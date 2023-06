Tak wygląda ASUS Zenfone 10. Znajdź różnice względem poprzednika

Premiera najnowszego, kompaktowego flagowca od ASUSA, czyli Zenfone’a 10, już niebawem, a że w sieci nic nie pozostaje tajemnicą nazbyt długo, to już teraz jego wygląd nie ma przed nami nic do ukrycia.

Taki będzie ASUS Zenfone 10. Podoba Wam się?

Świat smartfonów przyzwyczaił nas już trochę do tego, że często różnice wizualne między poszczególnymi generacjami urządzeń są bardzo kosmetyczne, nierzadko ograniczają się wyłącznie do liftingu w postaci wprowadzenia nowych wersji kolorystycznych.

Grafiki przedstawiające najnowszy smartfon Tajwańczyków udostępnił na Twitterze jak zawsze niezawodny leaker Evan Blass. Dzięki temu jeszcze przed premierą możemy przyjrzeć mu się dokładnie i… zagrać w „znajdź różnice” względem Zenfone’a 9, czyli jego poprzednika.

To, co najważniejsze, to fakt, że bryła urządzenia pozostanie niezmieniona. Ramki będą nieco kanciaste, szkło na froncie całkowicie płaskie, a tył delikatnie zaokrąglony na krawędziach. Wciąż będziemy mieli do czynienia ze smartfonem kompaktowym, bowiem sam ASUS potwierdził, że urządzenie ma być wyposażone w ekran o przekątnej 5,9 cala. To zatem dokładnie tyle samo, co w poprzedniku.

Patrząc na tył, naprawdę ciężko dostrzec tu coś nowego. Ponownie zastosowano dość charakterystycznie wyglądające dwa duże obiektywy wyróżniające się na tle obudowy. W zasadzie jedyną dostrzegalną w tym momencie różnicą będą inne napisy na pleckach. Na pierwszy rzut oka trudno natomiast stwierdzić, czy zmianie uległ materiał wykonania, czy znów będzie to chropowate tworzywo sztuczne.

Na podstawie tych grafik wiemy już niemal na pewno, w jakich kolorach ASUS Zenfone 10 będzie dostępny. Producent postawił na pięć wariantów, zatem każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Znalazły się tu znane z poprzedniej generacji biały, czarny, niebieski oraz czerwony, a także nowy, jasnozielony kolor. W przypadku białej wersji ramka jest srebrna, pozostałe mają czarną, co wygląda naprawdę interesująco i podobało mi się już w poprzedniku.

ASUS Zenfone 9 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to sam ASUS potwierdził przedpremierowo, że Zenfone 10 będzie napędzany najnowszym Snapdragonem 8 Gen 2, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Do tego smartfon ma zaoferować też ładowanie indukcyjne oraz znaną z poprzednika sześcioosiową gimbalową stabilizację obrazu 2.0.

Data premiery i spodziewana cena

Premiera ASUSA Zenfone 10 oficjalnie została potwiedzona na stronie marki. Zaplanowano ją na 29 czerwca 2023 roku, o godzinie 15:00 czasu polskiego, zatem już za dziesięć dni wszystko stanie się jasne.

Ile trzeba będzie za niego zapłacić? Jakiś czas temu na stronie ASUSA ogłoszono konkurs z główną nagrodą w postaci Zenfone’a 10, a w jego regulaminie zdradzono, że nagroda będzie miała wartość 749 dolarów. Możemy więc przypuszczać, że to będzie właśnie jego cena.

Tu warto dodać, że Zenfone 9 w Stanach Zjednoczonych startował od kwoty 699 dolarów, w Europie było to 799 euro, a w Polsce przełożyło się na 3799 złotych za najtańszy wariant 8/128 GB. Nie wykluczone więc, że za Zenka 10 przyjdzie nam zapłacić więcej niż za poprzednika.