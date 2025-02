Wszyscy ją mają. Firefox już też

Sztuczna inteligencja wdziera się do każdego urządzenia i każdego programu. Dotarła też wreszcie do przeglądarki Mozilla Firefox – w formie wygodnego narzędzia integrującego kilka spośród najpopularniejszych usług AI.

Aktualizacja Firefox 135 wprowadza sztuczną inteligencję wprost do przeglądarki

Firefox 135 to udostępniona w lutym 2025 roku aktualizacja przeglądarki internetowej firmy Mozilla. Choć została wypuszczona bez większego echa, w rzeczywistości zawiera coś naprawdę dużego. Jest to mianowicie funkcja AI Chatbot, która – zgodnie z nazwą – pozwala skorzystać z chatbota sztucznej inteligencji.

Podobnie jak w Operze, narzędzie uruchamia się na panelu bocznym. Dzięki temu nie trzeba opuszczać aktualnie odwiedzanej strony, aby podpytać o coś sztuczną inteligencję. Fajnie też, że bez problemu można przełączać się pomiędzy kilkoma różnymi chatbotami – aktualnie są to: Gemini (firmy Google), ChatGPT (firmy OpenAI), Claude (firmy Anthropic), Le Chat (firmy Mistral), a także open-source’owy HuggingChat (zawierający modele Qwen, DeepSeek, Llama, CodeLlama, Falcon, Mistral, Cohere Command i Google Gemma wśród kilku innych).

AI Chatbot w przeglądarce Firefox 135 (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Do każdej z tych usług trzeba (a właściwie można) się odrębnie zalogować i każda z nich przetwarza dane zgodnie ze swoimi zasadami. Mozilla zapewnia, że po swojej stronie nie gromadzi niczego, oddaje chatbotom jedynie przestrzeń w obrębie swojej przeglądarki.

Poszczególne chatboty umożliwią odpowiadanie na pytania ogólne, analizowanie treści i jej podsumowywanie czy też generowanie tekstu, kodu i obrazów. Wprawdzie niektóre wymagają konta, a niektóre bezpłatne są tylko do pewnego stopnia, ale i tak na wolność wyboru trudno tu narzekać.

Chatbot na pasku bocznym i przydatne skróty wszędzie

Dodatkowo Firefox umożliwia uzyskiwanie dostępu do funkcji sztucznej inteligencji na jeszcze jeden sposób. Będąc na jakiejś stronie internetowej, można na przykład zaznaczyć fragment tekstu, a wówczas tuż przy nim pojawi się ikonka, pozwalająca zadać chatbotowi pytanie odnośnie do tej treści albo też poprosić go o jej wyjaśnienie lub sparafrazowanie.

AI Chatbot w przeglądarce Firefox 135 (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Wprowadzająca narzędzia sztucznej inteligencji aktualizacja Firefox 135 jest już dostępna w wersjach przeznaczonych na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Wśród pozostałych zmian zawiera automatyczne uzupełnianie danych karty kredytowej, dodatkowe języki we wbudowanym narzędziu tłumacza, odświeżony wygląd Nowej Karty oraz kilka poprawek z zakresu prywatności i bezpieczeństwa.