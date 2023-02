Co dalej z HBO Max? Plany się zmieniły

HBO Max oficjalnie weszło do Polski 8 marca 2022 roku, ale już kilka dni później dowiedzieliśmy się, że platforma ma zostać połączona z serwisem Discovery+. Plany mają jednak to do siebie, że czasami się zmieniają. I tak też jest w tym przypadku.

HBO Max ma zniknąć z rynku już w tym roku

14 marca 2022 roku, sześć dni po debiucie HBO Max w Polsce, Gunnar Wiedenfels, dyrektor finansowy Warner Bros. Discovery, oficjalnie ogłosił plany połączenia platformy z Discovery+. Zapowiadał wówczas, że nie powstanie pakiet, składający się z obu serwisów – miały zostać one połączone w jedną, nową całość pod (prawdopodobnie) nową nazwą. Na więcej konkretów musieliśmy poczekać do sierpnia, kiedy to David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery, poinformował, że nowy produkt będzie wspaniały, a jego premiera planowana jest latem 2023 roku.

Początkowo nowa platforma miała zostać udostępniona w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w 2023 roku również w Ameryce Łacińskiej. Następnie, w 2024 roku, planowano ją uruchomić w Europie, a także – do końca przyszłego roku – w regionie Azji Pacyficznej i na nowych rynkach na Starym Kontynencie. Kilka miesięcy później, w listopadzie 2022 roku, David Zaslav ogłosił rewizję planów: debiut nowego serwisu przyspieszono – w Stanach Zjednoczonych ma według publicznych deklaracji wystartować już wiosną 2023 roku.

Plany się zmieniły

Podczas gdy wyczekiwaliśmy już oficjalnej premiery nowej platformy, która docelowo ma być dostępna również w Polsce, dotarły do nas nieoczekiwane informacje z nią związane. The Wall Street Journal donosi bowiem, że Warner Bros. Discovery w ostatniej chwili zrewidowało swoje plany. Według osób zaznajomionych ze sprawą Discovery+ pozostanie samodzielnym serwisem VOD. Nowa super platforma ma składać się z zawartości dostępnej na HBO Max oraz większości materiałów z Discovery+, ale już nie całości. Co stoi za taką decyzją?

Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że Warner Bros. Discovery może obawiać się utraty subskrybentów, podczas gdy Discovery+ opłaca 20 mln osób – nie wszyscy mogliby się zgodzić płacić więcej za dostęp do nowej super platformy z zawartością z HBO Max. Cena subskrypcji nie jest jeszcze znana – Discovery+ z reklamami kosztuje w Stanach Zjednoczonych 4,99 dolarów, a HBO Max – 9,99 dolarów, natomiast bez reklam – odpowiednio – 6,99 dolarów i 15,99 dolarów. Jak widać, różnica w cenie jest duża, a jeśli dostęp do nowego serwisu VOD ma być jeszcze droższy, to wiele osób mogłoby odejść do konkurencji.

Wygaszenie Discovery+ byłoby zatem strzałem w oba w kolana, bowiem według osób zaznajomionych ze sprawą platforma przynosi zyski, a jej koszty operacyjne są niskie – Warner Bros. Discovery najwyraźniej doszedł do wniosku, że nie opłaca się zabijać kury, która znosi złote jaja.

Co z HBO Max w Polsce?

Sytuacja w Polsce jest dość… skomplikowana. Discovery+ jako samodzielny serwis nie jest dostępny w Polsce, ale na platformie Player od grudnia 2020 roku obecna jest kolekcja Discovery+. Miesięczny dostęp do Playera kosztuje 10 złotych (z reklamami) lub 20 złotych (bez reklam). Ponadto można za 40 złotych wykupić pakiet z reklamami i HBO (wraz z oryginalnymi produkcjami HBO Max).

Player należy do Grupy TVN, która wchodzi w skład koncernu Warner Bros. Discovery, właściciela (m.in.) HBO Max i Discovery+. Nie wiadomo, czy Player zostanie wygaszony w momencie uruchomienia w Polsce nowej super platformy, która zastąpi HBO Max. Prawdopodobnie tak się jednak stanie. Przy okazji wypada też przypomnieć, że miesięczna subskrypcja HBO Max kosztuje obecnie 29,99 złotych, ale można też zapłacić za cały rok z góry 234,99 złotych, oszczędzając w ten sposób 34% w skali roku.

W tym scenariuszu za miesiąc wychodzi ~19,60 złotych – to mniej niż płacą subskrybenci, którzy zarejestrowali się do końca marca 2022 roku. Mają oni bowiem zagwarantowany dożywotni rabat (w ramach promocji na start) w wysokości 33% pod warunkiem utrzymania ciągłości subskrypcji. Jeśli z niej zrezygnują i ponownie wykupią dostęp, nie otrzymają już rabatu.