Wyciekła specyfikacja nowego, flagowego tabletu Samsunga

Wszystko wskazuje na to, że premiera nowych tabletów z serii Galaxy Tab S9 zbliża się wielkimi krokami. Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje je w sierpniu wraz z nowymi składanymi smartfonami i smartwatchami z rodziny Galaxy Watch 6. Koreańczykom trudno jednak będzie nas zaskoczyć, bo już teraz dowiedzieliśmy się, co zaoferuje Galaxy Tab S9 Ultra.

Specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ujrzała światło dzienne

Jako że źródłem najnowszych doniesień na temat nowego tabletu jest renomowany informator Ice universe, już kilka miesięcy przed oficjalną premierą możemy powiedzieć, że znamy specyfikację Galaxy Tab S9 Ultra. Istnieje relatywnie niewielkie prawdopodobieństwo, że lista parametrów tego urządzenia będzie inna niż podaje leakster.

Galaxy Tab S8 Ultra (fot. Tabletowo.pl)

Według Ice universe, tablet będzie miał wymiary wymiary 326,4×208,6×5,5 mm, podobnie jak Galaxy Tab S8 Ultra. I tak samo jak on zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 14,6 cali i takiej samej rozdzielczości 2960×1848 pikseli. Nie zmieni się również pojemność akumulatora (11200 mAh) i maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego – ponownie Samsung zapewni wsparcie dla mocy 45 W. Co więcej, Galaxy Tab S9 Ultra także otrzyma 16 GB RAM (najnowszego typu LPDDR5X)

Co zatem się zmieni względem Galaxy Tab S8 Ultra? Na tę chwilę zapowiada się, że relatywnie niewiele. Tablet ma być bowiem minimalnie cięższy (737 vs 726 gramów), ale jednocześnie Samsung zapewni mu certyfikat pyło- i wodoodporności IP68. Do tego na pokładzie urządzenia znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, podobnie jak we flagowych smartfonach z serii Galaxy S23.

Znamy też specyfikację tabletu Galaxy Tab S9+

Tak się składa, że Galaxy Tab S9 Ultra to już kolejny tablet z serii, który zdradził swoje tajemnice przed oficjalną premierą latem 2023 roku. O ile wiemy, że model z dopiskiem „Ultra” przyniesie kilka znaczących ulepszeń, o tyle Galaxy Tab S9+ na tę chwilę zapowiada się na „odgrzewany kotlet”, ponieważ poznana przez nas specyfikacja w 100% pokrywa się z listą parametrów Galaxy Tab S8+.

Samsung Galaxy Tab S9+ (źródło: WolfofTablet

Niewykluczone jednak, że Samsung nie pójdzie po linii najmniejszego oporu i jednak zaoferuje coś więcej w nowej generacji poza nowym procesorem (bo ten na pewno ulegnie zmianie). Spodziewamy się też lada chwila dowiedzieć się więcej na temat ostatniego przedstawiciela serii Galaxy Tab S9, tj. modelu bez żadnego dopisku/dodatku w nazwie, skoro do sieci przedostały się już informacje dotyczące dwóch urządzeń.

Jak zostało wspomniane, premiery nowych tabletów spodziewamy się latem 2023 roku, najprawdopodobniej w sierpniu. Podczas poświęconemu im Galaxy Unpacked Samsung zaprezentuje też składane smartfony Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 oraz smartwatche Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic.