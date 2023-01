Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie smartfonem, na jaki czekamy

Z roku na rok smartfony Samsunga z serii Galaxy Z są coraz lepsze, aczkolwiek postęp nie dokonuje się tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Cierpliwość zostanie jednak wynagrodzona – Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 przyniosą wyczekiwane przez klientów zmiany.

Samsung Galaxy Z Fold 5 z wyczekiwaną nowością

Choć narzekamy na powolny rozwój składanych Galaxy, to mimo wszystko trzeba oddać Samsungowi to, że Galaxy Z Fold 2 był ogromnym krokiem naprzód względem Galaxy Fold 1. generacji. Od tamtej pory nie byliśmy jednak świadkami diametralnych zmian, a raczej powolnego ulepszania i doskonalenia tego typu konstrukcji.

fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl

I chociaż miło patrzy się na rozwój serii Galaxy Z Fold, to jednak obecnie nie jest to zbyt ekscytujące zajęcie, ponieważ Koreańczycy znacząco zwolnili tempo i wręcz zdają się zostawać w tyle za konkurencją, której składane smartfony zachwycają – zobaczcie super smukłego Xiaomi MIX Fold 2 czy vivo X Fold+ z dwoma ultradźwiękowymi czytnikami linii papilarnych.

Z tej perspektywy już bardziej interesował nas składany Google Pixel Fold, którego premierę – jak się niedawno dowiedzieliśmy – przełożono z pierwszego kwartału 2023 roku dopiero na trzeci. Oznacza to, że zadebiutuje on po Galaxy Z Fold 5, z którym stanie w bezpośrednie szranki. Samsung będzie jednak miał mocny argument, żeby klienci wybrali jego propozycję.

Wietnamski portal The Pixel, który w przeszłości dostarczył wiele sprawdzonych, przedpremierowych doniesień na temat różnych urządzeń, informuje, że Galaxy Z Fold 5 nie tylko będzie można obsługiwać rysikiem S Pen, ale też (NARESZCIE!!!) zapewni on slot w obudowie na stylus. To coś, czego zdecydowanie brakuje w tej konstrukcji, ponieważ S Pen jest wspierany już od Galaxy Z Fold 3.

Ponadto wspomina on, że smartfon otrzyma procesor wykonany w 4-nm procesie technologicznym, który nosi oznaczenie Snapdragon 985 5G, aczkolwiek informacja ta opiera się na egzemplarzu testowym – nie zdziwimy się, jeśli urządzenia, które trafią na rynek, będą miały SoC Snapdragon 8 Gen 2. Źródło podaje również, że smartfon ma mieć 6,5 mm grubości i ważyć 275 gramów, podczas gdy Galaxy Z Fold 4 ma 6,3 mm grubości i waży 263 gramów – zwiększenie grubości i wagi musi być związane z wygospodarowaniem slotu na rysik S Pen.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5 również zapowiada się obiecująco

Samsung planuje wdrożyć zauważalne zmiany nie tylko w Galaxy Z Fold 5, ale też w Galaxy Z Flip 5. W jego przypadku Koreańczycy znacząco zwiększą rozmiar zewnętrznego ekranu – do ponad 3 cali, a także zmniejszą widoczność miejsca, w którym składa się wewnętrzny wyświetlacz.