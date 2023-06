Nowy smartfon ZTE wygląda jak flagowiec Xiaomi

Firma ZTE wprowadza na rynek swój nowy smartfon. Model Blade A72s nie przyciąga co prawda topowymi podzespołami, ale można powiedzieć, że przyciąga wyglądem. Ten również nie jest jednak żadną nowością – bardzo podobny design widzieliśmy już we flagowcu Xiaomi. Podobieństwo jest zaskakujące.

Zgadnij, jaki to producent

Z pewnością pamiętacie co najmniej kilka artykułów na temat tego, że Xiaomi mocno zainspirowało się np. rozwiązaniami Apple przy tworzeniu swojego nowego sprzętu. Tym razem sytuacja się odmieniła i to popularny chiński producent jest tym, od którego inni „pożyczają” design.

Xiaomi 12T (fot. Mateusz Chronowski / Tabletowo.pl)

ZTE wprowadziło właśnie na rynek swój najnowszy smartfon – Blade A72s. Urządzenie zwraca na siebie uwagę przede wszystkim swoim wyglądem, który jest mocno inspirowany flagowym Xiaomi 12. W oczy rzuca się szczególnie tylny panel, który w obu urządzeniach wygląda bardzo podobnie. Chodzi tutaj przede wszystkim o układ aparatów. W obu przypadkach znajduje się wyraźna wyspa, która wyróżnia się na tle reszty obudowy.

Oczywiście, nie jest to identyczny design, ale sami musicie przyznać, że na pierwszy rzut oka trudno byłoby odróżnić, czy jest to Xiaomi, czy ZTE. Znaczące różnice pojawiają się za to w specyfikacji. Tutaj nie można mieć już wątpliwości, z którym urządzeniem mamy do czynienia, ponieważ Blade A72s to typowy budżetowiec.

ZTE Blade 72s (źródło: unieuro)

Co oferuje ZTE Blade A72s?

Jeśli chodzi o specyfikację ZTE Blade A72s, to nie ma już żadnego sensu, by porównywać ją z flagowcem Xiaomi. Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz o przekątnej 6,745 cala, rozdzielczości HD+ i odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Urządzenie napędzane jest przez procesor UNISOC T606, który współpracuje z 3 GB RAM – tę pamięć można jednak wirtualnie zwiększyć, i to aż dwukrotnie. Pojemność wbudowanej pamięci wewnętrznej (typu UFS 2.2) wynosi w tym modelu 128 GB.

Sama konfiguracja aparatów, chociaż ułożona na tyle podobnie jak w Xiaomi 12, jednak jest zdecydowanie kilka klas niżej. Mamy tutaj do czynienia z 50 Mpix aparatem głównym, który jest wspierany przez sensor do pomiaru głębi i aparat do zdjęć makro. Za dostarczenie energii do podzespołów zadba 5000 mAh akumulator, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 22,5 W. Ciekawostką w dzisiejszych czasach może być fakt, że producent zdecydował się tutaj na złącze microUSB…

Cena, dostępność

Smartfon został wprowadzony na włoski rynek. Jest dostępny w dwóch kolorach obudowy: czarnym oraz niebieskim. Regularna cena ZTE Blade 72s została ustalona na 169,99 euro (równowartość ~757 złotych), ale obecnie można kupić go prawie 30% taniej – za 119,99 euro (~534 złote).