Trzy nowe smartfony Huawei zadebiutowały w Polsce. Co oferują i ile kosztują?

Huawei wprowadził dziś na polski rynek nie tylko dwa nowe smartwatche Watch 4 i Watch 4 Pro, ale też trzy smartfony: nova 11, nova 11 Pro i nova Y91. Co oferują i ile trzeba za nie zapłacić?

Specyfikacja Huawei nova 11

Smartfon ma wymiary 161,29×74,96×6,88 mm, waży 168 gramów i jest dostępny w Polsce w dwóch kolorach: zielonym i czarnym ze złotymi akcentami. Na jego przodzie znajduje się płaski ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1084 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 300 Hz. Ponadto ekran wspiera 1,07 mld kolorów i paletę barw DCI-P3 oraz przyciemnianie PWM o częstotliwości 1440 Hz. Deklarowany przez producenta współczynnik screen-to-body ratio wynosi 93,4%.

nova 11 (źródło: Huawei)

Na przodzie Huawei nova 11 znajduje się też aparat o rozdzielczości 60 Mpix z przysłoną f/2.4 i obiektywem o kącie widzenia 100°. Na tyle producent umieścił zaś dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.9) z matrycą RYYB i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym (służy on również do robienia zdjęć makro), a także 10-kanałowy czujnik temperatury barw. Pracę modułu na tyle wspiera laserowy autofokus.

Sercem tego smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G z grafiką Adreno 642L. Do tego na pokładzie urządzenia znajduje się 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 66 W przez port USB-C (do 100% w 31 minut; ładowarka 66 W dołączona w zestawie).

Ponadto specyfikacja Huawei nova 11 obejmuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych, moduł NFC, Bluetooth 5.2 i dual SIM. Smartfon ma fabrycznie wgrane EMUI 13.

Specyfikacja Huawei nova 11 Pro

Huawei nova 11 Pro ma wymiary 164,24×74,35×7,88 mm, waży 188 gramów i też jest dostępny w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych, zielonej i czarnej ze złotymi akcentami, ale z tą różnicą, że tył smartfona został pokryty wegańską skórą z designerskimi tłoczeniami.

nova 11 Pro (źródło: Huawei)

Ten model ma też 6,78-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości 2652×1200 pikseli z Kunlun Glass. Pozostałe parametry są takie same jak w przypadku ekranu w nova 11. To samo dotyczy aparatów na tyle i aparatu na przodzie, ale wariant z dopiskiem „Pro” otrzymał dodatkowy aparat na froncie z matrycą 8 Mpix (f/2.2) – to obiektyw portretowy z 2x zoomem optycznym i 5x zoomem cyfrowym.

Huawei nova 11 Pro również jest wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh, ale można go ładować z mocą aż 100 W (do 100% w 20 minut; zasilacz w zestawie). Pozostała specyfikacja jest taka sama jak w nova 11 – mowa tu o procesorze, ilości pamięci, systemie operacyjnym, modułach łączności, czytniku linii papilarnych i dual SIM.

Specyfikacja Huawei nova Y91

Ten model przeznaczony jest dla mniej wymagających klientów – jego najmocniejszą stroną jest akumulator o pojemności aż 7000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W. Ponadto na pokładzie Huawei nova Y91 znajdują się procesor Qualcomm Snapdragon 680 wraz z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą EMUI 13, ma wymiary 171,6×79,9×8,9 mm i waży 214 gramów.

nova Y91 (źródło: Huawei)

Na wyposażeniu Huawei nova Y91 znajdują się też trzy aparaty: 8 Mpix z f/2.0 (na przodzie) i duet 50 Mpix z f/1.8 + 2 Mpix z f/2.4 do pomiaru głębi ostrości (na tyle) oraz 6,95-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2376×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 270 Hz, a także głośniki stereo i dual SIM.

Cena Huawei nova 11, nova 11 Pro i nova Y91

nova 11 – 2599 złotych,

nova 11 Pro – 3199 złotych,

nova Y91 – 1499 złotych.

Producent oczywiście przygotował specjalną promocję na start. Osoby, które kupią nova 11 albo nova 11 Pro do 9 lipca 2023 roku otrzymają słuchawki Huawei FreeBuds 5i w prezencie lub za złotówkę (w zależności od sklepu). W oficjalnym sklepie marki można dokupić dedykowane etui za 9,90 złotych i trzeci rok gwarancji o 40% taniej. Jednocześnie firma podwoi punkty lojalnościowe za zakup smartfonów na swojej platformie.

W przypadku nova Y91 też zdecydowano się na podwojenie punktów lojalnościowych za zakup na huawei.pl, a ponadto do 9 lipca 2023 roku jednocześnie na obniżkę ceny o 200 złotych, do 1299 złotych.