Które smartfony i tablety Samsunga dostaną Androida 14 z One UI 6? Jest lista

W tym tygodniu Google wydało pierwszą, deweloperską wersję systemu Android 14. I chociaż do udostępnienia oficjalnej, stabilnej wersji jeszcze długa droga, to już pojawiła się lista smartfonów i tabletów Samsunga, które na pewno otrzymają aktualizację do nowego Androida i One UI 6.

Zanim przejdziemy do konkretów, należy zaznaczyć, że nie jest to oficjalna lista. Serwis SamMobile przygotował jednak wykaz urządzeń koreańskiej marki, które na pewno dostaną system Android 14 wraz z One UI 6, kierując się najnowszymi wytycznymi odnośnie aktualizacji oprogramowania dla Galaxy. Co ważne: wymienione są tylko modele, które są już dostępne na rynku, a z pewnością zadebiutują na nim jeszcze sprzęty z Androidem 13, które też załapią się na aktualizację do Androida 14 (na przykład Galaxy A54, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5).

Które smartfony Samsunga dostaną aktualizację do systemu Android 14 i One UI 6?

Smartfony z serii Galaxy S:

Smartfony z serii Galaxy Z:

Smartfony z serii Galaxy A:

Smartfony z serii Galaxy M:

Smartfony z serii Galaxy XCover:

Które tablety Samsunga dostaną aktualizację do systemu Android 14 i One UI 6?

Tutaj lista jest bardzo krótka i obejmuje tylko trzy modele:

Co nowego w systemie Android 14? Kiedy aktualizacja?

Jak zostało wspomniane, udostępniono dopiero pierwszą, deweloperską wersję Androida 14. Po drodze czeka nas jeszcze drugi Developer Preview i cztery bety. Wydanie gotowego do używania na co dzień systemu planowane jest dopiero w trzecim kwartale – spodziewamy się, że nastąpi to w sierpniu lub najpóźniej we wrześniu 2023 roku. Google nigdy nie podaje konkretnych dat, a jedynie przybliżone terminy.

Wraz z rozwojem systemu mogą zostać w nim dodane kolejne funkcje. Na razie wiemy, że nowy Android 14 ma pomóc zwiększyć wydajność i czas pracy na baterii, a także bezpieczeństwo i prywatność. Jeśli chodzi o konkrety, to w pierwszej wersji deweloperskiej znalazły się m.in. niniejsze nowości:

usprawnienie funkcji wyboru preferowanego języka w konkretnej aplikacji,

zdolność urządzenia do automatycznego przełączania się pomiędzy kartami SIM, w zależności od tego, która w danym momencie zapewnia lepszą jakość sieci (obecnie można wybrać preferowaną do rozmów i/lub transmisji danych),

możliwość zwiększenia rozmiaru fontu do 200% (aktualnie maksymalna wartość to 130%),

możliwość klonowania aplikacji, aby móc korzystać z więcej niż jednego konta („czysty” Android tego nie ma, ale można to już znaleźć w nakładkach różnych producentów),

możliwość odinstalowania aplikacji zainstalowanych „w tle” przez producenta i operatora (powszechnie nazywane są one bloatware), ale tylko tych, które się da, tj. które nie są niezbędne do poprawnego działania urządzenia,

blokadę aplikacji, które nie są kompatybilne przynajmniej z Androidem 6.0 Marshmallow.

Jak zostało wspomniane, Android 14 zostanie wydany najwcześniej w sierpniu 2023 roku. Samsung prawdopodobnie oficjalnie zaprezentuje One UI 6 nieco później – One UI 5 zaanonsowano w październiku, podczas gdy Android 13 został wydany w sierpniu 2022 roku. Koreańczycy z pewnością zaimplementują nowości z najnowszego Androida, a do tego mówi się, że jednocześnie również (w końcu) Seamless Updates.