Samsung Galaxy A04s – wciąż tani, ale z zastrzykiem mocy

Nadchodzi nowy członek rodziny w rodzinie Samsunga. Choć model Galaxy A04s w stawce plasuje się w kategorii telefonów mocno budżetowych, nie powinniście go skreślać na samym starcie.

Samsung Galaxy A04s – budżetowy nie oznacza słaby

W mocniejszym bliźniaku modelu Galaxy A04 Samsung postanowił trochę potrzymać nas w niepewności. Wiemy więc, że podstawą działania urządzenia jest wciąż Android 12 oraz nakładka Koreańczyków, One UI Core w wersji 4.1. Tajemnicą jest jednak zastosowany układ mobilny – oficjalna strona producenta w języku fińskim, gdzie pojawił się dziś smartfon milczy na ten temat. Gdyby jednak założyć że chipset w „esce” powinien być mocniejszy, to obstawiam, że firma zdecydowała się na autorski procesor Exynos 850. Jest on bardziej wydajny od użytego w Galaxy A04 układu Unisoc SC9863A oraz cechuje się o wiele dokładniejszym procesem litograficznym.

Na rynku pojawi się kilka wariantów różniących się ilością RAM-u oraz pamięci wewnętrznej. Mowa tu o 3 lub 4 GB pamięci tymczasowej oraz 32, 64 lub 128 GB na dane. Oczywiście tym, którzy obawiają się, że może zabraknąć im miejsca, pozostawiono do wykorzystania gniazdo na karty microSD.

Źródło: Samsung

Po ekranie Samsunga Galaxy A04s również możemy spodziewać się trochę więcej. 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (1600 na 720 pikseli) zyskał bowiem wartość odświeżania o wartości 90 Hz, co w dzisiejszych czasach coraz bardziej staje się standardem, nawet w tańszych urządzeniach. Z przodu postawiono na 5-megapikselowy sensor, natomiast z tyłu, obok głównego obiektywu z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix znalazło się również na 2-megapikselowy czujnik głębi oraz, dodatkowo względem Galaxy A04, aparat makro o takiej samej rozdzielczości.

Bateria? Duża. Ładowanie? Wolne

Bateria, podobnie jak inne modele w serii Galaxy A0x, zapewnia 5000 mAh pojemności, co z pewnością przełoży się na długi czas pracy. A ten z pewnością się przyda, gdyż nie uświadczymy tu szybkiego ładowania. Zamiast tego możemy liczyć na gniazdo słuchawkowe 3,5mm oraz wsparcie Dolby Atmos, DualSIM oraz czytnik linii papilarnych z boku – coś, czego nie uświadczymy w „zwyczajnej” wersji Galaxy A04.

Źródło: Samsung

Samsung Galaxy A04s trafi na rynek w czterech opcjach kolorystycznych: czarnej, białej, zielonej oraz miedzianej. W internetowym sklepie Samsunga na Danię, Finlandię, Norwegię oraz Szwecję pojawiły na razie telefony wyłącznie w odcieli bieli oraz zieleni. Cena? Nieznana, ale patrząc na ceny poprzednika, Galaxy A03s w Polsce intuicja podpowiada mi, że telefon powinien zmieścić się w trzycyfrowej kwocie – nawet jeżeli miałoby to oznaczać stosowane przez firmy „arcysprytne” 999 złotych.