w poprzednim modelu z tej samej serii, Galaxy A13 5G, SoC, aparaty, ładowanie, moduł 5G – wszystkie te elementy widzieliśmy podczas premiery w grudniu 2021 roku. Zmianą na plus jest wyższa rozdzielczości ekranu. Zamiast 1600×720 pikseli Galaxy A14 5G oferuje 2400×1080 pikseli.

Źródło: Samsung

Urządzenie będzie dostępne w czterech wariantach kolorystycznych – czarnym, srebrnym, zielonym oraz fioletowym. Ceny w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 199 dolarów (~880 złotych). Poprzednik w Polsce w obecnej chwili kosztuje ~1049 złotych bez promocji i podejrzewam, że Samsung Galaxy A14 5G nie planuje zszokować konkurencji ceną w naszym kraju.