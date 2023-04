Masz Samsunga? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość

Posiadacze smartfonów Samsunga nie mogą narzekać. I to nie tylko dlatego, że producent zapewnia nowszym urządzeniom nawet pięcioletnie wsparcie w postaci aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Koreańczycy regularnie dodają do swoich Galaxy nowe funkcje, dzięki czemu użytkownicy nie muszą kupować nowszego modelu. Tak też będzie w tym przypadku.

Wielki powrót aplikacji Galaxy Enhance-X na smartfony Samsunga

W 2022 roku w sklepie Galaxy Store pojawiła się aplikacja Galaxy Enhance-X, która – jak się okazało – była kompatybilna wyłącznie ze smartfonami z serii Galaxy S22. Z jakiegoś powodu jednak w pewnym momencie zniknęła ona ze sklepu – po wejściu do Galaxy Store wyświetla się informacja, że ta aplikacja przestała być dostępna do kupienia lub nie jest obsługiwana w tym kraju.

źródło: Samsung

Nieoczekiwanie na forum społeczności Samsunga w Korei Południowej pojawiła się informacja o (ponownym) udostępnieniu aplikacji Galaxy Enhance-X, która zapewnia różne funkcje AI oraz funkcję poprawy zdjęcia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i optymalizuje jakość fotografii.

Aktualnie jednak aplikacja Galaxy Enhance-X jest dostępna w wersji beta, na dodatek tylko w Korei Południowej i wyłącznie dla użytkowników smartfonów z serii Galaxy S23. Przedstawiciel Samsunga informuje jednak, że producent planuje udostępnić pełną wersję również właścicielom modeli z linii Galaxy S22 i Galaxy S21, a także z rodziny Galaxy A.

Jakie funkcje ma aplikacja Galaxy Enhance-X?

Przedstawiciel południowokoreańskiego producenta wymienia pięć. Pierwszą z nich jest Magia, która wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji – automatycznie wykrywa ona błędy obecne na zdjęciach, takie jak szum, rozmycie i utrata szczegółów, i stosuje odpowiednie algorytmy poprawy jakości obrazu AI, aby znacznie poprawić jakość zdjęć.

Funkcja Magia (źródło: Samsung)

Druga funkcja dotyczy HDR – aplikacja Galaxy Enhance-X może poprawić ekspresję jakości obrazu poprzez inteligentną analizę świateł, cieni, ogólnej jasności, kontrastu itp. bez utraty jakości.

źródło: Samsung

Trzecia funkcja pozwala zwiększyć rozdzielczość zdjęcia – nawet czterokrotnie. Według producenta przyda się to w przypadku fotografii przesyłanych na przykład przez aplikacje społecznościowe, które najczęściej są wówczas automatycznie zmniejszane i kompresowane do mniejszych rozmiarów. Koreańczycy deklarują, że usuwa ona szum kompresji i zapewnia ostry obraz – przykładowo potrafi przeskalować zdjęcie o rozdzielczości 640×360 pikseli do obrazu 2560×1440 pikseli, czyli znacznie wyższej, co zapewni lepszą jakość.

Kolejna, czwarta funkcja aplikacji Galaxy Enhance-X pozwala natomiast usunąć pasy ze zdjęć nazywane moiré, które pojawiają się w przypadku sfotografowania ekranu innego urządzenia, na przykład telewizora lub laptopa. Piąta też odpowiada za eliminację, tylko cieni na zdjęciach.

źródło: Samsung

Mamy jeszcze więcej dobrych wiadomości dla właścicieli smartfonów Samsunga z serii Galaxy A

Jak zostało wspomniane, aplikacja Galaxy Enhance-X będzie dostępna także na smartfonach z serii Galaxy A (aczkolwiek na tę chwilę nie jest znana pełna lista kompatybilnych modeli). To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla właścicieli średniaków Samsunga.

Ten sam przedstawiciel producenta poinformował również, że na smartfonach z serii Galaxy A będzie można korzystać z aplikacji Camera Assistant, która obecnie jest dostępna tylko dla modeli z serii Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S20 i Galaxy Note 20 oraz Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold 2, a także Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Flip.

Wsparcie dla aplikacji Camera Assistant zostanie dodane dopiero w drugiej połowie 2023 roku wraz z nową wersją One UI – One UI 6. Program oferuje wiele funkcji, z których można korzystać podczas używania aparatu, m.in. automatyczny HDR, automatyczne przełączanie soczewek, nadawanie wyższego priorytetu jakości lub szybkości robienia zdjęcia oraz wybranie liczby fotografii w trybie wielu zdjęć wraz z ustawieniem odstępu pomiędzy przechwytywaniem kolejnych klatek.

Aplikacja Camera Assistant (źródło: Galaxy Store)

Jeżeli zastanawiacie się, czy Wasz smartfon z serii Galaxy A otrzyma aktualizację, dzięki której zyska dostęp do aplikacji Camera Assistant, to możecie na Tabletowo sprawdzić listę smartfonów i tabletów Samsunga, które dostaną najnowszą wersję interfejsu One UI 6.