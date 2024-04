Z tyłu liceum, z przodu… też. Realme GT Neo 6 SE może się podobać

Wiele było zajawek i plotek. Teraz wreszcie smartfon Realme GT Neo 6 SE doczekał się oficjalnej zapowiedzi. To propozycja ze średniej półki, której najmocniejszym atutem może okazać się wyświetlacz. Na tym jednak jego plusy się nie kończą.

Realme GT Neo 6 SE – spójrz na ten ekran

Realme GT Neo 6 SE ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2780×1264 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To dobre parametry, ale póki co nic, co wyróżniałoby ten model na średniej półce cenowej.

Okazuje się jednak, że urządzenie zaoferuje też ogólną jasność na poziomie 1000 nitów, a szczytowa sięgnie aż 6000 nitów. Wzrok przykuwa także ultrasmukła ramka wokół ekranu (1,36 mm), a do tego panel został pokryty wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2 (dotąd taką ochronę miały jedynie topowe modele, takie jak Samsung Galaxy S23, OnePlus 12 czy Xiaomi 14 Ultra).

Czym jeszcze może pochwalić się nowy smartfon Realme?

Jego sercem będzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snpadragon 7+ Gen 3 wykonany w 4-nm procesie technologicznym, Towarzystwa dotrzyma mu od 8 do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.0. Wszystko to razem pozwala liczyć na wysoką wydajność.

GT Neo 6 SE będzie też mieć całkiem spore możliwości foto. Główny aparat to matryca Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (ta sama, co w Realme 12 Pro). Z tyłu znalazło się też miejsce dla dodatkowego obiektywu ultraszerokokątnego (112 stopni) – to 8-megapikselowy IMX355 (f/2.2). Na froncie urządzenia umieszczony został z kolei sensor Sony IMX615 o rozdzielczości 32 Mpix.

W opublikowanej specyfikacji odnajdujemy także informacje o łączności 5G, Wi-Fi 7 i NFC, głośnikach stereo z Hi-Res Audio, systemie Android 14 (z nakładką Realme UI 5) oraz akumulatorze o pojemności 5500 mAh, który ładować będzie można z mocą nawet 100 W (dzięki technologii SuperVOOC). Producent chwali się ponadto zachowaniem 80% sprawności akumulatora po 4 latach (lub 1600 cyklach ładowania).

Cena i dostępność

Aktualnie smartfon Realme GT Neo 6 SE jest dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie jeszcze przez kilka dni przyjmowane będą zamówienia przedpremierowe. Ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:

8 + 256 GB – 1799 juanów (równowartość ~990 złotych),

12 + 256 GB – 1999 juanów (~1100 złotych),

16 + 256 GB – 2199 juanów (~1210 złotych),

16 + 512 GB – 2499 juanów (~1370 złotych).

Przyszłość smartfona poza granicami Państwa Środka pozostaje nieznana. Jego poprzednik nie doczekał się oficjalnej dystrybucji w Polsce.