Znany producent smartfonów chce zmienić zasady gry. Nikt tego wcześniej nie zrobił

Smartfony to już na tyle dojrzałe urządzenia, że coraz trudniej o rewolucyjne zmiany. Nie oznacza to jednak, że są one niemożliwe. Jeden z najbardziej znanych producentów podobno zdecydował się na zaskakujący krok w stosunku do aparatów w jego nowym flagowcu.

Smartfon Vivo X200 Ultra może zmienić zasady gry w mobilnej fotografii

Przez lata producenci przyzwyczaili użytkowników, że (najczęściej) większość zdjęć wykonują aparatem szerokokątnym, ale oprócz nich mają też do dyspozycji aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw. Ten ostatni pozwala zrobić wysokiej jakości zdjęcie oddalonemu obiektowi lub pomaga uzyskać efekt bokeh w fotografii portretowej, natomiast aparatem ultraszerokokątnym można uchwycić na zdjęciu szerszy kadr niż z użyciem aparatu głównego (szerokokątnego).

Chińska marka Vivo chce jednak zmienić zwyczaje użytkowników. Renomowany leakster, Digital Chat Station, przekazał bowiem niecodzienne informacje. Zdradził, że nowy flagowiec firmy – model Vivo X200 Ultra – zostanie wyposażony w trzy aparaty:

szerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,25″,

ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem o wielkości 1/1,25″,

teleobiektyw peryskopowy o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,4″.

Zastosowanie identycznego sensora w aparacie szerokokątnym (głównym) i ultraszerokokątnym to niecodzienna decyzja (dobra z punktu widzenia spójności obrazu – oba „oczka” powinny zapewnić analogiczną jakość i odwzorowanie). Na tym jednak nie koniec, ponieważ według przywoływanego informatora aparat główny w Vivo X200 Ultra ma mieć ogniskową 35 mm, co jest ekwiwalentem ~1,5x w innych smartfonach (oferujących ogniskową 24 mm, która zapewnia szersze pole widzenia).

Podobny aparat można spotkać w dostępnych już w sprzedaży modelach, m.in. Nubia Z70 Ultra, a ponadto ogniskową 35 mm da się uzyskać na przykład w iPhone 16 Pro Max i Xiaomi 14, więc pod tym względem Vivo X200 Ultra nie będzie nowatorski. Wyróżni go jednak aparat ultraszerokokątny.

Ma on bowiem zapewniać wartość 1x, „standardową” dla aparatów szerokokątnych, wraz z ogniskową 24 mm. Nie wiadomo jednak, czy Vivo X200 Ultra będzie wycinał kadr, czy obiektyw ultraszerokokątny faktycznie będzie miał ogniskową 24 mm.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Vivo X200 Ultra?

Oprócz informacji na temat aparatów, przywoływany leakster ujawnił też, że najnowszy flagowiec chińskiej marki zaoferuje 6,8-calowy wyświetlacz 8T LTPO o rozdzielczości 2K, który otaczać ma „ekstremalne cienka” ramka (po każdej stronie). Ponadto na jego pokładzie znajdzie się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 100 W i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej.