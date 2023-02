Tym sposobem Polacy wydali już prawie 230 miliardów złotych

Pamiętacie, co się działo w Waszym życiu w 2015 roku? Patrząc z perspektywy, jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było uruchomienie BLIKA, bez którego dziś Polacy nie wyobrażają już sobie życia, mimo że na rynku nie brakuje konkurencji. Nie jest ona jednak w stanie zagrozić pozycji tego systemu.

Przez 8 lat Polacy zrealizowali prawie 2,8 mld transakcji BLIKIEM o wartości 371,4 mld złotych

BLIK oficjalnie zadebiutował 9 lutego 2015 roku, czyli dokładnie 8 lat temu. Do końca 2015 roku zrealizowano nim „zaledwie” milion transakcji. W 2016 roku było ich już 8 mln, w 2017 – 33 mln, a w 2018 – 91 mln. Próg 100 mln, i to z ogromną nawiązką, udało się przekroczyć w 2019 roku, bowiem w tym roku wykonano już 218 mln transakcji. W kolejnych latach ich liczba rosła rok do roku o ~100% – w 2020 roku do 424 mln, w 2021 do 763 mln, a w 2022 do 1,235 mld.

źródło: Polski Standard Płatności

Co ciekawe, w pierwszym roku dostępności najwięcej transakcji wykonano w bankomatach – 1 mln. W kolejnych jednak już najczęściej korzystano z niego w internecie – w ciągu 8 lat łącznie 1,8 mld razy. Dla porównania, w podobnym okresie liczba transakcji w bankomatach wyniosła 165 mln. W terminalach płatniczych było ich zaś 382 mln. Drugie pod względem liczby transakcji są jednak przelewy na telefon – łącznie 427 mln.

Bardzo szybko rosła też wartość transakcji, wykonanych BLIKIEM – w 2015 roku wyniosła 350 mln złotych, a już w 2016 przekroczyła miliard złotych. W 2020 roku zaś 50 mld, a rok później 100 mld. W minionym niedawno, 2022 roku padł nowy rekord – 163,9 mld złotych. Jest bardzo prawdopodobne, że w 2023 roku uda się przekroczyć granicę 200 mld złotych.

źródło: Polski Standard Płatności

Co ciekawe, liczba transakcji nie zawsze przekłada się na łączną wartość transakcji w każdym kanale, bo na przykład w ciągu ośmiu lat liczba transakcji w terminalach płatniczych i przelewów na telefon była podobna (odpowiednio 382 mln i 427 mln), ale użytkownicy przelali w sumie aż 49,9 mld złotych, podczas gdy w terminalach zapłacili o ponad połowę mniej – 20,2 mld złotych.

Z kolei liczba transakcji w bankomatach była najniższa – 165 mln, a pod względem wartości ulokowała się na drugim miejscu – 92,1 mld złotych. Numerem jeden są jednak płatności w internecie – w ciągu 8 lat było ich 1,8 mld o łącznej wartości 209,2 mld złotych (w samym 2022 roku 714,2 mln i 89,2 mld złotych).

Liczba użytkowników BLIKA w 2022 roku

Na koniec 2022 roku aktywnie z tego systemu korzystało 12,9 mln osób. Za użytkownika uznaje się osobę, która zrealizowała przynajmniej jedną transakcję w miesiącu – od czwartego kwartału 2021 roku uwzględniane są również te, które wykonują wyłącznie przelewy na telefon P2P.