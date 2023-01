Wiemy, co zaoferuje Samsung Galaxy A54. To może być hit

Chociaż świat technologiczny czeka z niecierpliwością na premierę serii Galaxy S23, to jednak warto zauważyć smartfon Samsunga, którego premiera również zdaje się być tuż za rogiem, a dodatkowo może on sporo namieszać wśród propozycji ze średniej półki – mowa o modelu Galaxy A54.

Ten smartfon wygląda drogo

Pierwsze rendery Samsunga Galaxy A54 znalazły się w sieci już w listopadzie 2022 roku. Od tego czasu nie pojawiło zbyt wiele nowych informacji potwierdzających wygląd nowego średniaka południowokoreańskiego producenta. Teraz jednak serwis Android Headlines udostępnił grafiki przedstawiające ten smartfon w czterech wersjach kolorystycznych.

Opublikowane w sieci rendery potwierdzają konstrukcję urządzenia, którą poznaliśmy dzięki grafikom, jakie wyciekły do sieci w listopadzie. Na tylnym panelu urządzenia znajdują się trzy okrągłe obiektywy aparatów, umieszczone jeden pod drugim, lampa błyskowa LED oraz napis z nazwą producenta. Z kolei aparat do selfie znalazł się w centralnie umieszczonym wycięciu w ekranie. Na prawym brzegu urządzenia są zaś przycisk włączania oraz przyciski regulacji głośności.

Może to design, który niczym nie zaskakuje, jednak z drugiej strony naprawdę trudno się do niego przyczepić. Galaxy A54 5G będzie mieć obudowę z tworzywa sztucznego, która swoim wyglądem przypomina projekt zastosowany w serii Galaxy S23. Można więc powiedzieć, że nowy średniak Samsunga wygląda na droższy niż będzie w rzeczywistości.

rendery Galaxy A54 (źródło: Android Headlines)

Specyfikacja Galaxy A54 przed premierą

Informator Yogesh Brar opublikował specyfikację nadchodzącego modelu Samsunga. Jeśli te informacje się potwierdzą, to smartfon ten będzie solidną propozycją, a zarazem sporą konkurencją dla innych średniopółkowych urządzeń.

Smartfon ma zostać wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED, oferujący rozdzielczość Full HD+ oraz częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz, co po części potwierdza specyfikację, którą poznaliśmy już w listopadzie. Z wyświetlaczem będzie zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Sercem urządzenia ma zostać procesor Exynos 1380, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Smartfon będzie występować w dwóch wersjach RAM – 6 GB i 8 GB. Użytkownicy otrzymają 128 GB lub 258 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji.

Dzięki najnowszym doniesieniom poznaliśmy również informacje na temat aparatów. Galaxy A54 zapewni użytkownikom 50 Mpix aparat główny z OIS. Do tego smartfon ma zostać wyposażony w dwa dodatkowe aparaty z matrycami 12 Mpix (najpewniej z ultraszerokokątnym obiektywem) i 5 Mpix (prawdopodobnie przeznaczoną do zdjęć makro). Z kolei na froncie urządzenia znajdzie się 32 Mpix aparat do selfie.

Specyfikacja przedstawiona przez informatora potwierdza również fakt, o którym mówiły już wcześniejsze doniesienia. Producent wyposaży smartfon w akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie wspierać ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Dodatkowo przedpremierowe doniesienia mówią o tym, że Galaxy A54 będzie mógł pochwalić się certyfikatem IP67, a smartfon po wyjęciu z pudełka zaoferuje system operacyjny Android 13 z nakładką One UI 5.

Wymiary urządzenia to 158,3×76,7×8,2 mm. Będzie ono więc o 1,1 mm krótsze, 2 mm szersze oraz 0,1 mm grubsze od swojego poprzednika, czyli modelu Galaxy A53 5G. Spodziewana data premiery nowego smartfona Samsunga to początek 2023 roku, zatem można spodziewać się jej naprawdę niedługo.