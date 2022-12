Samsung zrobi coś, co powinien zrobić już dawno

Mawia się, że nie od razu Kraków zbudowano i czasami na najlepsze trzeba cierpliwie poczekać. Samsung wystawia cierpliwość klientów na próbę już od blisko trzech lat i wciąż nie dostarczył im smartfona, na jaki czekają. Wyczekiwany ideał może jednak w końcu pojawić się na rynku.

Do czterech razy sztuka Samsung?

Składane smartfony Samsunga stają się coraz lepsze, ale wciąż można im wiele zarzucić. Jeden z najpoważniejszych zarzutów, obok czasu pracy na jednym ładowaniu (aczkolwiek w Galaxy Z Flip 4 jest on już nawet zadowalający, choć nadal może okazać się niesatysfakcjonujący), dotyczy wewnętrznego ekranu. Z uwagi na fakt, że jest on składany, miejsce zagięcia wyraźnie widać i czuć pod palcem, chociaż Kasia zauważyła, że nie jest ono widoczne, gdy patrzy się na smartfon wprost, a jedynie pod kątem – co widać na załączonym poniżej zdjęciu.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Producenci na różne sposoby starają się zminimalizować zagięcie ekranu, na przykład projektując zawias tak, aby miało ono formę przypominającą łezkę – tak było w Motoroli razr. A skoro już o Motkach mowa, to w Motoroli razr 2022 miejsce, w którym zgina się wyświetlacz, jest niemal niewidoczne i niewyczuwalne pod palcem. Jak widać, da się to zrobić.

I Samsung w końcu zamierza do tego doprowadzić, bowiem jeden z renomowanych informatorów z branży donosi, że zagięcie ekranu w Galaxy Z Flip 5 będzie mniej widoczne dzięki innej konstrukcji zawiasu, która znacząco wpływa na wewnętrzny wyświetlacz. To coś, na co fani serii Galaxy Z Flip czekają od samego początku.

To nie jedyna dobra wiadomość – Samsung szykuje więcej widocznych zmian

Częstym zarzutem wobec smartfonów z serii Galaxy Z Flip jest również to, że oferują one niewielki ekran zewnętrzny, choć trzeba zauważyć, że urósł on w Galaxy Z Flip 3, bo poprzednicy mieli naprawdę miniaturowe wyświetlacze (choć Samsung starał się, aby były maksymalnie użyteczne, lecz nie wszystkie ograniczenia powierzchniowe da się obejść). Mimo to pod tym względem przoduje Motorola, która obecnie oferuje największy ekran zewnętrzny – 2,7 cala w razr 2022.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

To się jednak zmieni, ponieważ ten sam informator donosi, że Galaxy Z Flip 5 otrzyma wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej ponad 3 cali, czyli jeszcze większy niż Motorola razr 2022, podczas gdy Galaxy Z Flip 4 ma 1,9-calowy. Pod tym względem będzie zatem rywalizować z OPPO Find N2 Flip, który także zostanie wyposażony w ponad trzycalowy ekran – zajmie on więcej niż połowę klapki, co można zobaczyć na filmie.

Data oficjalnego debiutu Galaxy Z Flip 5 nie jest jeszcze znana, podobnie jak większość specyfikacji technicznej, lecz nie spodziewamy się jej wcześniej niż w połowie 2023 roku. Mimo to już z niecierpliwością czekamy na pierwsze przedpremierowe rendery i zdjęcia smartfona, bowiem ww. informacje brzmią bardzo ciekawie i nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć wdrożenie tych wyczekiwanych przez lata zmian.