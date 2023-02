Nowy Android 14 jest już dostępny! Ty też możesz go pobrać

Google znowu to zrobiło! Podobnie jak poprzednie systemy, także najnowszy Android 14 został udostępniony znienacka. Przed nim jeszcze długa droga, zanim trafi na Wasze smartfony, ale faktem jest, że można go już instalować. Na których modelach da się to zrobić i czy warto?

Android 14 już dostępny! Skąd można pobrać?

Minął niemal dokładnie rok od dnia, w którym Google udostępniło Android 13 Developer Preview 1 – stało się to 10 lutego 2022 roku. Dziś, 8 lutego 2023 roku, gigant z Mountain View ogłosił udostępnienie pierwszego Developer Preview systemu Android 14. Mimo że jest on – jak wskazuje nazwa – przeznaczony przede wszystkim dla deweloperów, to mogą go pobrać także osoby, które programistami nie są.

Android 14 Developer Preview 1 można zainstalować na smartfonach Google Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 i Pixel 7 Pro – niezbędne do przeprowadzenia tego procesu pliki są udostępnione na oficjalnej stronie Android Developers. Należy jednak pamiętać, że to dopiero pierwsze, wczesne i potencjalnie niestabilne wydanie najnowszego Androida – do udostępnienia stabilnej wersji jeszcze długa droga.

Na oficjalnej stronie projektu podano harmonogram – w marcu 2023 roku pojawi się drugi Developer Preview, natomiast w kwietniu pierwsza beta. Kolejne wersje beta zostaną wydane w maju, czerwcu i lipcu – w czerwcu planowane jest osiągnięcie statusu Platform Stability, tj. stabilności platformy przed udostępnieniem gotowego systemu, co powinno nastąpić w trzecim kwartale 2023 roku.

źródło: Android Developers

Co nowego w Androidzie 14?

Na razie zespół odpowiedzialny za rozwój Androida dość oszczędnie wypowiada się na temat nowości, jakie przyniesie Android 14. Informuje, że podobnie jak poprzednie wersje ma pomóc zwiększyć wydajność i czas pracy na baterii, a także bezpieczeństwo i prywatność.

Android 14 przyniesie m.in. ulepszenia funkcji wyboru preferowanego języka dla danej aplikacji (zadebiutowała ona w Androidzie 13), a także możliwość zwiększenia rozmiaru fontu do 200% (aktualnie górnym limitem jest 130%) i klonowania aplikacji (tj. używania dwóch kont) oraz blokadę instalowania aplikacji, które nie są kompatybilne przynajmniej z Androidem 6.0 Marshmallow (czego dowiedzieliśmy się już w styczniu).