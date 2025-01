Premiera Honor Magic 7 Pro w Polsce. Smartfonowy drapieżnik

Po kilku miesiącach od azjatyckiej premiery, Honor Magic 7 Pro w końcu trafił do oficjalnej, polskiej dystrybucji. Warto zatem przypomnieć specyfikację urządzenia oraz przyjrzeć się promocjom, jakie firma przygotowała w związku z debiutem w naszym kraju.

Specyfikacja Honor Magic 7 Pro

Jak na prawdziwego flagowca na 2025 rok przystało, Magic 7 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i kombinację 12 GB RAM-u plus 512 GB pamięci wewnętrznej. Na front trafił 6,8-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości Full HD+ (2800×1280 pikseli). Panel oferuje także szczytową jasność HDR o wartości 5000 nitów, maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz, a także garść funkcji uprzyjemniających korzystanie z ekranu, jak Natural Light Honor AI Eye Comfort Display, symulujący naturalne światło na wyświetlaczu.

Skoro w tekście wybrzmiał już najpopularniejszy akronim dekady, pochylmy się nad możliwościami sztucznej inteligencji w Magic 7 Pro. Usprawniony Magiczny Portal umożliwia zaznaczanie zdjęć czy tekstu w celu natychmiastowego przeszukania za nas internetu. Funkcja współpracuje także z aplikacjami z wielu kategorii i – dzięki umiejętności semantycznego rozumowania – przekierowuje użytkowników do właściwego programu.

Honor Magic 7 Pro (źródło: Honor)

W smartfonie znajdziemy także Tłumaczenia AI, obsługujące 13 języków (niestety, wśród nich brakuje póki co polskiego), Notatnik AI, który podsumuje za nas tekst, a także Minutki AI, wybiorący najważniejsze informacje z transkrypcji spotkań. Telefon ma także dostęp do Google Gemini, w tym funkcji Live, a w 2. kwartale 2025 roku zadebiutuje AI Deepfake Detection – narzędzie do wykrywania zdjęć wygenerowanych przez AI, chroniące użytkowników przed oszustami i działające na poziomie sprzętowym.

Honor Magic 7 Pro w kolorze czarnym (źródło: Honor)

AI nie ominęło także fotografii. Cały system nosi iście drapieżną nazwę Honor AI Falcon, a składają się na niego cztery aparaty. Najważniejsze informacje znajdziecie w poniższej tabeli:

Obiektyw z tyłu #1 Obiektyw z tyłu #2 Obiektyw z tyłu #3 Obiektyw przedni Typ szerokokątny ultraszerokokątny teleobiektyw szerokokątny Rozdzielczość matrycy 50 Mpix 50 Mpix 200 Mpix 50 Mpix przysłona f/1.4-2.0, dynamiczna f/2.0 f/2.6 f/2.0 rozmiar matrycy 1/1.3″ 1/2.88″ 1/1.4″ 1/2.93″ długość ogniskowej 23 mm 12 mm 69 mm 22 mm funkcje PDAF, OIS PDAF, OIS PDAF, OIS, 3-krotny zoom AF, czujnik ToF 3D

Trzy główne funkcje, jakie wyróżnia Honor w Magic 7 Pro, to AI Honor Image, który – łącząc moc obliczeniową urządzenia oraz rozwiązania chmurowe – poprawia jakość zdjęć z pomocą AI. AI Enhaned Portrait pomaga natomiast w fotografii portretowej. AI Super Zoom – w połączeniu z teleobiektywem – umożliwia robienie zdjęć o przybliżeniu od 30x do 100x.

Na koniec warto również wspomnieć o obecności głośników stereo z dźwiękiem przestrzennym oraz algorytmem poprawy basów, akumulatorze o pojemności 5280 mAh z opcją szybkiego ładowania 80 W, a także wodoodpornej konstrukcji o standardzie IP68. Całość pracuje pod kontrolą MagicOS 9.0 opartym na Androidzie 15.

Honor Magic 7 Pro w kolorze księżycowym szarym (źródło: Honor)

Cena Honor Magic 7 Pro w Polsce i promocja na start

W Polsce Honor Magic 7 Pro dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz księżycowym szarym. Sugerowana cena Magic 7 Pro to 5799 złotych – czyli o wiele mniej, niż przewidywaliśmy w listopadzie 2024 roku.

Co więcej, możecie sobie od niej teoretycznie odjąć co nieco. Po pierwsze, do 29 stycznia otrzymacie w prezencie tablet Honor Pad 9 Wi-Fi. Po drugie, w wybranych sklepach dostaniecie w ramach gratisu bezprzewodową, dedykowaną ładowarkę.