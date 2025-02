Zmiana na tronie. Te smartfony są dziś królami wydajności

MediaTek zdołał wreszcie przełamać ciągnący się od wielu miesięcy okres dominacji firmy Qualcomm. W styczniowym rankingu AnTuTu to jego Dimensity 9400 wykręcił najlepszy wynik w benchmarku, choć najpotężniejszemu Snapdragonowi niewiele do niego zabrakło.

Najwydajniejsze smartfony według AnTuTu – ranking za styczeń 2025

Najwyższy wynik w benchmarku AnTuTu wykręcił w styczniu smartfon Vivo X200 Pro napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 9400. Konkretnie osiągnął 2896624 punktów.

Plasujący się na drugiej pozycji OnePlus Ace 5 Pro z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite stracił jednak do lidera niewiele, ponieważ wygenerował 2888193 punkty. Co więcej, kolejne dwie pozycje także należą do urządzeń z tym procesorem, odpowiednio do modeli Redmagic 10 Pro+ oraz Iqoo 13.

Na Snapdragonie 8 Elite bazują również smartfony OnePlus 13 oraz Honor Magic 7 Pro zajmujące, odpowiednio, pozycje ósmą i dziesiątą. Na piątym, szóstym, siódmym i dziewiątym miejscu plasują się zaś – bez zaskoczenia – urządzenia z chipsetem Dimensity 9400, kolejno: Iqoo Neo 10 Pro, Vivo X200, Vivo X200 Pro Mini oraz Oppo Find X8 Pro.

Najwydajniejsze smartfony w styczniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Królowie wydajności na średniej półce

Zgodnie z tradycją AnTuTu przygotowało również drugie zestawienie, zawierające smartfony reprezentujące średnią półkę cenową. W tej kategorii najwydajniejszy okazał się Redmi Turbo 4, którego sercem jest MediaTek Dimensity 8400 Ultra, a więc mamy 2:0 dla Tajwanu.

Ponownie jednak Qualcomm stracił niewiele, a bazujące na jego procesorze Snapdragon 7+ Gen 3 modele OnePlus Ace 3V oraz Realme GT Neo 6 SE uzupełniły podium.

Kolejne trzy miejsca zajmują Oppo Reno 13 Pro, Redmi K70E i Oppo Reno 13 – cała trójka z chipsetami Dimensity 8300 Ultra, na siódmej lokacie znajduje się Redmi Note 12 Turbo z procesorem Snapdragon 7+ Gen 2, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają Oppo Reno 12 z Dimensity 8250 oraz Oppo Reno 11 5G i Iqoo Z8 – oba z Dimensity 8200.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki w styczniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejszy tablet z Androidem? Stan na styczeń 2025

Ostatni z opublikowanych rankingów klasyfikuje najwydajniejsze tablety z Androidem. Nie ma hat-tricka dla firmy MediaTek, ponieważ modele z dwóch pierwszych miejsc mają na pokładach procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OC. Są to Redmagic Nova oraz Oppo Pad 3 Pro. Na najniższym stopniu podium stanął natomiast Iqoo Pad 2 Pro z chipsetem Dimensity 9300+.

Tuż za podium plasuje się Vivo Pad 3 Pro z procesorem Dimensity 9300, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają urządzenia z chipsetami firmy Qualcomm: konkretnie OnePlus Pad Pro i Lenovo Legion Y700 2025 wykorzystują procesor Snapdragon 8 Gen 3, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 – Snapdragon 8 Gen 2, a Vivo Pad 3, Iqoo Pad 2 i Xiaomi Pad 7 Pro – Snapdragon 8s Gen 3.

Najwydajniejsze tablety w styczniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

A zatem w styczniu MediaTek 2:1 Qualcomm, ale różnice są tak niewielkie, że równie sprawiedliwym wynikiem byłby remis.