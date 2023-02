Poznaliśmy datę premiery Assassin’s Creed: Mirage?

Assassin’s Creed: Mirage ma być najnowszą odsłoną serii, w której fani poznają historię znanego z Valhalli Basima Ibn Ishaqa. Ubisoft ma przy jej okazji wrócić do korzeni franczyzy, toteż nie dziwi fakt, że jest to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji studia. Istnieje szansa, że właśnie poznaliśmy jej datę premiery.

Na Assassin’s Creed: Mirage czeka wielu

O grze z Basimem w roli głównej wiemy już od dłuższej chwili – produkcja została bowiem zapowiedziana podczas wydarzenia Ubisoft Forward 2022 i narobiła sporo szumu. Nadzieje i oczekiwania fanów związane z tym tytułem są wielkie i gorące, gdyż – jak powiedziano – ma ona wrócić do korzeni. Próżno więc w niej szukać mechanik znanych z wielkich, otwartych światów, jak w przypadku Assassin’s Creed: Valhalla czy Assassin’s Creed: Odyssey.

Assassin’s Creed z Basimem – główna atrakcja ubiegłorocznego eventu Forward

Na pewno jednak nie będzie mowy o grze typu Assassin’s Creed: Liberation, która powstała przecież jako produkcja na zapomniane już PlayStation Vita. Osobiście spodziewałbym się czegoś na miarę Unity, w której mieliśmy przyjemność zwiedzać pokaźnych rozmiarów Paryż. Rzecz jasna większego, bardziej rozbudowanego i (oby) pozbawionego błędów…

Czyżbyśmy poznali datę premiery?

Oficjalne komunikaty francuskiego producenta gier, który niedawno zdecydował się na zamknięcie polskiego oddziału, mówią o premierze w 2023 roku. Jednak okazuje się, że w części sklepów widnieje konkretna data. Mowa o dniu 30 czerwca 2023 roku, który wypada w piątek – wydaje się to rozsądnym momentem na wypuszczenie wyczekiwanej przez fanów gry. Choć pewności i konkretów odnośnie daty rzecz jasna wciąż brak, to nie możemy uznać, że ta widoczna w sklepach jest całkowicie nieprawdopodobna.

Na stronie sklepu z grami Ultima.pl widnieje data premiery ustawiona na 30/06/2023 – przypadek? (źródło: Ultima.pl)

Ostudźmy nieco te płonne nadzieje…

Sklepy ustalają dostępność konkretnych produktów w oparciu o datę premiery. Jeśli ją znają i reszta świata również może ją poznać, to jest ona widoczna. Jeśli jednak nie ma pewności w kwestii konkretnej daty, to przyjęło się ustawiać taką, która przypada na koniec roku, to jest 31 grudnia. Taką więc widzimy w zasadzie w każdej większej sieci sklepów, które operują na naszym rynku. Czasami jednak sprzedawcy decydują się na inną, która przypada 30 czerwca właśnie.

…by rozpalić je na nowo!

Zgodnie z zapowiedziami, historię Basima mieliśmy poznać w pierwszym kwartale 2023 roku. Następnie pojawiła się informacja, że nastąpi to jednak trochę później. Premiera pod koniec drugiego kwartału nie wydaje się więc zupełnie nieprawdopodobna. Cóż, w tym momencie pozostaje nam jedynie obejrzeć trailer raz jeszcze i liczyć na to, że konkretne informacje o faktycznej dacie premiery pojawią się niebawem. Najlepiej z oficjalnego źródła…