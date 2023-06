AliExpress ma nowego konkurenta w Polsce. Co to jest Temu?

AliExpress ma bardzo silną pozycję w Polsce – według badania Mediapanel w maju 2023 roku tę platformę odwiedziło ponad 8,2 mln realnych użytkowników w kraju nad Wisłą. Już niejeden konkurent stawał z nią w szranki, ale chętnych do podebrania klientów wciąż nie brakuje. Teraz swoich sił spróbuje Temu.

Temu to nowy konkurent AliExpress w Polsce

Platforma została założona w Bostonie w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, zatem jest świeżynką w segmencie e-commerce. Mimo niedługiego stażu na rynku zdecydowała się już teraz rozszerzyć swoją dostępność również na Polskę.

Choć Temu formalnie powstało w Stanach Zjednoczonych, to platforma wygląda identycznie jak AliExpress i inne, chińskie serwisy zakupowe. Osoby, które robią na nich zakupy, będą czuły się jak w domu, tym bardziej, że ceny podawane są w złotówkach. Oczywiście na Temu także można skorzystać z kuponów rabatowych. Z okazji debiutu w Polsce przygotowano trzy specjalne:

polpol001 – 20 złotych rabatu na zamówienia o wartości ponad 130 złotych,

polpol002 – 40 złotych zniżki na zakupy o wartości ponad 250 złotych,

polpol003 – 80 złotych rabatu na zamówienia na kwotę ponad 400 złotych.

Zakupy na Temu powinny być wygodne nie tylko z uwagi na fakt, że platforma wygląda znajomo, ale też dlatego, że za zakupy można zapłacić zarówno kartami Mastercard i Visa, a także Google Pay i BLIKIEM.

Temu – kupony rabatowe (fot. Tabletowo.pl)

Gdybyście nastomiast zastanawiali się, jak poprawnie wymawiać nazwę Temu, to czyta się ją timu. Serwis podaje też, że Temu oznacza TEAM UP, PRICE DOWN – hasło to ma informować, że ceny na platformie są niskie, a wybór produktów ogromny dzięki temu, że działają na nim miliony sprzedawców, producentów i marek.

Co ciekawe, choć Temu funkcjonuje dopiero od roku, to zatrudnia już 10000 pracowników i obsługuje rocznie 61 mld zamówień. Platforma wysyła produkty z globalnej sieci dostawców i producentów oraz korzysta z usług UPS, FedEx i USPS. W przypadku niezadowolenia klient może zwrócić produkt i wówczas otrzyma zwrot pieniędzy.

O Temu jest na razie raczej cicho

Wyraźnie widać, że Temu otworzyło się na polskiego klienta i chce ukraść AliExpress trochę klientów. Na razie jednak nie zdecydowało się na zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową jak Shopee, które – jak wiemy – bardzo szybko wycofało się z Polski, pomimo wydania milionów złotych na reklamę. Jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, Temu reklamuje się w social mediach, na Facebooku i Instagramie, prawdopodobnie licząc, że wiadomość o jego debiucie w Polsce rozejdzie się pocztą pantoflową oraz w związku z tym pojawi się w ogólnopolskich i lokalnych serwisach informacyjnych.

Doświadczenie jednak pokazało, że nawet liczne reklamy i ogromne rabaty nie są zagrożeniem dla AliExpress. Czy Temu się uda przełamać tę dominację? Czas pokaże.