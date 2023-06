Już możesz zobaczyć, jak będą wyglądały Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic

Premiera Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic już za kilka tygodni, pod koniec lipca 2023 roku. Właśnie jednak w sieci pojawiły się rendery, które pokazują, jak będą wyglądały nowe smartwatche Samsunga.

Samsung Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 w całej okazałości

Niedawno w sieci pojawiły się rendery Galaxy Watch 6 Classic, natomiast wygląd Galaxy Watch 6 aż do dziś pozostawał tajemnicą. Teraz jednak możemy zobaczyć oba smartwatche na grafikach, które zostaną opublikowane na stronach Samsunga po oficjalnej premierze nowych smartwatchy.

Galaxy Watch 6 (źródło: WinFuture)

Galaxy Watch 6 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm, podobnie jak Galaxy Watch 5. Co jednak ciekawe, mimo to ekrany (OLED) w nowym modelu mają być większe niż w zeszłorocznym, który oferował 1,2″ (40 mm) i 1,4″ (44 mm). Niestety nie znamy dokładnych parametrów wyświetlaczy w tegorocznej generacji smartwatchy Samsunga, ale wiemy, że zostaną one pokryte szkłem szafirowym.

Znamy też kolory, w jakich dostępny będzie Galaxy Watch 6: czarny, srebrny i beżowy. W przypadku Galaxy Watch 6 Classic Samsung ograniczy się do dwóch: czarnego i srebrnego. Ten model również jednak ma być sprzedawany w dwóch rozmiarach: 43 mm i 47 mm z paskami ze skóry, a nie z tworzywa sztucznego jak tańszy Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch 6 Classic (źródło: WinFuture)

Najważniejsze jest jednak to, że ekrany w Galaxy Watch 6 Classic otoczy fizyczny pierścień, którego brakowało w Galaxy Watch 5 Pro, zatem można tu mówić o pełnoprawnym następcy Galaxy Watch 4 Classic.

Co jeszcze zaoferują nowe smartwatche Samsunga?

Podobnie jak w poprzednich latach Samsung wprowadzi na rynek zarówno wersje bez, jak i z modułem LTE. Jak wynika z udostępnionych przez serwis WinFuture grafik, Galaxy Watch 6 40 mm Bluetooth będzie nosił oznaczenie SM-R930, Galaxy Watch 6 40 mm LTE – SM-935F, Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth – SM-R940, Galaxy Watch 6 Classic 43 mm Bluetooth – SM-R950, a Galaxy Watch 6 Classic 43 mm LTE – SM-R955F.

Wszystkie smartwatche z serii Galaxy Watch 6 zostaną również wyposażone w procesor Exynos W930, a do tego zapewnią obsługę GPS oraz odporność do 5 ATM.