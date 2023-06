Wkrótce zobaczysz te zdjęcia Samsunga Galaxy Z Flip 5 na każdej ulicy

Widać, że premiera Galaxy Z Flip 5 jest blisko, bo nie sposób już nie natknąć się na coraz to nowsze doniesienia na jego temat. I choć psują one niespodziankę, jaką szykował Samsung, to jednocześnie zaostrzają apetyt na tego składaka, ponieważ zapowiada się on baaardzo obiecująco.

Tak Samsung będzie promował Galaxy Z Flip 5

Samsung wydaje OGROMNE pieniądze na działania marketingowe – na reklamy jego produktów można się natknąć na każdym kroku. Często są one tworzone z nieskrępowanym rozmachem – jak ta, którą spotkałem niedawno na katowickim rynku (przez zboczenie zawodowe nie mogłem odmówić sobie sfotografowania tego gigabaneru).

Wcześniej na tym budynku wisiała reklama Galaxy S10+ (fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl)

Samsung już wkrótce zacznie promować również swoje nowe składane smartfony – Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5, których premiery spodziewamy się 26 lipca 2023 roku w Seulu, stolicy Korei Południowej. I na pewno też wykorzysta w tym celu różne powierzchnie, większe i mniejsze, zarówno statyczne, jak i ruchome (w tym też generujące wrażenie trójwymiarowości).

Już teraz, jeszcze przed oficjalną premierą, mamy sposobność zobaczyć jedną z grafik, które będą promowały Galaxy Z Flip 5. To też pierwszy raz, gdy widzimy realny wygląd tego smartfona, bowiem do tej pory widzieliśmy tylko rendery oparte na nieoficjalnych doniesieniach. Można powiedzieć, że „mamy komplet”, bo wczoraj do sieci wyciekł promocyjny render Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 (źródło MySmartPrice)

Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Flip 5? Specyfikacja

Specyfikacja Galaxy Z Flip 5 również nie jest dla nas tajemnicą, bo i ona została już przedpremierowo ujawniona. Najwięcej uwagi z pewnością zgarnie zewnętrzny ekran AMOLED, który ma mieć przekątną 3,4 cala i rozdzielczość HD oraz kształt kojarzący się z folderami na komputerach i teczkami na dokumenty.

7 Ocena

Z przedpremierowych doniesień wynika, że zewnętrzny ekran w Galaxy Z Flip 5 umożliwi korzystanie z niektórych aplikacji, w tym do wysyłania i odbierania SMS-ów, a także Map Google i YouTube. Dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać z przydatnych na co dzień programów w komfortowy sposób bez konieczności otwierania smartfona, dzięki czemu zaoszczędzi energię zgromadzoną w akumulatorze o pojemności 3700 mAh (który ma wspierać 25 W ładowanie przewodowe).

Wewnętrzny wyświetlacz AMOLED w Samsungu Galaxy Z Flip 5 ma mieć natomiast przekątną 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+ i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Wiemy również, że ma on się składać w kształt kropli wody, aczkolwiek – sugerując się ostatnimi informacjami na temat Galaxy Z Fold 5 – miejsce zagięcia mimo to może być wyraźniej widoczne niż w podobnych składakach innych firm.

Ekran w Galaxy Z Flip 5 ma składać się tak samo jak wyświetlacz w vivo X Flip (źródło: vivo)

Ponadto na wyposażeniu Samsunga Galaxy Z Flip 5 znajdą się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8 GB RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji), a także dwa 12 Mpix aparaty na zewnętrznej stronie klapki, obok zewnętrznego ekranu. Smartfon ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem One UI 5.1.1.